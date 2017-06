El arte de hablar correctamente, por Waldemar Gracia

Mi buen amigo Paco siempre se para corrigiéndome en asuntos del lenguaje. El dice que yo no pronuncio las “Erres” (R) y que muchas palabras las mastico y nunca las pronuncio correctamente. Mi amigo Paco es un español perfeccionista, yo sólo soy un boricua medio aguzao. Lo que sí he aprendido es que nada está mal dicho si no es mal entendido. Pero que le vamos a hacer. El otro día Paco me trajo lo que, según él, son unas reglas para la comunicación de un autor anónimo. Al leerlas me di cuenta de que no hablaba en serio, sino que se trataba de una serie de chistes sobre la mala comunicación. He aquí te las presento tal y como él me las dio:

Regla Nº 1

era un gallego que tenía un gran amigo boricua, Juan.

En un viaje que hiciera a su tierra natal, sufrió un infarto y murió.

Juan se entera y decide tomarse un avión e ir al funeral de su amigo en Galicia.

Al llegar al lugar donde estaban velando al muerto, Juan nota que junto al cajón se encuentra un tarro enorme lleno de crema facial y lo más curioso es que los dolientes, luego de darle el pésame a la madre , introducían la mano dentro del pote y luego procedían a embarrar al difunto. Juan, por respeto, decide hacer lo mismo, pero fue tanta su curiosidad que se acerca cuidadosamente a la Madre del difunto, y en voz baja le pregunta:

– ¿Por qué los deudos le están untando crema a ? ¿Fue por alguna petición especial o es una tradición acá en Galicia?

La anciana le da una mirada de consternación y le contesta:

– ¡Sólo cumplimos con su última voluntad! ¿Usted no sabía que pidió que lo cremasen?

Moraleja: “SEA CLARO Y PRECISO AL DEJAR INSTRUCCIONES”

Regla Nº 2

Una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico:

– Por favor, quisiera comprar veneno arsénico.

Dado que el arsénico es muy tóxico y letal el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia.

– ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico?

– Para matar a mí marido.

– ¡Ah, caramba! Lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo.

La mujer sin decir palabra abre la cartera y saca una fotografía del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico.

– ¡Mil disculpas!, dice él farmacéutico -no sabía¬ que usted tenía receta.

Moraleja: “NUNCA PREGUNTE ALGO POR LO QUE TENDRÁ QUE DISCULPARSE”

Regla Nº 3

Tres hermanas de 96, 94 y 92 años de edad vivían en su casa juntas. Una noche la de 96 años empieza a llenar la tina para darse un baño, pone un pie dentro de la tina, hace una pausa y grita:

– ¿ALGUIEN SABE SI ME ESTABA METIENDO A TOMAR UN BAÑO O ESTABA SALIENDO DE

BAÑARME?

La hermana de 94 años le responde:

– NO SÉ, ESPERÁ QUE SUBO PARA VER.

Empieza a subir las escaleras hace una pausa y grita:

– ¿ESTABA YO SUBIENDO LAS ESCALERAS O LAS ESTABA BAJANDO?

La hermana menor de 92 años estaba sentada en la cocina tomándose una taza de té y escuchando a sus hermanas. Mueve su cabeza, y piensa:

– “EN VERDAD ESPERO NUNCA LLEGAR A SER ASI DE OLVIDADIZA, TOCO MADERA”

Toca tres veces la mesa para que se le conceda ese deseo y luego les responde:

– AHI VOY A AYUDARLAS, SOLO DÉJENME VER QUIÉN ESTA TOCANDO LA PUERTA.

Moraleja: “AL COMUNICARSE SIEMPRE RECUERDE SUS OBJETIVOS”

Regla Nº 4

Un anciano judío muere y al encontrar al Yahvé; Dios de los Judíos en el paraíso, le cuenta su vida.

– Lo peor que me ha pasado es que mi hijo se convirtiera al Cristianismo.

– A mí también me pasó lo mismo -contesta Dios.

– ¿Y qué hiciste?, -pregunta el Judío.

– Le ordené hacer un Nuevo Testamento, responde Dios.

Moraleja: “ESCUCHE COMO OTROS HAN RESUELTO PROBLEMAS IGUALES A LOS SUYOS”

Regla Nº 5

Un ventrílocuo en su show está contando un chiste de gallegos, cuando un gallego presente se levanta muy ofendido y dice:

– Nosotros los gallegos no somos tan tontos. ¡Exijo una disculpa!”

El ventrílocuo le dice que no se moleste, que sólo es un chiste, a lo que el gallego contesta:

– Usted no se meta, que yo estoy hablando con él niño”

Moraleja: “SIEMPRE DIRÍJASE A QUIEN TIENE LA VOZ CANTANTE”

Regla Nº 6

Él preguntó:

– ¿Por qué Uds. las mujeres siempre tratan de impresionarnos con la apariencia, y no con la inteligencia?

Ella respondió:

– Porque hay más posibilidades de que un hombre sea tonto que ciego.

Moraleja: “CUANDO HAGA PREGUNTAS FILOSAS PREPARESE PARA RESPUESTAS CORTANTES”

Por último : ¿CUÁL ES EL COLMO DE LOS COLMO?:

¿Cuál es el colmo de los colmos? Vivir en la capital de Suecia ( Esto-colmo )

¿Cuál es el colmo de un albañil? Tener una hija paleta.

¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Construir castillos en el aire.

¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse.

¿Cuál es el colmo de un carnicero? Tener una hija jamona y un hijo chorizo.

¿Cuál es el colmo de un carpintero? Tener el pelo al cepillo, una pata de palo, tener un hijo listón, una hija traviesa y un perro que le mueve la cola.

¿Cuál es el colmo de un ciego? Llamarse Casimiro, vivir en el noveno B de la calle Buenavista de la ciudad de Bella Vista y tener una fábrica de tuberías.

¿Cuál es el colmo de un futbolista? Que le salga un hijo pelota.

¿Cual es el colmo de un jardinero? Que su hija se llame Rosa Margarita Flores del Campo y que su novio la deje plantada.

¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho.

¿Cuál es el colmo de un pianista? Que su hija se llame Tecla y su novio… la toque.

¿Cuál es el colmo de un revolver? Tener perrillo en vez de gatillo.

¿Cuál es el colmo del sadismo? Darle una cuchilla de afeitar a un loco y decirle que es una armónica.