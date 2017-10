El Alcalde Ed O’Brien dice que de ser reelegido los impuestos en West Haven no van a aumentar

El alcalde de la ciudad de West Haven, Ed O’Brien, posa al lado de una maqueta de “THE HAVEN”, el mall al aire libre que en cuestión de dos años será una realidad para los residentes de esta ciudad, Connecticut, y estados vecinos. Él, aspira ser reelegido para continuar los trabajos de progreso y de desarrollo económico que él empezó en la municipalidad a su cargo (Foto NANDO)

Acusa a su contrincante en las elecciones generales de Connecticut, Nancy Rossi, de mentirle al electorado. Dice que la demolición de las propiedades alrededor del área donde se va a levantar el Mall al aire libre. “The Haven”, se inicia la próxima semana. También alega que el concejal David Riccio, el candidato republicano-, no es la persona ideal para regir los destinos de la ciudad.

Luego de su sorpresiva derrota en las elecciones primarias del Partido Demócrata en septiembre pasado a manos de Nancy Rossi, el actual alcalde de West Haven, Ed O’Brien, decidió de nuevo meterse a la contienda electoral utilizando ahora una candidatura por escrito(write-in-candidacy), con la cual busca retener la posición que actualmente ostenta, “para llevar a feliz término los planes de desarrollo y progreso para la ciudad que durante mi administración nos hemos fijado,” nos decía esta semana.

Con él estuvimos charlando acerca de cosas y asuntos que tienen que ver con la municipalidad a su cargo, pero más que todo –y para iniciar este diálogo-, queríamos saber el por qué retorna de nuevo ahora a la lucha por la primera posición de la ciudad, sabiendo que cuando perdió en las primarias con la contadora pública certificada Nancy Rossi, esa misma noche aceptó la derrota humildemente, reconociendo de esa forma la voluntad del pueblo, que eso era lo que parecía.

“Cuando me levanté al otro día, miércoles, muy de mañana y analicé con cabeza fría que había perdido, llegué a la conclusión que eran cosas que pasan y que había que dejarlas ir. En esos momentos pensé que la gente había votado en contra mía, y que por lo tanto, yo debía seguir mi vida de acuerdo a los resultados de la primaria demócrata. Sin embargo, a medida que fueron pasando las semanas, me fui dando cuenta de la clase de equipo que ella pensaba traer de nuevo para que administrara la ciudad, en el que aparecen muchas de las personas que estaban aquí antes de mi llegada, y pertenecientes a administraciones pasadas. Ese está supuestamente a ser su nuevo equipo. ¡No! En mi concepto, eso significa retroceder al pasado, y no es aconsejable porque nosotros tenemos en estos momentos grandes planes de desarrollo para West Haven y muchos otros proyectos, que no quiero que de la noche a la mañana sufran retrocesos. Nosotros en los últimos cuatro años hemos estado trabajando con un buen grupo de planificadores de desarrollo, con los cuales tenemos una muy buena relación. Considero que es muy importante para West Haven que yo corra como candidato por escrito(write-in-candidate) y que sea re-elegido para seguir adelante con todos estos proyectos.

Conociendo que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina –martes, 7 de noviembre-, el elcalde Ed O’Brien, ha iniciado una fuerte campaña para tratar de lograr la victoria final. “Desde las primarias pasadas he salido afuera a conversar con los votantes del área, tocando puerta a puerta en sus residencias, escuchando sus inquietudes. Y me he dado cuenta que en verdad estaban de acuerdo conmigo. Ninguno de ellos jamás se imaginó que yo pudiera perder en la contienda pasada,” expresaba.

Esa “imprudencia” de creer que era inminente una nueva victoria en las primarias pasadas ha despertado completamente al alcalde de West Haven. En esa oportunidad la contadora pública certificada lo rebasó por un margen de 2,383 votos en contra de los 2,247, que recibió O’Brien. Para él, en esta nueva oportunidad, las cosas serán distintas. “ Yo considero que fui lento en esas elecciones. Creí que ella no tenía forma de ganar y, además, de esto había mucha mala información allá afuera con la que yo no contaba. Reconozco que fui poco agresivo para defenderme y decirles a todos que eso no era verdad. En cambio ahora, que hacemos ahora es refutar cualquier pieza de mala información que ella esté tirando hacia afuera. A todos queremos decirles la verdad”

O’Brien dijo que en un momento dado ella habló erróneamente acerca del tren y del proyecto “THE HAVEN”, que con tanta fuerza y entusiasmo él está empujando. “Lo que Rossi está haciendo ybno creo yo que sea muy ético, y definitivamente no es honesto de su parte. Lamentablemente no hay una ley en contra de eso. Ella dijo que THE HAVEN se retiraba de West Haven, que se habían ido de la ciudad, algo que es completamente falso…”

En un momento de nuestra entrevista O’Brien, se defendió de las acusaciones de la ganadora de las primarias, quien lo acusó de doblar el déficit actual de la ciudad, que según ella era del monto de $ 7.8 millones cuando el ex-Alcalde John Picard dejó la oficina y que ahora llega a los $ 16 millones. “Ella coloca esos números como cosa de magia, y no es así, ya que cuando yo llegué a esta posición, el déficit acumulativo era del monto de los $ 16 millones, y todavía, a estas alturas, es del orden de los $ 16 millones. Es deci,r que lo hemos mantenido balanceado, a pesar de que todo sube un 2 o 3 por ciento anualmente, como es el caso de los contratos con las uniones, el costo de las utilidades, y otras cosas más que es lo que se necesita para poder correr la ciudad,” señalaba.

Con relación a David Riccio, el candidato republicano a la Alcaldía de West Haven, en las elecciones generales de noviembre, Ed’ O’brien, no lo ve como un funcionario que pueda hacer un buen papel al frente de esa posición. “ Él, es muy buena persona y yo lo admiro como tal, pero personalmente no creo que tenga la madera para ser alcalde. David, se ha desempeñado como concejal por muchos años, siempre ha sido como el representante de las minorías y ahora habla de sus 20 años de experiencia. Pero, como dije antes, no creo que sea la persona ideal para estar al frente de esta administración.

Cambiando de tema, le dejamos saber al alcalde Ed O’Brien, que a nosotros se nos habían acercado algunos dueños de pequeños negocios del área para comentarnos sobre un anuncio de un posible aumento de los impuestos en su jurisdicción. Y él mismo contradijo esas apreciaciones. “ NO! Los impuestos no van a subir en la ciudad de West Haven. Nosotros hicimos una re-valuación ajustando la tasa de impuestos, y la mayoría de los residentes de esta ciudad vieron una disminución en los mismos. Si yo salgo elegido, los impuestos no van a subir. Por el contrario, nosotros vamos a continuar aumentando nuestras entradas, como lo hemos estado haciendo a través del desarrollo de la ciudad, como también vamos a tratar de seguir haciendo lo mejor con nuestras finanzas, como es el caso de no llenar posiciones las posiciones que están abiertas y que tal vez sean necesarias. En ese proceso de ahorrar gastos, también cambiamos las bombillas de toda la ciudad a través de “United Illuminating”, que es algo que nos está ahorrando $ 350,000 anualmente. Además -hurgando aquí y allá-, pudimos hacer una disminución en lo que estábamos pagando en seguros para la ciudad, lo que ha resultado que tengamos en estos momentos ahorros del monto de 1 millón de dólares en esa materia. Fuera de esto, nuestros gastos de utilidades disminuyeron a $ 619,000, debido a que estuvimos estudiando las mejores propuestas, o como se diría en el idioma inglés ‘shopping around’. Por eso es que le digo que los impuestos no van a aumentar. Y –por favor-, tengan en cuenta también que con estos nuevos proyectos desarrollos para la ciudad, las rentas van a empezar a llegar con puntualidad…”

Cuando Ed O’Brien habla del desarrollo que por estos últimos años se está viendo en West Haven, lo hace con pasión. En estos momentos él está esperanzado en poderle dar otros dos años a la ciudad que tanto ama, y por eso se ha fijado nuevas metas. “Espero poder continuar en la ruta de traer para esta municipalidad más rentas públicas y nuevos negocios comerciales. Pensando en ese orden de ideas, nosotros esperamos solucionar el déficit presupuestario, para lo cual tenemos un plan. De esa forma, y con la llegada de nuevas entradas y el desarrollo de todos estos proyectos, podríamos al fin reducir los impuestos en la ciudad.’

El Alcalde aprovechó el momento para dar a conocer algunos logros de su administración como es el caso del mall al aire libre de West Haven -que estará situado por la zona costera de la ciudad, en la intersección que forman Water y Elm Street-, mejor conocido por su nombre en inglés como “THE HAVEN”; el proyecto de ATWOOD, en el área de Allingtown; lo mismo que el proyecto de YALE NEW HAVEN, en la Ruta 34; y la futura construcción de la nueva West Haven High School para la ciudad.

Y tocando el tema del proyecto del mall al aire libre para la ciudad, es decir “THE HAVEN”, el alcalde O’Brien, dejó conocer buenas noticias. “Los contratistas iniciarán la demolición de las propiedades adquiridas en cualquier momento. Posiblemente sea a principios de la próxima semana.”

Al decir esto, recalcó que ya tienen poder sobre todas esas propiedades, ya que algunos de sus propietarios no querían vender, pero al final primó la razón y el concepto de desarrollo urbanístico y económico para la ciudad. “La última propiedad que adquirimos fue la estación de gasolina situada en la esquina que forman Elm con Water Street. De esa manera, ya con el camino despejado, los trabajos de construcción del mall de West Haven se iniciarán en la primavera del próximo año, y la fecha de apertura de “THE HAVEN”, se ha fijado para el otoño del 2019. Es algo que va a ser muy excitante!”

Finalmente, le tocamos el tema de la criminalidad en la municipalidad a su cargo, ya que en los pasados días oímos de dos tiroteos, una invasión de hogar, y un robo a mano armada. Ed O’Brien, le restó importancia a lo sucedido, aduciendo que hay veces que las cosas suceden y no hay forma de detenerlas por mucha vigilancia que exista. “A nosotros nos abochorna eso cuando pasa aquí, pero usted mismo sabe que puede pasar en cualquier lugar. No es algo predecible. Lo que sí le puedo decir es que nuestra tasa de crimen bajó un 12 por ciento, de acuerdo a las estadísticas del FBI que nos fueron suministradas hace un mes. Y le digo más, nosotros ocupamos ahora el séptimo lugar entre los pueblos más seguros de Connecticut, que comprenden un total de 159 municipalidades. Eso es algo satisfactorio para nosotros.”

Para despedirse, el Alcalde de West Haven, nos dijo que se siente muy bien con esta nueva oportunidad, gracias a la motivación que le están dando los electores de West Haven. “Yo estoy recibiendo una muy buena respuesta allá afuera, lo que me hace sentir con mucha confidencia. Yo pienso que la gente de West Haven entiende lo que estamos haciendo, y lo que pensamos hacer en el futuro, y por eso quieren seguir el curso que llevamos. Eso me da mucha confianza para seguir adelante….”