Dos religiosos colombianos serán ordenados sacerdotes en la catedral de San Agustín

BRIDGEPORT. El sábado 24 de junio a las 11:00AM el obispo Frank J. Caggiano ordenará a tres nuevos sacerdotes para la diócesis de Bridgeport en la catedral de Saint Agustín, en donde dos de los futuros ordenados sacerdotes son de origen hispano nacidos en Bogotá-Colombia, por lo que las lecturas en la ceremonia serán en español e inglés. Los religiosos Harry Prieto y José Vásquez llegaron a esta diócesis desde el país cafetero; mientras que Timothy Iannocone nació en Stamford.

Durante la Misa, las madres de los tres futuros sacerdotes entregarán las ofrendas del ofertorio, en tanto que Sandra Riano, prima del Padre Vásquez, ofrecerá la lectura en español y Elizabeth Nichols, madrina del padre Iannacone, leerá en inglés.

“El día de las ordenaciones sacerdotales es uno de los días más hermosos para la Diócesis, porque es un día de gran esperanza. Estamos muy orgullosos de que estos tres muchachos estén siendo ordenados. Serán grandes miembros del presbiterio de esta diócesis, y pedimos que su testimonio inspire a muchos otros jóvenes a responder a la oferta de la vocación sacerdotal de Dios. Oramos para que sean buenos y santos sacerdotes felices de Jesucristo “, señala el padre John Connaughton, director de vocaciones para la Diócesis de Bridgeport.

Timothy Albert Iannacone,

Tiene 27 años de edad, nació en Stamford y fue bautizado en la iglesia de Saint Mary. El religioso vive en Norwalk en la casa parroquia de Saint Mary, iglesia madre de Norwalk que siente orgullo por el religioso. Sus padres, Timothy y Patricia Zygmont Iannacone, y su hermano Christopher son miembros de la iglesia Santo Tomás Apóstol (Saint Thomas) de Norwalk. Asistió a la escuela primaria Wolfpit y All Saints Catholic School, y se graduó de Norwalk High School en el 2008.

El padre Iannacone se graduó en el Colegio Merrimack en North Andover, Massachuset en el 2012, donde fue incorporado en la Sociedad Nacional de Honores para Estudios Religiosos y Teológicos,Theta Alpha Kappa.

Fue ordenado al diaconado de transición en el 2016 por el obispo Frank J. Caggiano; en ese mismo año, durante la primavera, completó sus estudios de seminario en el Colegio de Teología de la Universidad Católica América (Theological College of the Catholic University of America) en esta primavera.

El padre Iannacone celebrará su primera Misa en la Iglesia de Saint Mary en Norwalk el domingo 25 de junio a las 9:30AM, el padre Edward J. Enright, OSA, profesor asociado de Religión y Estudios de Teología en el Merrimack College, estará en la homilía.

“Oí decir una vez que uno no debería ser un sacerdote si uno no ama a la gente. De hecho, es mi amor por el pueblo de Dios lo que me ha traído aquí. La Iglesia necesita sacerdotes fuertes e inteligentes que sean defensores de la verdad frente a cada obstáculo que se les presente. Por eso quiero ser sacerdote; No para mí, sino para el servicio de la Iglesia de Dios y su pueblo “.”, dice el Padre Iannacone.

Harry A. Prieto

Harry Alfredo Prieto, de 30 años, nació en Bogotá, Colombia, y creció en una familia de tres niños y una niña. Sus padres, Alfredo y Luz Jaramillo Prieto son feligreses de la parroquia Santiago Apóstol en Bogotá.

Asistió a la escuela primaria Anunciación y se graduó de la escuela secundaria Neruda en Bogotá en el 2003. Discerniendo una vocación religiosa fue al Seminario Mayor de Bogotá y luego obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Universidad Javeriana en esa ciudad en el 2009. Llegando a esto país, completó una licenciatura en Artes de la Universidad de Fordham.

Siempre interesado en desafíos intelectuales, fue elegido miembro de la Sociedad Honorífica Nacional Phi Sigma Tau en donde estudió filosofía en el 2013. Después de graduarse en Fordham en el 2014 entró en el colegio Teológico de la Universidad Católica América en Washington, D.C., (Theology College of Catholic University of America) donde completó su maestría en el 2017.

El Padre Prieto celebrará su primera Misa en la parroquia de Saint Joseph en Danbury, en donde empezó en este país su vida religiosa el 25 de junio a las 12 del mediodía. El Padre Samuel Scott, pastor de San José, precederá la homilía.

“El sacerdocio es un llamado a servir y crecer como un líder en la comunidad cristiana, tratando de ser no sólo” alter Christus “, sino también” transformar por medio de Jesús “, en preparación para la misión de” salir y hacer discípulos de todas las naciones; en vista de eso, Dios me ha bendecido con un tiempo de gracia y discipulado. En el cumplimiento de la misión, el amor y la gracia de Dios que me inspiran esperanza y confianza para servir a los fieles en Cristo, el Buen Pastor, como inspiración y modelo “, expresa el P. Prieto.

José A. Vásquez

José Abelardo Vásquez Romero, de 33 años de edad, nació en Bogotá. Sus padres, Bernardo y Elsy Campos Vásquez son miembros de la Parroquia Santiago Apóstol en su país natal. Tiene un hermano de nombre Rodrigo, que también vive en la capital colombiana.

Es un hombre joven que le gusta jugar fútbol y le gusta estar en la naturaleza. Al mismo tiempo, le encanta la teología y le gusta reflexionar, meditar y estudiar la palabra de Dios. Asistió a la Escuela Primaria Antonio Nariño y al colegio Politécnico Mayor graduándose en el 2005. Entró en el Seminario Mayor de Bogotá y obtuvo una licenciatura en la Universidad Javeriana en el 2010.

Respondiendo a una llamada a los sacerdotes de esta diócesis, entró en el Seminario St. John Fisher y estudió en la Universidad del Sagrado Corazón (Sacred Heart) en Fairfield. Su parroquia es la iglesia de la Asunción (Assumption) en Westport en donde completó su diaconado el año pasado; además se graduó en el Seminario Saint Joseph de Yonkers, NY este año.

“Una de las cosas que más me gusta es trabajar con grupos parroquiales y estar presente en sus actividades”, dijo el religioso, mencionando en particular a los estudiantes de educación religiosa, estudios bíblicos y grupos de hombres y mujeres que tuvo la oportunidad de trabajar el año pasado. “Como los jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia, creo que hay que apoyar y alentar sus actividades. También creo en la importancia de la nueva evangelización para el futuro de la Iglesia “, repuso.