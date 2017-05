El Cierre del Care4Kids será un caos para los niños

Los Centros de Cuido de Niños cumplen un papel vital en nuestras comunidades. La noticia del posible cierre de estos importantes recursos crea un problema grave, tanto para el infante en desarrollo de sus habilidades básicas tanto académicas como sociales.

Este es el caso de Care4Kids localizado en Waterbury, y María Reyes su propietaria nos explicó la dura amenaza que en la actualidad se cierne sobre estos recursos debido a los recortes del presupuesto estatal para el próximo año fiscal.

“Decidí hace 11 años ser proveedora de Care4Kids porque siempre me gustó cuidar niños y me ha interesado la educación de la primera infancia. Lo que más me gusta de mi trabajo es la relación con ellos, cuidarlos, educarlos, nutrirlos y ayudar a los padres que trabajan. Yo y mi asistente cuidamos 11 niños. Cuando están todos es un día típico para mí,” nos explicó María con preocupación, pero al mismo tiempo con esperanzas de que la posibilidad de cierre no ocurra y que la legislatura de Connecticut no lleve a cabo recortes financieros tan severos que afectarían a éste y otros Centros similares que actualmente sirven a la infancia y María, nos dijo también que ofrecen cuido en los fines de semana para ayudar a los padres, y para completar los gastos de esta iniciativa que ayuda a la comunidad.

“Actualmente participa en mi Centro una madre embarazada que tiene un niño de escuela en mi Daycare. Supo lo que está pasando y me dijo sentirse muy asustada en el caso de que su bebé no cualifique cuando nazca porque ella es una madre soltera y tiene que pagar por el alquiler de su departamento y otros gastos. Si no tiene Care4Kids, ¿cómo va a subsistir? Ella me repite que le gusta Care4Kids, y que no hay otro programa a los que pueda recurrir. Yo le digo a ella y otras madres que vamos a esperar con fe, organizarnos y comunicarnos con las autoridades de la legislatura.

Otra de las madres le dijo que no sabe lo que hará sin los servicios de cuido. Es un caos ya que no sabemos si tendremos la ayuda financiera del estado.

“Yo estoy también preocupada ya que sin el aporte del Estado será para nosotros un golpe fuerte como proveedores,” agregó.

Otra de las madres que utilizan los servicios del Centro C4K nos expresó el perjuicio que significa cerrar esta facilidad y sería un caos para todos los niños que son el futuro del país y es importante luchar por ellos.

Para más información con respecto a este importante asunto, usted puede llamar a María Reyes al (203) 526-4662, Felicia Díaz al (203) 560-4774, o Kiobenit Ureña al (917) 482-2884, todas ellas proveedoras de servicios de Cuido de Niños.

Felicia Diaz is a licensed family daycare provider in Waterbury. She has also trained more than 500 family childcare providers over her 17 years as a Child Care Provider and Trainer in Waterbury. Another class will graduate this Friday May 12th at the Waterbury Youth Services, 83 Prospect Street. What will happen to these careers? Felicia’s number: 203-560-4774.