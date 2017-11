“Es hora de tener un superintendente de escuelas latino en New Haven”

La búsqueda y elección de un nuevo Superitendente para las escuelas de New Haven, ha sembrado dudas y ha tenido en ascuas por los últimos meses a toda una comunidad. Hasta el momento hay seis finalistas provenientes de diferentes regiones a nivel nacional, aunque se barajan otras opciones a nivel local y estatal. La cuestión es que no hay nada en claro, y tal parece que la división entre los miembros de la Junta de Educación de la ciudad, todavía persiste, como lo denunciara en nuestra edición pasada el Dr. Carlos Torre, su vicepresidente.

En esta segunda entrega de sus declaraciones, personalmente Torre, reconoce que de los seis finalistas “foráneos”, el de mayores pergaminos o capacidades para estar al frente de tan delicada posición es el señor Orlando Ramos, un superintendente de escuelas superiores en Milwaukee, quien como dice él “trae consigo unas experiencias fabulosas.”

Sin embargo, la alcaldesa Toni Harp, y de acuerdo a declaraciones ofrecidas la semana pasada a nuestro periódico aliado “New Haven Independent”, difiere de eso, ya que considera que ninguno de los seis finalistas que vienen de afuera, reúne las condiciones necesarias para regir los destinos del “New Haven Board of Education”. Ella considera que en el área de New Haven hay profesionales de la educación capacitados para ostentar esa posición.

Ya se ha fijado la fecha del 20 de noviembre como plazo para que New Haven tenga su nuevo Superintendente, y mientras se logra conocer el nombre de la persona que saldrá elegida, decidimos finalizar nuestra entrevista con el Dr. Carlos Torre, indagándole sobre los seis finalistas “de afuera”, y el por qué se inclina a favor de Orlando Ramos, chocando así con las opiniones de Toni Harp al respecto.

“De todas las personas que nos ofreció la firma ésta, ahora tenemos seis finalistas y media docena de candidatos de Connecticut. De todos esos candidatos, internos y externos, hay un solo latino, explicaba el Dr. Carlos Torre. “Es que muchos de los latinos que iban a solicitar, cuando vieron todo el ‘chanchullo’ que estaban llevando a cabo la alcaldesa y Goldson, decidieron mejor no hacerlo para no perder el tiempo”.

El vicepresidente de la Junta de Educación de New Haven, habla maravillas del único finalista de raíces Latinas.

El señor Orlando Ramos, tiene para mí un trasfondo increíble. Ha trabajado con pandillas callejeras; ha tenido muy buen éxito en sacar de esas gangas a decenas de chicos que antes no tenían un horizonte positivo, y a los cuales ayudó para que se reintegrarán a las escuelas. Tanto fue así, que muchos de ellos hoy en día son personas graduadas. Además de esto, Ramos es completamente bilingüe y conoce muchas comunidades hispanas desde Nueva Jersey, pasando por Winconsin, Minnesota y hasta la misma California. Yo diría que tiene una experiencia fabulosa para trabajar con nuestro distrito, con nuestra comunidad de New Haven”

El vicepresidente de la Junta de Educación de la ciudad dijo que Ramos es el único candidato latino, y que los demás son afroamericanos.

Carlos Torre, afirma que es Darnell Goldson, quien ha tratado de desacreditarlo, diciendo que “ese individuo se ha declarado en bancarrota”. Y dice también que lo ha atacado al señalar que Ramos “ya estuvo en una búsqueda para el puesto de superintendente en otro lugar, y que renunció a esa búsqueda para tratar de aspirar a esa misma posición en otro distrito”

Yo estoy esperando que Goldson, en público, haga esas aseveraciones, para poder decirle lo siguiente: “¿Ese individuo –como usted dice-, sí se fue a la bancarrota, pero usted entiende por qué? Porque su esposa tuvo una enfermedad grave. Y él arriesgó todo por salvarle la vida a la compañera de su vida. ¿Ese es el tipo de persona que tu no quieres? Pues déjame decirte que ese sí es el tipo de persona que yo quiero. Es un tipo íntegro que todo el mundo quiere, porque primero que todo se da a su familia, y que manda el dinero p’al carajo, si se trata de salvarle la vida a una persona, especialmente la de un ser querido. Y eso está en los periódicos. Eso salió explicado, detallado y usted tiene copia de esos artículos porque la firma los hizo llegar”

Ahora, con relación al por qué Ramos se fue de un distrito a otro en búsqueda de esa misma posición -es decir, solicitó en Detroit y luego en St. Paul, Minnesota-, el vicepresidente de la Junta de Educación local, lo justifica aseverando lo siguiente: “La firma que en esos momentos estaba llevando a cabo esa búsqueda –a propósito, o no a propósito-, decidió no mencionar ese asunto de la bancarrota a la Junta de Educación que en ese momento lo estaba tratando de emplear. Pero cuando Ramos se enteró de esa omisión, él mismo puso al descubierto su bancarrota diciéndole a sus potenciales empleadores que no tenía nada qué ocultar; que él sí buscaba que ellos supieran todo acerca de su persona. Por eso fue y les dijo personalmente: Quiero que sepan que todo está sobre el tapete. Yo no quiero esconder nada. Y si ustedes consideran que esto no está bien, pues yo me voy, y no hay ningún problema…”

Torre expresó que esas fue la razón por la cual Orlando Ramos, tuvo que irse a aplicar a otro distrito. “Él, simplemente se fue a aplicar a otro lugar. Como podrán ver, obró con claridad. Y me pregunto yo ahora: ¿Ese es el tipo de persona que Goldson no quiere aquí? ¿un hombre que obra con tanta claridad ¿Entonces para dónde vamos?”

Sin embargo, en medio de ese tira-y- jala entre otros miembros de la Junta de Educación local, con relación a los seis finalistas “de afuera”, la alcaldesa, Toni Harp, expresaba al New Haven Independent, sus propias convicciones, al citar: “Cuando yo observé la lista de los finalistas, esa fue una de las razones que me pusieron a pensar el por qué no seleccionaron a alguien de New Haven. La gente no aprecia lo que hacemos aquí, y que verdaderamente nosotros estamos arriba de muchos distritos en términos de nuestras prácticas restaurativas y de nuestras pólizas sociales”.

La primera autoridad de la ciudad, fue más allá, diciendo: “Si ustedes quieren realmente arreglar las escuelas públicas de New Haven, ustedes realmente tienen que tener a alguien que sepa lo que está haciendo.” Luego añadió: “Yo no estoy muy convencida, al mirar esos resúmenes (el de los 6 finalistas), que tengamos a alguien que sepa cómo hacer eso…”

Pero Carlos Torre, el vicepresidente de la Junta, difiere de eso, al señalar los números y estadísticas de la ciudad con relación a la gran mayoría de estudiantes latinos que tiene en estos momentos el sistema escolar de la ciudad. Él considera que ya es tiempo de tener un superintendente de escuelas bilingüe y de buena experiencia para New Haven, como lo es uno de los finalistas –y el único latino, entre una mayoría afroamericana-, como lo es Orlando Ramos.

“Como bien usted sabe, nosotros somos la mayoría en el distrito. Nosotros tenemos ya como como un 48 % de latinos en nuestras escuelas. Y ahora, con todo esto que ha pasado, (el caso del Huracán María en Puerto Rico) de pronto vamos a llegar a ser el 50 por ciento o más de la población estudiantil de New Haven,” subrayaba Torre. “De otro lado, los afrodescendientes bajaron a un 37 %. Eso es importante que se sepa”

“Yo tuve que intervenir para mostrarles con cifras verdaderas cuál es la realidad de la población latina, afroamericana y demás que está atendiendo el sistema educativo de la ciudad actualmente. Y por eso considero que ya es hora de tener un superintendente latino, completamente bilingüe, y de buena experiencia para manejar los destinos de la Junta de Educación de New Haven. Ya es hora!”