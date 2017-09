Ella ha soñado desde hace meses con adquirir un nuevo automóvil…

Soñar no Cuesta Mucho …es gratis

Marisol Crespo-Rivera ha soñado desde hace meses con adquirir un nuevo automóvil que reemplace suHonda 1986 que aunque leal y cumplidor, sufre de artritis mecánica aguda, problemas serios con el sistema hidráulico y la transmisión que son equivalentes al hígado y vesícula biliar humanas, además delos gajes del motor que suspira más que cuando las jevas miran al feo de Marc Anthony.

Marisol que es la conjunción armónica de las palabras mar + sol, ha llegado a una gran tienda donde exhiben los últimos modelos, usted puede llegar con su coche antiguo o lo lleva en una grúa, no tiene que dar pronto y no paga la primera cuota hasta el 2018 como a las diez de la mañana.

“No se preocupe del crédito, si está malo lo entendemos,” dice una señora en un comercial que aparece constantemente en el plasma donde está el noticiero Al Rojo Vivaracho con las últimas novedades de Irma, la posibilidad de que el estado de Florida se hunda, el nacimiento de un gato con tres rabos, y el hoyo que se abrió repentinamente en la Quinta Avenida de Manhattan; lo que muchos han interpretado como un hecho apocalíptico, y es que no han guiado por algunas avenidas de New Britain, Connecticut.

“¿Cómo está mi niña?” le ha dicho un señor de una edad indefinible, pero con una calva lustrosa que está muy perfumado con la esencia importada “Sobaque III.”

“En que la puedo servir mi amor ya que para esto estamos y somos amables y simpáticos y no como otros dealers donde usted le tira grama a los vendedores y se lo comen, ja-ja-ja, es solamente una broma,” ha dicho Richard que lleva una chaqueta sport impecablemente blanca con una rosa roja en la solapa.(“Se le va a manchar el Tuxido a este salmón”) piensa Mar y Sol a quien Richard le ha hecho una reverencia y le ha besado la mano.(“Que caso,” se dice para sí misma pero agradece el gesto que le recuerda a su primo que trabaja de adjunto cultural en un consulado y que por dar tantos besos en la mano se agarró una infección)

“Ay, ando buscando un carro con las tres “B…

“No me diga más mi reina,” la interrumpe Richard que pa seguida literalmente grita “Bonito, Barato, Bueno y Valioso.”

“Pero “valioso” es con uve o de vaca como dicen en el campo de donde es su mamá,” le dice Mar y Sol.

“Oh, veo que es usted una mujer sofisticada, refinada y sabida.Es que acá llegan unos tipos colorados de Windsor que escupen en la sala de espera, con su perdón por ser tan explícito, pero es que a un gargajo se le denomina por su nombre,” dice Richard a quien la calva se le ha enrojecido, fenómeno que llama la atención de Mar y Sol.

Para cambiar el tema ya que la clienta había tomado recién desayuno, le dice al tipo que ha escuchado de unos carros nuevos que traen una pantalla al lado del volante que permite ver a través de unas cámaras si puede o no retroceder, doblar o detenerse evitando estacionar por el sistema “al oído” o “el golpe avisa.”

“Excelente idea le dice el pedante presumido” a quien en el centro de Ventas Von Thragers le llaman el AM ya que transmite todo el día.Pero acompáñeme para mostrarle un automóvil más adelantado con un sistema totalmente digital al que le falta nada más que hablar.

De un modo galante Richard hace una venia para darle la pasada a Mar y Sol que sabe de esas tácticas de tipos pasados que aprovechan para mirarle las piernas y otras partes a las féminas jóvenes.

Después de atravesar la sección de camionetas ultra pesadas de color rojo que usan los admiradores del loco Trump y que se pasean por West Hartford, Windsor y Simsbury con una bandera confederada; llegan a un lugar donde hay un fondo de música espacial.Richard la orienta con más reverencias hacia un coche semejante al de Batman pero color oro, como la torre del palacio del Capitolio donde los legisladores están, pero en realidad no existen.

“Esta preciosidad tiene un celular satelital, es anfibio para el caso de inundaciones y cuenta con un sistema de agarraderas tipo anclas para casos de vientos de más de 140 millas por hora.Cuenta con cámaras de video que le permiten anticipar su recorrido y ciertos sistemas digitales que posibilitan que su coche le anticipe la presencia de tormentas, vientos fuertes, y lo más importante…” dice Richard, callando para crear más dramatismo.

Después de un instante Mar y Sol pregunta, “¿qué?”

“Usted no lo creerá pero tenemos un sistema creado por los cerebros de la NASA que nunca han explicado con claridad que razón había para el viaje a la luna donde se gastaron millones de millones y ahora estamos en las mismas,” dice Richard quien apuntando con el dedo índice hacia el cielo dice.

“Un detector astronómico súper digitalizado que le permitirá mi princesa estar alerta en el caso de la proximidad de meteoritos, aerolitos, basura espacial, e incluso naves extraterrestres.Con él, mi pimpollo, usted estará preparada para este tipo de problemas que se están dando de a poco en la superficie terrestre, pero que según dicen los agoreros, fanáticos y videntes, están a la vuelta de la esquina, porque usted sabrá mi condesa, que nosotros los seres humano somos mitad carne y mitad espíritu y por esto al presidente le dicen ahora pedacito de carne con ojos…” dice Richard a quien por la comisura de los labios le surge algo así como espuma y cuyos ojos se han ido enrojeciendo.

Para cortar el discurso, Mar y Sol pregunta cuánto le quitarían por esa maravilla que además se puede deslizar a 160 millas por hora, es convertible, tiene neumáticos con garantía de veinte años y usa solamente dos galones de gasolina por cada 100 millas.

“Mire mi tesoro, por ser a usted se lo estaríamos dejando a $15,000 dólares, pero como nos trae su coche Honda antiguo se lo bajamos a $13,000.He visto en mi sistema Androide Multiforme Pilliko 24 que ha sido nuestra cliente y que su papá que en paz descanse, compraba también sus automóviles en nuestro hogar,” dice Richard.

“¿Y el pronto?” pregunta Mar y Sol que le pasa lo que a muchos, “escucha pero no lo cree.”

“No se preocupe de eso. La primera cuota no la pagará hasta mediados de abril del 2018 y le daremos gratuitamente 23 cargas de gasolina y atención mecánica y astronómica en caso de que lo necesite,” verbaliza el locutor/vendedor.

“Bueno, estoy interesada,” responde Mar y Sol rogando que esto no sea una equivocación o la estén confundiendo.

“Pues bien, aquí están las llaves, yo me encargo de todas estas jodiendas del Motor Vehicle donde trabaja mi tío y buena suerte…” dice Richard mientras que por los altoparlantes se escucha música de la novena sinfonía de Beethoven anunciando la compra.

Mar y Sol intenta entrar al carro Batmánico y repentinamente abre los ojos cuando empuja a su novio que se quedó en su departamento porque le tiene miedo a los huracanes.

“¿Qué te pasa mi amor? me metiste con codazo en la vertebral lumbar número cuatro…¡ah! pero tú me puedes pegar cuando quieras, pero no te acostumbres,” le dice Cristóbal dándole un abrazo tipo Año Nuevo.

La jeva se queda pensando en la calidad de sus sueños pero sufre el desaliento al enterarse que los sueños, sueños son y por si acaso ira al Dealer para comprarse un carrito Bello, Barato y Bueno que la lleve a todas partes.

JDB