Ego Corporativo Influencia Ventas, por Carolina Soto

Has buscado a alguien para que te brinde un servicio y comienza a hablar de lo maravillosa que es su empresa. De cuántos años lleva en el mercado, su misión, visión, valores y no sé cuántas otras cosas más. Y yo deprisa, buscando una solución para mi problema. ¿Te identificas?

EGO CORPORATIVO

Eso se le conoce como “Ego Corporativo”. El que se enfoca en el “yo”, “yo” y “yo” olvidándose de que la persona con la que esta de frente o al teléfono probablemente tiene el tiempo limitado. No te parece que si necesita conocer ese tipo de información, solo vas Google y la consigues instantáneamente. Entonces, me parece que lo más conveniente pero sobre todo efectivo es ir directamente a la pregunta casi mágica: ¿Cómo te puedo ayudar a resolver tu problema?

INFLUENCIA

Esa pregunta, “¿Cómo te puedo ayudar a resolver tu problema?” te lleva a convertirte en una influencia para esa otra persona. Esta confiando en ti para que le resuelvas eso tan apremiante.

La influencia en las ventas se genera a través de la empatía.

Empatía- Sé que sabes que significa colocarse en los zapatos de la otra persona pero sabes que las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben “leer” a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc.

La gente escucha lo que ve, siempre es de esta forma.

Imagen – Tu imagen es realmente la primera impresión. Es importante cuidar tu imagen, sin embargo, también es esencial que lo que vean sea congruente con lo que realmente eres.

Hazlo sentir importante.

Comprende – Comprender su necesidad es dejar de ser tú la pieza importante en todo esto y traspasarla a esa otra persona. La razón fundamental por la cual Mary Kay tuvo tanto éxito en su empresa es porque aplicaba la Regla de Oro en todo lo que hacía.

Alinea los intereses de esa persona con los tuyos hacia un mismo objetivo.

Convence – Convencer no es manipular, es plantear que tienes la solución necesaria para resolver la situación eficientemente.

VENDE

Utiliza un lenguaje de confianza pero ojo no te excedas.

Todo en exceso trae consecuencias. Necesitas adaptarte. Si eres de los que piensan que los demás deben amoldarse a tu persona, esta no es la forma. De esto tratan las ventas. De resolverle de manera eficiente la situación de esa persona. No es marear a tu prospecto con tu pedigrí, ni manipularlo, es tener e interés genuino de ayudarlo aunque esto signifique no venderle porque tú muy dentro reconoces que no le resolverías el problema. No es lo más agradable escuchar pero si lo más honesto que puedes ser con él y contigo mismo.

Ahora te toca a ti, cuéntame… ¿te ha paso? ¿Te has topado con personas con Ego Corporativo? Cuéntame tú lo que te funciona al momento de vender tu producto o servicio.

