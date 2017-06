EEUU busca calmar a aliados mientras crece preocupación sobre su papel global

SÍDNEY (Reuters) – Altos cargos estadounidenses dijeron el lunes que Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, estaba comprometido con la región de Asia-Pacífico, calmando a unos nerviosos socios mundiales mientras recibe críticas por retirarse de un gran pacto mundial sobre el clima.

Los líderes mundiales han dicho que hay una creciente desconfianza en la administración de Trump, especialmente por su retirada de la Alianza del Pacífico, de ámbito comercial, y del Acuerdo de París, relativo al clima.

La retórica de Trump de “América Primero” y las expectativas de que se concrete en una agenda doméstica han atizado los temores a un retroceso desde el tradicional papel de seguridad de Estados Unidos que ha sostenido la región durante décadas.

Pero el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que el gobierno de Trump sería juzgado por sus actos, no por sus palabras.

“Espero que el hecho de que estemos aquí demuestra que esta administración ni quiere ni intenta de ningún modo mantener las distancias con otros importantes aliados y socios en el mundo”, dijo Tillerson a periodistas en Sídney.

“Por eso estamos aquí… Por eso hablamos con nuestros interlocutores”, dijo.

Tillerson está en Sídney para una conferencia anual junto con el secretario de Defensa, Jim Mattis, y el líder del Mando del Pacífico, el almirante Harry Harris, entre otros.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Australia se tensaron este año tras una disputa sobre solicitantes de asilo cuando Trump describió en Twitter un acuerdo de intercambio de refugiados como un “acuerdo tonto”.

Pese a la disputa, la ministra australiana de Exteriores, Julie Bishop, dijo que la naturaleza de la relación bilateral se extiende más allá de lo superficial.

Mientras el Ejecutivo australiano dijo que no ha perdido la fe en Estados Unidos como un líder global, la decisión de abandonar el acuerdo sobre el clima ha generado una oleada de críticas desde todo el mundo.

DEDICADO A ASIA-PACÍFICO

Ante el creciente temor a que no se pueda contar con Estados Unidos para contrarrestar las autoafirmaciones de China en la región, varios países de Asia han reforzado las alianzas informales entre ellos mismos.

Aunque reiteró el compromiso estadounidense con Asia, Tillerson dijo que China debería hacer más acerca de Corea del Norte, que ha acelerado sus programas nuclear y de misiles en desafío a Estados Unidos y las resoluciones de Naciones Unidas.

Corea del Norte se ha convertido en una prioridad de seguridad para Washington desde que prometió acelerar sus programas de misiles y nucleares y desarrollar un misil con capacidad nuclear capaz de alcanzar el territorio estadounidense.

Tillerson dijo que no permitiría que China use su poder económico para “librarse de otros problemas, sea la militarización de islas en el Mar de la China Meridional o no presionar adecuadamente a Corea del Norte”.

En reacción a estos comentarios, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, dijo: “Esperamos que la parte concerniente pueda respetar y apoyar los esfuerzos de los países en la región para mantener la paz y la estabilidad en el Mar de la China Meridional y cumplir un papel constructivo en vez de lo contrario”.

Algunos responsables estadounidenses han mostrado su preocupación por el crecimiento del Estado Islámico en y el retorno de combatientes extranjeros en la región, y dijeron que es uno de los motivos por los que Estados Unidos seguirá comprometido.

Las autoridades de la zona han instado a una mayor cooperación ante la batalla contra combatientes ligados al Estado Islámico en el sur de Filipinas, por el momento la mayor advertencia de que el grupo radical está asentándose en el sureste asiático.

La región tiene 600 millones de personas e incluye a Indonesia, que es el país con mayor número de musulmanes del mundo. Las autoridades de Indonesia y Malasia, también de mayoría musulmana, han dicho que miles de sus ciudadanos apoyan al Estado Islámico y se cree que cientos de ellos han viajado a Siria para unirse al grupo.