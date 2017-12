Departamento de Policía de New Haven realizará evento de compra de armas de fuego

Sábado, 16 de diciembre del 2017

Cinco años después de haber ocurrido el terrorífico tiroteo en el centro educativo Sandy Hook Elementary School, el Departamento de Policía de New Haven y la organización The Newtown Foundation, respaldarán y llevarán a cabo otro nuevo evento de compra de armas de fuego “Gun Buy-back event”, a llevarse a cabo el sábado 16 de diciembre/2017, entre las 10:00 A.M. y la 3:00 P.M., en las instalaciones de la Academia de Policía de New Haven, situadas en el 710 Sherman Parkway.

En un informe dado a conocer por las autoridades locales, expresaron: “Nosotros estamos muy orgullosos de asociarnos de nuevo con nuestra fuerza de trabajo, la Coalición de Niños Libres de Lesiones de New Haven (Injury Free Coalition for Kids of New Haven), y el Hospital Yale. Este programa es un esfuerzo determinante para tratar de hacer que New Haven sea una ciudad más segura, sacando armas peligrosas de las calles y potencialmente de las manos de aquellos que cometen crímenes”

Fondos adicionales para este evento de compra de armas de fuego han sido recaudados por “gun-by-gun”, una organización sin ánimo de lucro con base en San Francisco, California, la cual está dedicada a tomar acciones significativas para tratar de prevenir la violencia con las armas de fuego. En estos momentos, la campaña de recolección de fondos es activa y se continuará haciendo.

El slogan para tratar de hacer conciencia entre la gente para que participen en el evento “Gun Buy-back”, dice: “Por favor respalde esta importante iniciativa de seguridad de la comunidad. Ayúdenos a sacar las armas de fuego de manos equivocadas.”

El evento de “Gun Buy-back” ofrecerá Tarjetas de Regalos de American Express, Stop & Shop, Target, Walmart, Kohl’s y Amazon, para aquellos que entreguen armas de fuego que se encuentren en buen estado.

ESTOS SON LOS PRECIOS QUE SE DARAN POR ESAS ARMAS

$ 25 – Armas de fuego de uno o dos tiros (Estilo Derringer)

$ 50.00 – Rifles y Escopetas

$ 100.00 Armas de fuego como revólveres y pistolas

$ 200.00 – Armas de Asalto (que serán determinadas por el Departamento de Policía de New Haven)

Estas armas de fuego deben ser entregadas en bolsas de plástico claras, y cualquier munición debe ser devuelta en una bolsa separada, dijo la policía.

Es muy importante que se sepa que la persona que entregue un arma de fuego ese día no será acusado de posesión ilegal de esa arma en específico.

Y otra cosa, no se le harán preguntas sobre la procedencia del arma, ni tampoco le exigirán su identificación.

Para donar, visite a: http://www.gunxgun.org y haga un clic en New Haven donation link.