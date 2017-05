¡Es difícil mantener el enfoque en un mundo con tantas distracciones!, por Carolina Soto

Sé que este puede ser tu problema. Comentarios como éste escucho muy seguido:

“Me desenfoca Facebook, en adición me siento tal mal conmigo misma porque comienzo a hacer una cosa y sin terminar brinco a otra tarea y al final del día me digo a mi misma: ¿Qué rayos pasó? No hice nada pues se me hace difícil estar en una tarea mucho rato, me da ansiedad. Y no sé ni cómo canalizar y organizarme para poder realizar lo que tengo que hacer durante el día.”

¿Te identificas?

Ahora, lo primero que hay que identificar cuándo estamos siendo pro-activos y cuando estamos siendo re-activos. Si nos enfocamos en la solución por salir del paso o por el contrario planificamos para tener resultados. La diferencia es que ambos probablemente se cumplan pero inevitablemente nos va a llevar a la frustración cuando somos re-ativos por la gran cantidad de energía que invertimos. Prontito hablaremos mas de esto.

¡Aumentar la productividad es genial y sí se puede! Te permite lograr más y mejores resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo. Muchas veces carecemos de herramientas para aumentar la productividad personal, dejar de perder el tiempo y simplemente enfocarnos en nuestras tareas de manera eficiente, eficaz y efectiva.

Pues bien, no es un secreto que la mayoría de nosotros tendemos a desmotivarnos pronto y por tanto a procrastinar, sin embargo hoy quisiera mencionar una buena cantidad de consejos que siempre me permiten aumentar la productividad cuando siento que me hace falta. Y créanme, que no soy tan diferente a ustedes en este sentido.

A continuación te doy 12 consejos para aumentar la productividad al máximo. Sencillas y prácticas pero si las aplicas tendrás excelentes resultados.

Elimina lo innecesario

Muchas veces contamos con actividades o quehaceres simplemente innecesarios. Es bueno tenerlos en cuenta para poder eliminarlos y evitar que nos hagan perder tiempo. Primer paso: Tienes que estar consciente de cuáles son. Si no necesitas hacer algo realmente, elimínalo.

Fija Metas Diarias

En ocasiones es fácil sucumbir ante el día a día, y perder enfoque y concentración con el paso del tiempo. Cuando se tiene una meta muy grande en mente, es fácil llegar a procrastinar. Si fijas metas diarias y te propones llegar a ciertos logros al final del día, será mucho más fácil permanecer enfocado. Ahora bien, esto requerirá de tu FUERZA DE VOLUNTAD para inicialmente plantear dichas metas diarias. Para que no te sientas mal, yo lucho con esto a diario.

Lo Peor Primero

Para vencer a la procrastinación, aprende a enfrentarte con las tareas que menos te gustan temprano en la mañana, en vez de dejarlas para el final del día. Esto te permitirá tener un gran día productivo y finalmente no te sentirás mal cuando llegue la noche y haber dejado de hacer lo realmente importante.

Identifica Tus Horas Pico

Mi favorita, tuve que identificarlas. ¿En qué horas del día sientes más motivación? Identifica esos momentos y agenda las tareas más importantes en estas horas.

Empaqueta Tu Tiempo

Sí, así como lo lees. Date lapsos estrictos y concretos de tiempo para cada tarea que vas a realizar, sin importar cuánto tiempo sea. Lo verdaderamente importante es que no dediques mucho tiempo más del establecido, ni tampoco mucho menos.

Elimina Distracciones

Desconecta los programas de chat y redes sociales e incluso el Internet. ¡Hazlo! Ve a un lugar calmado y silencioso, como a un café, a una librería o a un parque, y enfócate en terminar lo que tienes pendiente.

Aumenta Tu Frecuencia

Durante tus lapsos de tiempo, escribe más rápido, lee más rápido e incluso habla más rápido. Trata de pensar más rápido y de llevar a cabo las tareas de manera más eficientemente.

Con esto simplemente quiero decir que aumentando un poco tu frecuencia de trabajo, lograrás ahorrar una buena cantidad de tiempo al final.

Préstale Atención A Tu Entorno

Un entorno adecuado es fundamental para aumentar la productividad. Trabajar en un lugar ordenado te brinda enfoque y claridad.

Ten En Cuenta La Ley De Pareto

La ley de Pareto es el principio del 80-20. Esta ley indica que el 80% del valor de una tarea proviene del 20% del esfuerzo. Enfoca tus esfuerzos en ese 20% y no te obsesiones con el 80% restante. Los perfeccionistas lo hacen, y obtienen grandes resultados, pero usualmente no lo hacen a tiempo.

Usa La Regla De Los 60 Segundos

La regla de los 60 segundos dice que cuando hayas reunido la cantidad de información suficiente para tomar una decisión, inicia un cronómetro y toma dicha decisión en menos de 60 segundos.

Come para ganar

Realmente somos lo que comemos. La mentalidad de “comer para ganar” es entendible ya que lo que ponemos en nuestro cuerpo afecta nuestra atención, energía y bienestar en el transcurso del día. Una dieta de comida chatarra te llevará a un mal rendimiento. Cuando comenzamos el día consumiendo alimentos saludables, instantáneamente estamos listos para tener una jornada productiva.

Comienza tu día con un smoothie verde.

No hay mejor manera de alimentar tu mente y cuerpo que consumiendo una bebida alcalinizante a primera hora de la mañana.

Probablemente te sientes frustrado porque si no eres productivo y trabajas por cuenta propia los resultados de esta acción se verán en tu bolsillo. Pendientes porque esto tiene una segunda parte…

Ahora, cuéntame cómo ha sido tu experiencia mejorando la productividad.

