EE.UU. aumenta la presión sobre los simpapeles y lanza una redada en los 7-Eleven

EL MAYOR OPERATIVO ANTIINMIGRACIÓN

Agencia AP.- Agentes de inmigración de EE.UU. han registrado docenas de supermercados 7-Eleven en la madrugada de este miércoles para abrir expedientes de empleo e interrogar a trabajadores en el marco de una operación que los funcionarios han descrito como la mayor contra una compañía bajo el mandato de Donald Trump.

Los agentes iniciaron el operativo en 100 establecimientos en todo el país, ampliando una investigación que comenzó con un caso de hace 4 años contra un franquiciado en Long Island, Nueva York. Las inspecciones podrían suscitar en cargos criminales o multas por las prácticas de contratación de las tiendas.

Desde la aprobación de la ley migratoria de Trump los arrestos por deportación han crecido un 40%

El operativo parece abrir un nuevo frente en la aplicación de la nueva ley migratoria de Trump, que ya ha originado un aumento del 40% de arrestos por deportación y planea gastar miles de millones de dólares en un muro fronterizo con México. Desde su aprobación, además, los partidarios de la aplicación de esta medida han presionado para actuar con mayor contundencia contra las compañías que contraten personal sin tener la documentación en regla.

Derek Benner, alto funcionario de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo a The Associated Press que la operación de este miércoles es “la primera de muchas” y “un presagio de lo que está por venir” para las empresas. Añadió que habría más inspecciones de empleo, aunque no hay un objetivo numérico. “Esto es para lo que nos estamos preparando este año”, explicó. El funcionario detalló que los registros se repetirán a gran escala.

“A partir de ahí, veremos si estos casos justifican una postura administrativa o una investigación criminal “, dijo Benner, jefe interino de ICE’s Homeland Security Investigations, que supervisa los casos contra las compañías. “No se limitará a grandes empresas o cualquier industria en particular, grandes medianas y pequeñas”, dijo. “Va a incluir todo lo que vemos por ahí”.

Por el momento, la operación de este miércoles en más de un centear de supermercados 7-Eleven ha concluido con la detención de 21 personas sospechosas de permanecer ilegalmente en el país.

En el caso de las compañías, la contratación ilegal raramente es procesada, puesto que las investigaciones suelen requerir mucho tiempo y los empresarios esquivan las condenas al reclamar que el empleado en cuestión presentó documentación fraudulenta.