“Disputa familiar por el nombre de la baby” por La Tia Julia

Tía Julia, En estos momentos en que no se sabe a quién creerle ya que las mentiras se imponen desde la Casa Blanca para abajo pasando por el Congreso; y hay un sal pa’fuera que no lo entiende ni Cristo y peor que el corre y corre de Puerto Rico; deseamos saber su opinión acerca de algo que nos está fastidiando el verano.

Resulta Tía que nuestra hija mayor que tiene 23 años y que se llama Pedeliza (un nombre que intentamos con mi esposo que se llama Pedro y yo me llamo Eliza), tuvo su primera hijita que nació bien gordita y aunque tiene dos meses mira con atención y se ríe cuando nosotros nos reímos con ella y le tocamos la barriguita diciéndole chi-chi-chi-chi. Nos parece que va a ser una niña bien inteligente que merece un nombre especial.

Como mi hija se llama Pedeliza, su esposo Imier, yo Caimiri y mi esposo Aníbal, hemos estado forjando nombres que nos incluyan a todos ya que es la primera. Hemos descartado el nombre de las abuelas y abuelos porque sería entonces un nombre más largo que el día lunes.

Mi hija desearía que la baby se llamara Pedimcaián, mientras que mi yerno que es medio tostao preferiría Imiepecaián. Por mi parte he aportado con el nombre de Caianpedím, y mi esposo que es muy machista y siempre se quiere salir con la suya desea imponer el de Paníbala.

Fuimos a hablar con el Reverendo y nos escuchó, pero a veces se cubría la boca, tosía, y le salían lágrimas de los ojos porque nos dijo que sufría de alergia. Mi hija que le conoce dice que se estaba tiendo, pero yo no creo. Él nos comentó que los Estados Unidos es todavía una nación democrática y que en cosas de nombre no hay nada escrito. “Mientras que la niña no se llame Satana, Vladimira, Rasputina, Adolfa, Diábola, Omen, o Mefistófela todo está bien.

Hablamos con un amigo de mi esposo que se llama Calvino Moylan Ramos que nos confesó que su primer nombre se lo plantó su mama ya que su papa era calvo. “Pensó que sería un hermoso recuerdo, pero ahora también estoy quedando más pelado que una bola de billar,” nos dijo. A él le gustó mucho demasiado el nombre Pedimcaín, aunque se preocupa por lo de Caín, que según la Biblia se enojó con Abel y diciéndole “A Bel quien es más feo,” le hendió el cráneo.

También lo analizamos con una comadre que se llama Ichunabel, y ella se fijó en que tres de los nombres propuestos por la familia tienen como común “Caián” que según ella deberá llevar el acento en la “a” porque si no sonaría como si la gente se cayera: “caían.”

Otra amiga mía de nombre Yolanda nos recomendó que usáramos nombres ya conocidos como Rosa, Margarita, Teresa o Lirio porque los gringos si ahora hacen pedazo el nombre Octavio y les llaman Ouctaivious; harán escante con los nombres nuevos que hemos inventado. A mi amiga también le preocupa cuando la nenita vaya a PK y los nenes o las maestras se puedan reír de los nombres y afectar la autoestima de la niña.

Como no nos ponemos de acuerdo y se acerca la fecha del bautizo, deseamos su franca opinión ya que siempre leemos su columna y la del Sr. Gracia a quien desde acá también le damos las gracias.

Agradeceremos su respuesta y desde ya le deseamos un buen verano aunque las playas de Connecticut no son ni serán nunca igual que las de la Isla del Encanto con las palmeras y las olas de color azul. Llámenos para que vengan al bautizo y tomen fotos.

He dicho.

Caimirí

Respuesta

Querida Caimirí.

Me imagino que tu nombre es el resultado de la amorosa reunión de tu papá que se habrá llamado Caín y de tu mamá que probablemente se llamaba Mirina o Miriana, pero esto no tiene importancia vital en este rollo, aunque si cierta relevancia con el tópico de conversación.

Como estoy planeando ir con mi sobrina a Málaga en España, estaré escribiéndote en la usanza Andaluza así es que no te sorprendas porque en el sur de la Península Ibérica, hablan como lo hacemos en Puerto Rico, es decir de un modo correcto.

Para que no os sorprendáis, os incluyo ciertos nombres que se asemejan en algo a vuestras proposiciones y no te asustéis que de todo hay en la viña del Señor. Helos aquí: Shaianne, Leyshka, Vaneishaly, Yalienid, Kachlynet, Jadieless, Lithaicha, Vaneleyshka, Emizalee, e Isneyshkalis, por darte solo algunos ejemplos.

Estos nombres son reales y los gringos (y también nosotros) se trastornan y enferman de los nervios tratando de pronunciarlos.

Los nombres y apellidos son muy importantes y en nuestra cultura Hispanoamericana usualmente cargamos con dos nombres, el apellido del padre y el de la maire. Esto es ya un problema porque en los Estados Unidos se privilegia el nombre del padre y el de la madre se va a ajuste.

De esta manera y en el caso de Raúl Arturo Ortiz-Colón que significa que el padre es de apellido Ortiz y la madre Colón, en los bancos, escuelas magneto y en negocios oficiales no entienden esto y muchas veces abrirán las cuentas de ahorro o cheque con el nombre Raúl Arturo Colón que es absolutamente incorrecto y una fuente de disturbios y encuentros verbales y hasta patadas ya que se comieron el nombre del pai.

Yo entiendo que la intención de los padres es incluir sus nombres en el nombre de la baby, pero también pienso en lo que te decía tu comadre Yolanda.

Estamos en otra cultura y no en todas partes los estadounidenses aceptan cambios o dificultades con nuestros nombres o los pueblos en donde nacimos. Imagínate si se hacen problemas con Guanajuato, Quito, Llanquihue, Aracataca, o Chorrillos, no se harán un ocho con nombres nuevos que no están en diccionarios ni son comunes.

Hay un antiguo dicho que me parece es una clave de prudencia: “cuando a Romas fueres, haz lo que vieres.” Esto no significa que uno se entregue en los brazos de otra nación, traicione a su patria, o que reniegue de sus costumbres, no. Para sobrevivir en cualquier otra cultura, es importante desarrollar un tipo de ajuste y no auto segregarnos rehusando seguir ciertas normas. De no hacerlo mija, nos pasaríamos dando de cabezazos en contra de la parre y eso duele.

Una amiga mía que es maestra me explicaba que ya en Hartford no hay tanto maestro bilingüe como en la década de los setenta y que la tendencia es que lleguen más y más muchachas y muchachos buena gente pero caras pálidas que no saben mucho de nuestras culturas y digo culturas en plural porque no hay UNA cultura Latina o Hispana, sino que está la puertorriqueña, la dominicana, boliviana, peruana, brasileña, hondureña, ecuatoriana, entre otras tan respetables e importantes como éstas.

Debemos recordar que los niños y niñas llevarán ese nombre para siempre y recordarán a los antepasados con resquemor, aversión y tirria por toda su vida. Me imagino como les corren la máquina los compañeros de clases aun siendo estos puertorriqueños o latinoamericanos.

Por favor mediten acerca de lo que hagan en una sociedad que se está tornando menos acogedora hacia nosotros y que si ya se hacen problemas con los nombres Clemente o Isabela, se pondrán más raros cuando escuchen Kachlynet o Lithaicha.

Les saludo de parte de los integrantes del periódico La Voz y les recomiendo que no se expongan al sol, especialmente los nenitos y nenitas cuyos padres los pasean sin protección, o los ciudadanos de la tercera edad a quienes se les olvida beber suficiente agua. El verano llega tarde pero llega.

La Tía Juliaska