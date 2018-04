El Congreso avanza para endurecer las normas de cupones de alimentos

WASHINGTON.- Un proyecto de ley agrícola masivo aprobado por el Comité de Agricultura de la Cámara este miércoles pondría fin a los beneficios de cupones de alimentos para muchos adultos sin hijos en 114 ciudades de Connecticut, a menos que esos beneficiarios obtengan un trabajo o capacitación laboral.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el nombre oficial del programa de estampillas para comida y otros programas de asistencia nutricional conforman aproximadamente el 80 por ciento de la autoridad presupuestaria de $ 100 mil millones de la cuenta agrícola.

Es un programa popular con agricultores, defensores del hambre y muchos legisladores. Pero a los republicanos de la Cámara les preocupa que el programa sea un desincentivo para muchos que de otra forma se sacarían de la pobreza.

El representante Mike Conaway, republicano de Texas, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara y redactor del proyecto de ley agrícola de cinco años, dijo que los cupones de alimentos “son esenciales para ayudar a muchos estadounidenses a alimentarse y alimentar a sus familias”. Pero dijo que también quería el programa SNAP es “un trampolín para salir de la pobreza a un trabajo bien remunerado y una oportunidad para una mejor forma de vida”.

Los demócratas dicen que los cambios en el programa de cupones para alimentos, que apuntan a ahorrar alrededor de $ 9 mil millones, son una degradación mezquina de un programa que ha sido un baluarte de la red de seguridad social durante más de 50 años.

En Connecticut, alrededor de 400,000 residentes, o 200,000 hogares, están inscritos en cupones de alimentos.

El miércoles, en una votación de línea de partido, el Comité de Agricultura aprobó el proyecto de ley agrícola con los cambios de Conway en el programa de cupones para alimentos. Requerirán que los “Adultos hábiles sin dependientes” o ABAWD obtengan al menos 20 horas de capacitación laboral o laboral a la semana para calificar para los beneficios.

Actualmente, el estado tiene una exención de esos requisitos para aquellos que viven en 114 ciudades de Connecticut que tienen una tasa de desempleo promedio que está al menos un 20 por ciento por encima del promedio nacional. Bridgeport, New Haven y Waterbury se encuentran entre las ciudades exentas de los requisitos de capacitación laboral y laboral.

Si el proyecto de ley agrícola, tal como está redactado, se convierte en ley, la exención de Connecticut y otras similares otorgadas a otros estados quedarían invalidadas a partir de 2021.

El proyecto de ley agrícola también cambiaría la definición de ABAWD de una persona entre las edades de 18 y 49 años que no tiene dependientes y no está discapacitada para una persona entre las edades de 18 y 59 años que no tiene hijos y no está discapacitada.

Conaway, sin embargo, ha rechazado la idea de la Casa Blanca de que los beneficiarios de SNAP reciban cajas de comida que tomarían el lugar de aproximadamente la mitad del dinero que reciben en las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT).

También incluyó en el proyecto de ley agrícola un nuevo programa de subsidios de $ 7 mil millones para ayudar a los estados a financiar programas de capacitación para ABAWD que están en riesgo de perder sus beneficios.

La representante Rosa DeLauro, D-3rd District, criticó el proyecto de ley agrícola “como una traición a las familias trabajadoras y nuestros más vulnerables: imponiendo requisitos onerosos a hasta 6,5 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)”.

“El programa de cupones para alimentos es esencial para evitar que las personas pasen hambre, ayudando a más de 44 millones de estadounidenses solo en 2016, incluidas casi 35,000 familias en el Tercer Distrito de Connecticut”, dijo DeLauro.