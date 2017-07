El Comité Organizador del Desfile Puertorriqueño 2017 ofreció una recepción

Por Carlos Resto

Texto y fotos

SPRINGFIELD.- El Comité organizador del Desfile Puertorriqueña que será celebrado el domingo, 17 de septiembre 2017, ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del gran evento. A la recepción asistieron alrededor 100 personas entre ellos: oficiales políticos, directores y empleados de agencias gubernamentales, directores y empleados de agencias sin fines de lucro, dirigentes religiosos, líderes comunitarios, dueños de pequeños negocios, miembro de la prensa de escrita(imprenta y digital), radio, televisión, “streamlive”, artista locales, miembros de las artes y público en general.

La presidenta del Comité Organizador del Desfile Puertorriqueño, Lucila Santana, conjuntamente con todos los miembros de su directiva recibió a los invitados a la actividad. Santana como maestra de ceremonia dio las siguientes declaraciones: “Estamos esta tarde unidos para darles los detalles oficiales de las personas que serán los honradas durante el desfile. Quiero hacer una invitación a todos los latinos del área oeste de Massachusetts a que vengan a nuestro desfile, sería un honor verlos en septiembre. Nos sentimos muy orgullosos por los logros alcanzados el año pasado, pero queremos alcanzar muchos más. Nuestra directiva desea recibir nuevas ideas y misiones para el próximo año, queremos hacer una invitación a todos los boricuas de nuestra ciudad y pueblos adyacentes a que vengan a nuestras reuniones para crear una unión entre todas las edades de nuestra gente y ayudar en la participación de niños, jóvenes, adultos y tercera edad”.

“De esa manera podemos conservar nuestras tradiciones y cultura, es nuestro deber continuar enseñando a los niños, adolescentes, adultos y jóvenes para que aprendan y conozcan sus raíces y de donde vienen. De esa manera se sentirán más identificados con sus raíces y conocerán el valor y la responsabilidad de ser primeramente boricua y latino. El año pasado tuvimos más de 25 auspiciadores, desfilaron más de 125 organizaciones y 7,000 ciudadanos vieron el desfile por las calles de Springfield. Esperamos este año romper estas cifras y aún nos queda más de dos meses para lograrlo, lse pedimos a todos los presentes que nos ayuden alcanzar esta meta”, señaló la presidenta Santana.

Llegó el momento más esperado en la lista de actividades, el anuncio de los galardonados en el desfile. Y ellos fueron: EL Gran Marshall será Heriberto Flores “Chairmen/President/Executive Director of the New England Farm Worker’s Council”. El Padrino lo será Jorge Colon, Bombero/ Retirado y Dueño/ Director de la Funeraria Puerta del Cielo. La Madrina será Janis Santos “ Executive Director of Holyoke Chicopee Springfield Head Start”. Embajadora Cultural será Elizabeth Cardona “Executive Director of Multicultural Affairs and Internal Student Life” de Bay Path University”. Embajador Civil será Lou Rios “National Association of Hispanic Nurses Chapter Treasurer”. Embajadora Juvenil será Shayla Gladden estudiante/atleta de “Albertus Magnus College” y Embajador Juvenil será Nelson Gabriel Santos- Ferrer “2017 Massachusetts State Youth of the Year for Boys and Girls Clubs of America”.

Los himnos nacionales de Puerto Rico y Estados Unidos de América fueron interpretados por Reubben Fontanez del grupo latino Funk Salsa Urban. El baile folclórico puertorriqueño la Bomba fue interpretado por Brendaliz Cepeda y su grupo Bomba de Springfield. Las ondas musicales de las congas y panderetas inspiraron a los asistentes que no pudieron contener la emoción, al igual que los bailarines en la tarima comenzaron a demostrar sus raíces boricuas de su sangre africana con sincronización y ritmo movían cada parte de sus cuerpos llenando sus rostros de alegría y orgullo.

Durante la ceremonia se ofrecieron platos típicos puertorriqueños y refrigerios. Los presentes continuaron escuchando la música de salsa y otros géneros caribeños.