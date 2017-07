El Side Park de Bridgeport canto, bailó y gozó durante celebración del 5to Festival Independencia de Colombia

Una tarde perfecta, unos cantantes y grupos musicales fuera de lo común, y un público respetuoso y multicultural fueron los ingredientes con los que el DJ KANDELA “cocinó” el pasado domingo, 16 de julio el Quinto Festival de Independencia de Colombia, en la playa del Sea Side Park, de la ciudad de Bridgeport, Connecticut.

Al festival no le faltó nada. Personalmente diría yo que tomó más altura, una nueva dimensión. Y si no, que me refute ese apunte el pequeño y blancuzco drone que en varias ocasiones bailó en las alturas parque como coqueteando con la celebración.

Qué tarde nos regaló Fredy Salgado “DJ KANDELA” con el acontecimiento cultural que valora y aviva cada año en Connecticut, las tradiciones y raíces del bello pueblo colombiano. La sola presencia del Combo de las Estrellas, presagiaba el buen momento de la tarde, y a eso se le añadió el gran calibre interpretativo de otros artistas de talla internacional.

Desde muy temprano en la tarde, grupos de pequeños y jóvenes bailarines se tomaron el tablado bajo la batuta y conducción del animador del evento John Bermudez, lo mismo que la del DJJAY JIMMY B. En esos momentos fue donde empezó a “cocinarse” de verdad y con mucha sazón tan espectacular celebración. Lo que llegaba era candela, y esa ya lo había preparada el DJ KANDELA

A continuación, el turno fue para ese gran solista boricua, Yan Collazo, quien con su espectacular voz- de esas que nos sorprenden de vez en cuando-, continuó caldeando las emociones a ritmo de salsa, acompañado muy bien por los muchachos de la Orquesta Afinke.

Y eso no era todo para el disfrute familiar ya que en otros espacios alrededor del festival, los pequeños y jóvenes jugaban futbol o disfrutaban de atracciones para niños correctamente apostadas a un costado del lugar donde se desarrollaba el magno espectáculo. Y todo en un marco armonioso y de mucha hermandad.

Los asistentes al evento también gozaron con la actuación de la pequeña Ashley Ochoa, de tan solo 8 años de edad y quien llegaba con su fama de triunfadora del programa televisivo “Pequeños Gigantes” de Univisión.

Luego se armó “la grande” con la actuación de la llamada “madre” de las orquestas colombianas: El Combo de las Estrellas” y la presencia musical de Jorge Pabuena, reconocido cantante del vallenato, quien se ganó el público con sus canciones y el homenaje que le hizo al maestro Alfredo Gutiérrez, al interpretar un ramillete de sus temas más populares.

Durante el evento se le entregaron reconocimientos especiales al pintor y escultor colombiano Cesar Ovidio Álvarez, al señor Fernando Ruiz, el popular “Fercho”, director de utilería del equipo profesional de balompié New York Bulls, de la MLS; lo mismo que al Maestro Humberto Muriel, con una trayectoria de 42 años como Director de El Combo de las Estrellas.

Las gráficas muestran el gran espectáculo que vivió el Sea Side Park de Bridgeport, Connecticut, en esa hermosa tarde del 16 de julio/2017, y el fervor de los asistentes que no escatimaron esfuerzos para cantar y gozar al vaivén y frenesí de la música autóctona colombiana y la salsa borinqueña. Qué mejor regalo para un público tan unido y tan hermano como es el pueblo latinoamericano. !Gracias DJ Kandela! Vas por buen camino…