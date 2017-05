Después de casi 50 años regresa la Comisión de Arte y Cultura a la ciudad

STAMFORD. Según Angélica Durrell, directora ejecutiva de la organización de artes nativas Intake, para conformar la Comisión participaron 71 organizaciones y negocios de las artes involucradas en el proceso y no solamente contaron con organizaciones sin fines de lucro, sino con negocios dedicados a las artes como galerías de obras de arte y escuelas de danza.

Para explorar la posibilidad de crear la Comisión de las Artes de la Ciudad, la primera conversación empezó el año pasado después de que se realizó un conversatorio denominado: “Community Catalyst Conversation”, realizado en el campus de la Universidad de Connecticut, a cargo del Concejo Intercultural de Fe.

En los años 70 esta comisión estaba en plena vigencia, pero fue desmantelada tal como lo recordó Vivien White, quien junto a su esposo Arthur White, formaron parte de ella, razón para entender por qué Vivien estuvo presente en la firma de la ordenanza municipal de la nueva Comisión.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECRETA LA CREACION DE LA COMISION DE ARTES Y CULTURA

Habrá una Comisión en Stamford sobre las Artes y los Asuntos Culturales (Commission on the Arts and Cultural Affairs), compuesta por nueve miembros votantes nombrados por el alcalde y aprobados por la Junta de Representantes. Seis de estos miembros serán activos en la comunidad cultural de la ciudad y deberán ser artistas, administradores de arte o miembros del consejo y los tres restantes serán ciudadanos de la ciudad. Inicialmente, tres miembros de la Comisión serán nombrados por un año, tres miembros serán nombrados por dos años y tres miembros por tres años. Posteriormente, cada nombramiento será por un término de tres años a menos que un miembro sea nombrado para llenar una vacante en la Comisión. Cualquier miembro puede ser removido por el alcalde por no asistir a tres o más reuniones de la Comisión, sin excusa razonable, dentro de un año calendario. La Comisión también incluirá a los siguientes miembros ejecutivos de la Ciudad que podrán participar plenamente en las reuniones de la Comisión, pero sin contar con los requisitos de quórum y sin derecho a voto:

El alcalde o su designado; El Director de Desarrollo Económico; y Dos miembros de la Junta de Representantes, uno de cada partido político, designados por el presidente de la Junta de Representante

Deberes y Responsabilidades

El propósito de la Comisión será estimular, facilitar, coordinar y cooperar con las organizaciones artísticas y culturales para el desarrollo de las artes creativas, interpretativas y visuales, así como las actividades culturales en la Ciudad de Stamford. Servirá como centro de información y punto focal en la Ciudad para actividades en las artes. La Comisión tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

Alentar, patrocinar y / o llevar a cabo programas para promover el conocimiento, el interés y el desarrollo de las bellas artes, las artes escénicas y las actividades culturales. La Comisión podrá realizar estos actos solos, o en colaboración con organismos públicos y / o privados; Ampliar la conciencia de que la programación cultural y artística puede beneficiar económicamente a la Ciudad y estimular y fomentar el apoyo y la participación en instituciones y programas culturales y de arte; Realizar una encuesta inicial de los recursos culturales y artísticos de la Ciudad, incluyendo, pero no limitado a una encuesta de las artes por cada tema considerado importante por la Comisión; Crear y actualizar un calendario mensual de actividades artísticas y culturales en la Ciudad que será accesible en el sitio web de la Ciudad; Crear una base de datos de toda obra de arte propiedad de, o prestada a la Ciudad, o instalada en la propiedad de la Ciudad cuya base de datos será actualizada anualmente; Elaborar directrices y supervisar el cuidado, el mantenimiento y la preservación de la colección de arte de la Ciudad, así como proporcionar orientación a la Ciudad en relación con las posibles adquisiciones o regalos a la Ciudad de arte nuevo; Buscar y recibir subvenciones para programas artísticos y culturales, desarrollar programas para el gasto de dichos fondos y ayudar a las organizaciones artísticas y culturales de Stamford a preparar solicitudes para dichos fondos; Estimular esfuerzos cooperativos y coordinados entre organizaciones artísticas y culturales para desarrollar audiencias, desarrollar fuentes públicas y privadas de financiamiento y proporcionar estímulo económico; Trabajar con la Oficina de Desarrollo Económico para destacar las artes y la cultura tanto para los residentes como para las empresas como un beneficio de vivir y trabajar en la Ciudad; Ayudar a la Ciudad en el mantenimiento y desarrollo de instalaciones públicas y privadas para la exhibición y presentación de las artes.

Reuniones y Liderazgo

En la primera reunión de la Comisión, los miembros elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario temporal. A partir de entonces, en la primera reunión de la Comisión cada año calendario, los miembros elegirán un presidente, un vice-presidente y un secretario.

El presidente será responsable de dirigir las reuniones de la Comisión, establecer un calendario de reuniones y designar a los miembros de cualquier subcomité o comités establecidos por la Comisión.

El vicepresidente será responsable de la preparación del calendario cultural y artístico para ser accesible a través del sitio web de la Ciudad y coordinará la comunicación con la Oficina de Desarrollo Económico. El vicepresidente presidirá también cualquier reunión en caso de ausencia del presidente.

El secretario será responsable de organizar la grabación de todas las reuniones de la Comisión, así como de preparar y difundir las actas de la reunión de conformidad con la ley estatal y las ordenanzas locales.

La Comisión programará las reuniones según sea necesario, pero no menos de una vez por trimestre civil.