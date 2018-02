Dos senadores de EEUU presentan un nuevo plan bipartidista sobre inmigración

EFE/ WASHINGTON.- Dos senadores de Estados Unidos, el republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons, presentarán hoy una nueva propuesta migratoria para llegar a un acuerdo presupuestario antes de que se agoten los fondos actuales del Gobierno federal este viernes, informaron sus oficinas.

La ley bipartidista proporciona a los destinatarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers” (“soñadores”), una oportunidad para obtener la ciudadanía mientras se estudia qué medidas de seguridad fronteriza son necesarias.

El programa DACA, impulsado por el ex presidente Barack Obama, tenía como objetivo proteger de la deportación a ciertos inmigrantes llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, pero expirará el 5 de marzo por orden del actual mandatario, Donald Trump.

“Es hora de que terminemos con el estancamiento, de modo que podamos pasar rápidamente a completar un acuerdo presupuestario a largo plazo que proporcione a nuestros hombres y mujeres militares el apoyo que merecen”, dijo McCain en un comunicado. “La realidad política actual exige la cooperación bipartidista para abordar la inminente expiración del programa DACA y asegurar la frontera sur”, continuó el senador republicano.

El plan no contempla el muro de Trump

Sin embargo, la propuesta no contiene fondos inmediatos para el muro fronterizo con México, una de las principales demandas del presidente Trump, por lo que este ya ha manifestado su desacuerdo con el plan. “Cualquier trato sobre DACA que no incluya una seguridad fronteriza FUERTE y el MURO que se necesita con desesperación es una pérdida total de tiempo. El 5 de marzo se acerca rápidamente y los demócratas no parecen preocuparse por DACA. ¡Haced un trato!”, escribió hoy el magnate en su cuenta de la red social Twitter.

El plan de McCain y Coons proporcionaría un camino hacia la ciudadanía o un estatus legal a más personas que el plan propuesto por la Casa Blanca hace dos semanas, el cual permitiría acceder a la ciudadanía estadounidense a unos 1,8 millones de jóvenes inmigrantes.

El plazo presupuestario finaliza el viernes

La Administración federal cerró durante tres días en enero después de que los senadores republicanos y demócratas no pudieran llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gasto público, ante las demandas de solucionar la situación de los “soñadores” antes de que llegue el 5 de marzo.

Los demócratas accedieron a extender la financiación hasta el 8 de febrero y reabrir el Gobierno a cambio de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se comprometiera a abordar el asunto migratorio con premura. Sin embargo, los demócratas, los republicanos y la Casa Blanca parecen estar lejos de alcanzar un punto en común.