Dos exsoldados revelan crímenes cometidos por órdenes de Humala

EFE/LIMA.- Dos exsoldados revelaron crímenes cometidos mientras servían en la base militar que dirigió el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) cuando fue capitán del Ejército en los años 90, según difundieron hoy los medios locales.

Humala es investigado actualmente por la Fiscalía de Perú por la desaparición y homicidio de Natividad Avila y su esposo Benigno Sulca en la base militar de Madre Mía, en la región selvática de San Martín, en 1992.

Los exsoldados identificados por los alias de “Anchoveta” y “Manzanita” ya han declarado a la Fiscalía sobre los crímenes bajo las órdenes del “capitán Carlos”, el alias de Humala en el Ejército, y están comprendidos en el programa de protección de testigos.

“El capitán Carlos me obligaba a matar. Si no lo haces, te mato, me decía”, declaró “Anchoveta” en entrevista con el programa Cuarto Poder, emitido la noche de ayer y publicado por los diarios El Comercio y Perú21.

El exmilitar relató que su primera prueba de valor en la base antiterrorista fue degollar a un detenido encapuchado y cortarle la barriga.

“El capitán Carlos cogió la sangre y la puso en mi frente”, agregó.

“Aquí en (el poblado de) Venenillo agarrábamos a unos 50 pobladores y los hemos matado uno por uno a balazos y con puñal. Los juntábamos en fosas en la canchita y les echábamos gasolina para desaparecerlos. El capitán Carlos daba la orden de que se mate y nosotros teníamos que cumplir”, relató “Anchoveta”.

Por su parte, el exsoldado identificado como “Manzanita” dijo haber visto matar a cinco personas durante su permanencia en la base Madre Mía por órdenes de Humala.

“Los llevaban encapuchados y los bajaban de la base a la orilla del río Huallaga. No querían hablar y tenían que matarlos cortándoles el cuello”, declaró “Manzanita”.

Los exsoldados dijeron haber sido contactados en 2006 por Amílcar Amasifuén, un militar retirado amigo del exmandantario, para que nieguen las versiones que atribuían a Humala la desaparición de Natividad Avila y su esposo, en el proceso que se inició ese año contra el entonces candidato presidencial y que fue archivado en 2009.

El hermano de Natividad Avila, Jorge Avila, declaró en abril pasado que recibió 4.500 dólares de allegados a Humala para retirar la denuncia que hizo contra el “capitán Carlos” en 2006 y su testimonio ha sido recogido este año para investigar a Humala por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El exmandatario y su esposa Nadine Heredia son investigados también por un presunto aporte de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011, que lo llevó a la presidencia de Perú por cinco años. EFE