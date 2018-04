Disonancia de los compromisos internacionales inconclusos de Estado Mexicano

Con frecuencia se ignora que lo que se dice afuera y no se cumple adentro genera poca credibilidad tanto al exterior como al interior. Estos temas tendrán que ser abordados en el segundo debate presidencial con el tópico de Política Exterior.

Se olvida que México y Estados Unidos siendo países independientes, soberanos y autónomos, su desarrollo y bienestar bilateral impacta directamente la calidad de vida de sus ciudadanos en ambos lados de la frontera, producto de las crecientes interdependencias, sociales, culturales, económicas derivadas de su ubicación geopolítica que compite en el mundo como región de América del Norte a nivel mundial.

En México, a lo largo de su historia y por su ubicación geográfica, la política siempre ha sido y seguirá siendo geopolítica. Sin embargo, hoy día es más conocida la integración comercial que la integración social entre México y Estados Unidos.

Vivimos tiempos complicados, difíciles, inéditos en EU. Ante la adversidad a México, le viene bien reconocer que cuando tiene una unidad de propósito, construye un andamiaje diplomático institucional coherente con su prestigio, suele conseguir sus objetivos, prueba de ello es el TLCAN, cuando en 1990 diseñó una estrategia efectiva para atraer la atención de los americanos hacia las cosas mexicanas. Para este fin, presentó entre otras estrategias la extraordinaria exhibición “México: Esplendores de Treinta Siglos”, en Nueva York y en muchos otros foros, se organizaron foros, conferencias en todos los rincones de la geografía norteamericana, logró cautivar a los estadounidenses, pero tan pronto se ratificó el TLC, se abandonó la estrategia y se creó un enorme vacío que con el tiempo ha sido llenado por los grupos que se habían opuesto al Tratado Comercial.

Es indispensable asumir que así como en lo comercial nuestra ausencia contribuyó en crear un caldo de cultivo adverso para México, en lo social del imaginario colectivo de los estadounidenses hay que reconocer que históricamente los mexicanos en el exterior, siempre han sido vistos por nuestro país como los olvidados, como un problema ajeno y no propio. El Programa Especial de Migración 2014-2018 planteó como objetivo, romper la invisibilidad de los migrantes, sin embargo esta posición no se tradujo en una hoja de ruta a nivel legislativo; cito varias incongruencias del Estado Mexicano en el ámbito federal y legisativo.

1.- Se desecha exhorto a la SE y a la SRE, a desarrollar estrategias integrales relacionadas con la defensa de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos de América y la renegociación del TLCAN, a cargo del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (21-03-2017)

2.- Se dejo pendiente la comparecencia a los titulares de las SHCP, SRE, Banco de México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del gobierno federal tras los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos, a cargo de la Sen. Maria de los Dolores Padierna Luna del PT (15-11-2016)

3.- Se desecho la comparecencia de la Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno Federal no se ha diseñado una estrategia integral para promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así como la protección de los mexicanos que residen en aquel país a cargo de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PT) (12-04-2016)

4.- No hay respuesta del Ejecutivo Federal , para que a través de la SRE, informe a la opinión pública, las principales acciones del Consejo Consultivo de Mexicanos en el Exterior. De su actual composición a cargo de la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez (PAN) (12-09-2017)

5.- Se desechó el exhorto a diferentes órganos de la Cámara de Diputados a incorporar en sus respectivos trabajos y actividades, los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, suscrita por el Estado Mexicano ante la Asamblea General de la ONU en 2015, presentada por el Dip. Juan Carlos Ruiz García del PAN y desechada el 31 de mayo del 2017.

6.- Quedo pendiente el informe al Instituto Nacional de Migración sobre la aplicación y resultados de la Estrategia de Somos Mexicanos, presentada por el Sen. David Monreal Avila del PT (28-08-2016). En el que el propio titular de la dependencia Ardelio Vargas reconoció que no es estrategia puesto que no tiene presupuesto. A lo más es una acción.

7.- Quedo en el tintero el exhortó a la SEGOB para informar sobre los avances para la adecuada implementación de la Política del Estado Mexicano respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos, de los migrantes nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración, presentada por el Sen. Rene Júarez el (25-01-2016)

8.- Se desechó el exhorto por el que se solicita a la SAGARPA, a diseñar e implementar un programa de apoyo e inserción productiva para los migrantes deportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, presentada por el Dip. Christian Joaquín Sánchez del PRI (14-03-2017).

9.- Pendiente la iniciativa que expide la Ley General de Migración de Retorno, presentada por la Dip.Arlette Ivette Muñoz Cervantes del PAN (21-02-2017)

Es necesario pero insuficiente enorgullecemos, que Naciones Unidas adoptara el 27 de septiembre del 2015 el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de incluirlos en la Agenda 2030. Mientras no homologuemos lo que nos comprometemos en el exterior para armonizarlo al interior.

Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de la Presidencia, ante este organismo multinacional. Recordó que en abril, el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la instalación del Consejo Nacional para la Agenda 2030 que incorpora a todos los actores, y sienta las bases para un trabajo más allá de la actual Administración.

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Señaló que la iniciativa de México y varios países de un Pacto Global busca que sea reconocida la contribución de los migrantes a sus comunidades de origen y destino.

Del Pacto Mundial de Migración, Gibril Faal, Director de GK Partners y profesor invitado en la London School of Economics and Political Science (LSE), recomendó difundir historias positivas sobre personas migrantes que contrarresten aquellas que generan percepciones negativas y no necesariamente se basan en hechos y evidencia.

Kathleen Newland, cofundadora del Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés), recomendó construir coaliciones de partes interesadas alrededor de prioridades compartidas para adoptar acciones de manera voluntaria respecto a cuestiones específicas.