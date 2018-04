Empiezan a despedir educadores que trabajan a tiempo parcial

NEW HAVEN.- La Junta de Educación de New Haven despidió esta semana a 25 educadores retirados que estaban trabajando a tiempo parcial y al mismo tiempo recibiendo sus cheques de jubilados. La decisión de la junta inscribe dentro de un proceso que tiene como objetivo de cerrar el déficit presupuestario por el que atraviesa el sistema escolar público de la ciudad.

Se espera que la próxima semana se producirán más despidos de educadores que están trabajando a tiempo parcial. Unos 72 empleados jubilados que están en la nómina podrían recibir notificaciones de aviso final. Veinte y cinco de ellos serán despedidos por completo y otros 52 verán sus horas reducidas a la mitad, a partir del 20 de abril del presente año.

Para el 13 de junio, cuando finalice el año escolar, se eliminará todo el personal “no esencial” a tiempo parcial, definido como cualquier empleado que no contribuya directamente a la experiencia del alumno en el aula o cumpla con un requisito estatal. Durante el verano, el equipo de transición de la nueva superintendente planea analizar qué puestos de tiempo parcial no esenciales pueden pagar el próximo año escolar.

Esas reducciones a los 1.210 puestos de tiempo parcial del distrito resultarán en ahorros de $ 280,000, un funcionario de finanzas le dijo al Comité de Finanzas y Operaciones de la Junta de Educación el lunes por la noche en 54 Meadow St., en un anuncio no planificado que no se predijo en la reunión agenda.

La reducción en el personal a tiempo parcial es uno de los tres primeros recortes presupuestarios importantes que el equipo del superintendente Carol Birks ha propuesto hasta ahora para comenzar a cerrar una brecha de $ 6.7 millones en el gasto escolar de este año. Además de reducir al mínimo las órdenes de trabajo a los contratistas y pedir concesiones a los sindicatos, espera recuperar rápidamente $ 1,45 millones.

Birks está siendo ayudada por Darrell V. Hill, ex director financiero de Hartford, que contrató al mismo a tiempo parcial para estabilizar las finanzas del distrito durante la transición. A Hill se le ha encomendado la tarea de cerrar el déficit de este año y preparar al menos $ 5 millones en recortes el próximo año, después de que la alcalde redujera a la mitad el aumento del presupuesto solicitado por la Junta de Educación.