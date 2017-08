EEUU: Senador pide a Trump no amenazar Pyongyang si no va actuar

Washington.- El senador John McCain dijo hoy que los “grandes líderes” no amenazan a otros países a no ser que estén “listos para actuar”, tras el ultimátum que hizo el presidente Donald Trump a Corea del Norte.

“Los grandes líderes que he conocido, no amenazan a no ser que estén listos para actuar y no estoy seguro de que el presidente Trump esté listo para actuar”, dijo McCain, que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en declaraciones a la emisora KTAR de Phoenix (Arizona).

El senador republicano respondió así a Trump, que hoy dijo que Corea del Norte “ha estado amenazando más allá de lo normal” y que “se va a encontrar con fuego y furia y un poderío que el mundo no visto nunca antes” si sigue así.

“No me parece -añadió McCain- que sea la manera de abordar un asunto de este tipo. No es que sea terrible lo que ha dicho, pero es lo habitual en Trump, que exagera las cosas”.

A las palabras de Trump, Pyongyang respondió con la amenaza de atacar las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam.

Corea del Norte está “analizando cuidadosamente un plan operativo para un fuego envolvente en torno a Guam con misiles de alcance medio largo Hwasong-12 para contener las principales bases estratégicas de Estados Unidos en la isla, incluida la Base Aérea de Anderson (sic)”, dijo un portavoz del Ejército Popular de Corea del Norte (KPA) en un comunicado recogido por la agencia estatal KCNA.

Guam es un territorio no incorporado de EE.UU. ubicado en el Pacífico, a unos 3.400 kilómetros de Pyongyang, y en el que viven unas 160.000 personas.

La representante por Guam en el Congreso de EE.UU., Madeleine Bordallo, dijo a CNN que los habitantes de la isla están “muy preocupados” por las amenazas de Corea del Norte, aunque afirmó que el jefe del Pentágono, James Mattis, siempre le ha dicho que se ocupara de mantener “a salvo” este territorio.

El senador republicano James Risch, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara alta, dijo también a CNN que Corea del Norte está “entrando en territorio peligroso” respondiendo a la amenaza de Trump con más amenazas, ya que el presidente “ya ha apretado el gatillo dos veces” desde que llegó a la Casa Blanca.

Risch se refirió a los ataques que Estados Unidos ha perpetrado en los últimos meses en Afganistán contra el Estado Islámico y en Siria contra el Gobierno de Bachar al Asad.

“Este presidente es conocido por decir lo que piensa (…) y esto es lo que piensa. Así que Corea del Norte debe considerar muy seriamente lo que está pasando”, añadió.