EL MOVIMIENTO ‘PATRIOTIC MILLIONAIRES’: “Lo patriótico es pagar”: los millonarios de EEUU que piden que les suban los impuestos

Los miembros de ‘Patriotic Millionaires’ durante un acto de reivindicación

Mientras la Administración Trump prepara el mayor recorte fiscal de los últimos tiempos a las grandes fortunas, muchos propietarios acaudalados reclaman lo contrario, por el bien del país

2017 ya está en su recta final y los congresistas del Partido Republicano se afanan en cumplir su promesa: aprobar, antes de Navidad, el esperado recorte de impuestos. La primera reforma legislativa de la era Trump refleja con toda nitidez la división ideológica. Para los conservadores, el plan liberará las fuerzas económicas y creará riqueza para todos. Los progresistas temen que se dispare, aún más, la desigualdad.

En medio de las voces críticas, destaca un grupo de personas que en teoría serían las más beneficiadas por esta reforma. Millonarios como Morris Pearl, antiguo director ejecutivo de Blackrock y presidente de Patriotic Millionaries (“Millonarios patriotas”), un grupo que presiona al Congreso para que suba los impuestos a los más ricos en nombre del bien común.

“Lo patriótico es pagar impuestos”, dice Morris Pearl a El Confidencial. “La creciente desigualdad no es buena. No es buena para la gente pobre, no es buena para la gente rica, no es buena para los inversores ni para la gente de negocios. Simplemente hay un pequeño número de gente muy rica que no quieren contribuir a la sociedad”.

Pearl se refiere sobre todo a la planeada supresión del “impuesto mínimo alternativo”, aplicado a las personas o empresas que disfrutan de exenciones en otros ámbitos, y del ‘estate tax’, similar al “impuesto de sucesiones” español, que grava las herencias. En la actualidad, legar a los hijos menos de 5,49 millones de dólares (11 millones en el caso de las parejas) está libre de impuestos. Pero, a partir de esa cifra, el estado se lleva un 40%. Un 40% que la reforma de los republicanos quiere anular.

“Cuando alguien se haga muy rico, sus descendientes van a ser ricos para siempre”, continúa Pearl. “Porque nunca van a tener que pagar un impuesto sobre la riqueza acumulada. Nunca. Ni cuando la ganan, ni cuando la gastan, ni cuando la heredan”. Según el Center on Budget and Policy Priorities, la desigualdad económica ha tocado el mayor nivel desde que se empezó a medir el ingreso de los hogares en 1967.

Patriotic Millionaires comenzó su andadura en 2010 para convencer a la Administración Obama de que revocase algunos recortes fiscales de la era Bush. En 2012 fueron invitados a exponer sus ideas en la Casa Blanca. Según Morris Pearl, la victoria de Trump incrementó el número de personas interesadas en unirse a la causa. “La razón es que Donald Trump y los republicanos se oponen diametralmente a nuestros objetivos. Proponen reducir los impuestos a los ricos e incrementar la desigualdad, y creemos que esa no es la forma de ayudar al resto de la gente”, explica.

Un plan con profundas consecuencias

Esta postura aborda el núcleo del capitalismo americano: el ideal de “hombre hecho a sí mismo”. Alcanzar el éxito material no solo depende del trabajo duro y el talento, sino del entorno socioeconómico. Como escribe Alana Semuels en The Atlantic: “Cualquier persona exitosa ha dependido del gasto público (infraestructura, una fuerza laboral educada, contratos aplicables) para dejar su marca”.

El borrador del plan republicano recorta o anula varios tributos: las empresas pagarían un impuesto del 20%, en lugar del actual 35%; las familias que ganan entre 50.000 y 90.000 dólares al año se ahorrarían 660 dólares anuales; grandes porciones del Medicaid, el programa público de sanidad, serían reducidas. La Casa Blanca espera compensar la caída en la recaudación bajando el gasto social y creando más riqueza que poder tasar. Según su cálculo, el PIB crecería por encima del 3% anual.

Diversos informes consideran el plan demasiado optimista. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el recorte sumaría 1,4 billones de dólares al déficit en la próxima década, beneficiaría a las grandes fortunas y perjudicaría a los más pobres; quienes ganen menos de 30.000 dólares al año pagarían más a partir de 2019. La reducción del gasto social dejaría a cuatro millones de personas sin seguro médico.

Patriotic Millonaires, que coordina sus esfuerzos con Not One Penny y otros grupos activistas, no es la única iniciativa del estilo. La organización Responsible Wealth ha reunido más de 400 firmas de personas acaudaladas a diferentes niveles: desde quienes ganan algo más de un millón de dólares al año, a fortunas incalculables como la del inversor George Soros. Ben Cohen y Jerry Greenfield, fundadores de la marca de helados Ben & Jerry, o el filántropo Steven Rockefeller, también han suscrito la petición.

“Os urgimos a oponeros a cualquier legislación que exacerbe la desigualdad”, dice el manifiesto dirigido a los congresistas. “Estamos profundamente preocupados porque la pérdida de ingresos lleve a profundos recortes en servicios críticos como la educación, Medicare y Medicaid, y obstruya la capacidad de nuestra nación de restaurar las inversiones en nuestra gente y comunidades”.

Dos hombres que llevan años alternándose en los primeros puestos de la "Lista Forbes", el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el inversor Warren Buffett, defienden la misma idea de elevar la tasa a las grandes fortunas. "Si aprueban la ley de la que están hablando, podría dejar 75.000 millones a un montón de hijos y nietos y bisnietos", declaró Buffett, de 87 años, al canal CNBC en referencia al 'estate tax'. "¿Es esta una gran manera de asignar recursos en Estados Unidos?".