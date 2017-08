El Guaje: Un goleador por naturaleza con 406 goles en su historial, por John Jairo Bermudez

Cada jornada, cada partido, es un día nuevo; es como llegar a la oficina, prender su computadora y sentarse a trabajar, así es un tarde o noche, para el español David Villa, dentro del terreno de juego. El, llega a su trabajo y sabe lo que tiene que hacer; tiene en su mente una sola idea, un solo pensamiento, un solo objetivo, “EL GOL”.

Amigo o “parcero” del balón, sabe cómo hablarle, mimarlo, tocarlo y en ocasiones patearlo duro para cometer su objetivo HACER UN GOL.

Para el Guaje, que lleva hasta el momento en su historial una gama de goles, en todos los colores, formas, estilos y gustos, sigue aún más vigente que nunca, y con más ímpetus de seguir haciendo historia por todas las canchas del territorio norteamericano.

Nacido en Tuilla y forjado en la tenaz y laboriosa tierra asturiana, Villa, sabia del reto que tenía al llegar a la gran manzana. Como todo buen futbolista, asumió toda la responsabilidad del contrato, y en unos cuantos días, encontró un nuevo hogar en el corazón de los neoyorquinos; y todo por su amor al futbol, al balón y a sus goles.

Ha militado en Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia CF, FC Barcelona y Atlético de Madrid, equipos en los cuales ha dejado un legado enorme, llenos de triunfos, de momentos gratos y de goles de antología, eso sin contar los que ha marcado con su Selección de España en Europa, y en las Copas Mundiales.

Los números avalan el trabajo del asturiano, que lleva hasta el momento en todo su historial como goleador, 406 goles, y los números seguirán subiendo por el buen momento por el que atraviesa el maravilloso “Villa-Maravilla”, como le dicen sus aficionados.

Pero no todo en la vida ha sido alegre para el español, porque según los medios españoles sufrió una lesión en el fémur de la pierna derecha que extrajo toda su tenacidad, y bien por necesidad, bien por evitar desprenderse de ese amor a primera vista que sintió por el balón desde su más tierna infancia, potenció el trabajo con la izquierda y se convirtió en un futbolista ambidiestro, cualidad que ahora sabe utilizar con mucha certeza para vencer a los arqueros más seguros de la Major League Soccer. Sus goles continúan en cada jornada, porque el Guaje, desde pequeño sabía que su amor por este deporte lo llevaría a ganar títulos, a marcar récords, a ser un goleador diferente y, además, a ser querido por sus aficionados. No hay partido en que David Villa, no salga en medio de los aplausos, inclusive si no puede convertir. Los aficionados saben que el Guaje, como le dicen cariñosamente, es un hombre responsable, luchador y ama su camiseta. Me quedo corto en palabras ante su sencillez, amabilidad y el amor que le brinda a su hijo cuando lo lleva al estadio.

Todas estas cosas lo hacen más grande y accesible a que usted se le acerque, le hable y lo sienta como un ser humano más.

Grande Villa, inmenso sus goles y magnifica su historia como futbolista.