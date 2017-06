Entregan uniformes a Pequeñas Ligas Minnie González

HARTFORD.- Los jóvenes y niños que integran el Equipo Pequeñas Ligas Minnie González, acaban de recibir sus uniformes para la quinta temporada. En un acto de entrega se realizó en el Centro Recreativo Samuel Arroyo, en el Pope Park y contó con la asistencia de cientos de padres que retiraron los uniformes de sus pequeños antes de comenzar la próxima temporada. En el transcurso de evento nos acercamos a la Representante Estatal y le hicimos varias preguntas.

ET: ¿De dónde viene la idea de esta liga?

MG: Por muchos años estuvimos respaldando la Liga Roberto Clemente y al pasar los años esta liga fue confrontando problemas económicos, con decirte que al final las administraciones debían alrededor de 40, 000 mil dólares y no la pudimos salvar.

Cuando digo que la respaldábamos quiero decir que le ayudábamos a recaudar fondos no que la administrábamos. Al desaparecer la liga, quedó un enorme vacío y un grupo de padres y ex fundadores de la Roberto Clemente fue a mi casa con la idea de seguir con la liga, pero al tener toda esa deuda decidimos crear una nueva con nueva administración, nuevo comienzo, nueva imagen y sin deuda, pero tuvimos un problema: un nombre para la nueva liga. Al final de las discusiones hubo un padre que sugirió que la liga llevara mi nombre en reconocimiento al esfuerzo que por años habíamos hecho Ramon Arroyo y yo a la liga Roberto Clemente.

Al principio no tuve de acuerdo para evitar comentarios negativos y mal intencionados, eso era cosa seria, pero al final cedimos a los reclamos del grupo.

ET: ¿Qué tiempo llevan ustedes en la gerencia de la liga?

MG: llevamos cinco años al frente de esta liga y las finanzas están dispuestas y abiertas al escrutinio del público. Incluso el Estado es quien nos audita y ellos están contentos con nuestro trabajo financiero. El año pasado teníamos 250 niños que sacamos de las calles y de sus casas y le dimos una forma de entretenimiento sano, le enseñamos disciplina porque eso es el deporte, disciplina y organización. Y anota esto Elvis: no cobramos un solo centavo, lo hacemos por amor al prójimo.

ET: ¿De dónde sacas el tiempo?

MG: Yo no sé cómo lo hago porque hay veces que llego hasta las una de la madrugada, no sé cómo lo hago, pero es mi comunidad y tengo que hacerlo. Tengo también la ayuda de mi esposo Ramón, quien maneja la liga y un grupo de padres voluntarios que tienen responsabilidades importantes dentro de la junta directiva como son José González, Nelky Maldonado, Christian Burgos y Kendele Taylor.

ET: ¿No temes que algún día por tanto trabajo y estrés te enfermes?

MG: Recientemente tuve un cuadro clínico muy crítico y el cuerpo me pidió descanso y se lo di por un par de meses. Me vi muy mal Elvis…el médico me dijo que tenía que descansar porque estaba muy enferma pero ya estoy mucho mejor y no sé cómo parar, tengo que sacar el tiempo para mi comunidad.

ET: ¿Cuál es tu sueño con los niños de la liga?

MG: Ramón y yo somos fanáticos del béisbol de Grandes Ligas y cuando nos ponemos a ver los juegos pensamos en algún día ver uno de estos niños en las Grandes Ligas del béisbol. Ese es mi gran sueño. Esto es un gran trabajo que nos toma tiempo. Solo la entrega de uniformes nos toma dos semanas, pero lo hacemos con mucho amor.

ET: ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes y cuando empieza la temporada?

MG: la temporada empieza este sábado, 24 de junio 2017, a las 9 am en el Highland Park, aquí en Hartford y para contactarnos al 860-922-5716 o al 860-729-2711. Aprovecho para invitar al público en general a que asistan a la apertura de la liga.