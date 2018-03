Deportados proponen escalar el tema del “Conversatorio Migrantes: Retorno e Identidad” a la Agenda Pública

Los diputados Rafael Hernández Soriano (PRD) y Hugo Daniel Gaeta Esparza (PRI), organizaron el “Conversatorio Migrantes: Retorno e Identidad”, lo que demuestra la voluntad política de esta Legislatura de hacer un frente común para escuchar, atender y respaldar a los connacionales, convencidos de que siempre han sido factor de desarrollo y nunca elemento de conflicto social o económico, fueron las palabras del secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, Hugo Gaeta al inaugurar el “Conversatorio Migrantes: Retorno e Identidad”, cuyo objetivo es ampliar la visión de la problemática de migrantes mexicanos que regresan al país por la que pidió que la minuta de esta reunión se envíe a la Comisión a la que pertenece, para elaborar posibles iniciativas y acordar soluciones que se traduzcan en posibles propuestas de iniciativas que ayuden a esta comunidad.

En tanto el legislador Rafael Hernández Soriano precisó que “Hace falta armonizar la Constitución con los derechos humanos, en específico con el derecho a la identidad”.

Para la fundadora del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha, Ana Laura López, mencionó que la deportación es una problemática grande y es el reflejo de la sociedad mexicana, en general, que no quiere voltear a ver. Los migrantes “somos más que estadísticas, más que números, somos gente, personas con un nombre, historia y vida”.

Expresó que el tema de la identidad es un problema grave al que se enfrentan los migrantes al regresar al país, ya que al no tener un documento que los identifique no pueden acceder a servicios básicos como vivienda, trabajo, estudio y salud.

Subrayó que los migrantes tienen derecho a ser mexicanos, por lo que “es tiempo de ver a la comunidad, de buscar cambios; que en las agendas legislativas exista también el tema migratorio, basado en las necesidades del sector”. “Las leyes están hechas para un tipo de mexicanos, no toman en cuenta a un gran porcentaje de la población que migra y cuando regresamos nos damos cuenta que para las leyes no existimos”. Ante ello, consideró que es momento de que gobierno, instituciones, asociaciones y migrantes trabajen en conjunto para resolver dichos problemas.

En respuesta el coordinador del Programa de Atención a Migrantes en la Ciudad de México, Luis Ángel Gallegos, precisó que México es el único país de Latinoamérica que no tiene un documento y “mientras no cuenten con una cédula, se está violentando este derecho”. Estos papeles, sostuvo, “son la llave para acceder a los derechos humanos básicos, y cuando no se tiene, el individuo está en vulnerabilidad total”.

Ante esta problemática, pidió que se armonicen los ordenamientos estatales con la Ley de Migración, con base en el artículo 9, para que las personas en condición de migrante puedan obtener la CURP y sean sujetos a derechos y beneficios; demandó también revisar la Ley General de Población y la iniciativa de Ley General Única de Derechos Civiles.

Para el director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Juan Carlos Mendoza, explicó que los consulados mexicanos en Estados Unidos no pueden expedir un documento de identidad, porque no tiene esa facultad, sino los gobiernos estatales y municipales. En estos temas, el legislador es el que tiene que avanzar”, enfatizó.