Emprender es empezar invirtiendo en ti mismo, por Caroline Soto, MBA

Quise retomar este tema en esta semana porque es bueno repasar algunos puntos importantes que me sucedieron a mí al inicio y que me gustaría que ustedes obviaran para que no tengan tantos “tropezones” como los tuve yo.

Emprender es algo que muchas personas se han planteado alguna vez en la vida por ello quiero comentarte que pasos son claves para emprender cuando te haces la pregunta: ¿cómo empiezo a emprender?

5 elementos que debes de considerar al pensar en emprender:

1-Descubre tus habilidades- Algo para mí totalmente clave cuando emprendes es descubrir tus habilidades, en qué eres bueno y sobre ello desarrollar una idea y generar un plan de negocios alineado, para poder comprobar si realmente puede ser un negocio y de ser así, comenzar a identificar tu mercado, ver la inversión que necesitas realizar y establecer un presupuesto. Con esto no te quiero decir que si deseas emprender algo en específico y aun no has desarrollado bien esa habilidad, no puedas hacerlo. Solo que identificarlo te ayudará a enfocarte en eso que quieres lograr.

2- Emprender no es gratis – Algo que debes tener claro es que emprender no es gratis, es cierto que al día de hoy, gracias a las herramientas digitales podemos emprender con menos inversión, pero debes tener claro que para poner un producto/servicio visible en el mercado, como debe de ser, vas a necesitar de cierta inversión económica que lo apoye.

3- Conocimiento – Es fundamental es inviertas en ti mismo en el área de formación. Dedica al menos entre 8 y 16 horas semanales a aprender cosas nuevas, y esto lo puedes hacer acudiendo a eventos, viendo vídeos en Internet, registrándote en cursos en línea y miles de opciones que al día de hoy disponemos. En mi caso, he creado una rutina que me ha funcionado. Yo dedico una hora de mi tiempo a este tema que me apasiona del emprendimiento. Dedico otra media hora a avances que puedan surgir en términos digitales. Media hora a estudiar algo que no guarda ningún tipo de relación con lo que hago y otra hora a cultivar mi vida espiritual. Si te fijas dedico 3 horas diarias por 5 días a la semana a cultivar e incrementar mis conocimientos.

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.” Eric Hoffer

4- Gestión del tiempo – Si yo tuviera tiempo… queja universal, ¿dónde se encuentra el origen del problema? En que no nos enseñan a gestionar nuestro tiempo ni a valorarlo. Por eso necesitamos comenzar a trabajar con un sistema de gestión del tiempo.

Establecimiento de prioridades: lo urgente vs lo importante

Programación hacia la obtención de resultados

Planificación de contingencias: van a ocurrir, seguro, así que vamos a preverlas

Lucha contra los ladrones del tiempo: el teléfono, las reuniones, los compañeros, apagar incendios

No relegar la toma de decisiones.

“Lo que le da forma a nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos constantemente”. Tony Robbins.

5- Gestiona tu Marca Personal – Marca personal es lograr que los demás vean en ti tus sueños, tus actitudes, tus capacidades y tus motivaciones. Todos tenemos marca personal. Si no la gestionas estás perdiendo oportunidades y dejando al azar tu identidad digital y reputación online.

Descúbrela – La marca personal no se crea, se descubre. Debes hacer un ejercicio de autoanálisis. Una buena marca parte de un buen autoconocimiento.

Gestiónala – ¿Qué valor aportas que te diferencia del resto? Usa todos los canales online y offline que estén a tu disposición para decirle al mundo que puedes aportar.

Déjala – La marca personal no se tiene, se deja. ¿Has sabido gestionar adecuadamente tu marca para que los demás vean lo que aportas y ser el elegido?

“La Marca Personal se va a convertir en un elemento de primera necesidad, ahora que ha desaparecido el pleno empleo.” Neus Arques

Si quieres saber más de cómo comenzar esta aventura de emprendimiento, escríbeme y te puedo dar más consejos.

Suscríbete a mi página www.carolinesoto.com y sígueme en las diferentes redes sociales. Juntos continuaremos desarrollando Tu IQ Empresarial.