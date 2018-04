Estafan y roban a joven dominicano más de cinco mil dólares desde su computadora

STAMFORD. La denuncia de la estafa y del robo cibernético fue hecha al Departamento de Policía de Stamford a la Unidad de Crisis Financiera, quienes en su informe compilaron todos los datos de la estafa, pero prácticamente dieron por cerrado el caso a falta de pruebas y lo difícil de rastrear las llamadas telefónicas “scam” (sin rastro) hechas a Jesús Reyes por parte de los ladrones cibernéticos.

Jesús, que trabaja en un restaurante y que hizo la compra de una computadora online, recibió una llamada telefónica el 7 de marzo. Los ladrones fueron tan convincestes, según Reyes, porque sabían toda su vida y sus datos personales: Su número de cuenta, su lugar de trabajo, la hora y fecha de la compra, etc., que no le fue difícil entablar el diálogo y terminó convencido de que le iban a devolver 250 dólares por la compra de su computadora.

Para darle el dinero le pidieron que encienda su computadora y que descargue la aplicación Team Viewer a través del portal Google Crome; desde ahí los criminales le iban dando indicaciones sobre cómo acceder a su cuenta bancaria. Reyes, cuenta que vio en la pantalla un movimiento bancario de cinco mil dólares acumulado en su cuenta de cheques, dinero que los ladrones le dijeron que devuelva inmediatamente.

“Me asusté cuando vi ese dinero y cuándo me amenazaron. Ellos eran tan convincentes en sus amenazas que inmediatamente fui al banco de América ubicado en Atlantic Street, pero la persona que me atendió me dijo que nunca me hicieron esa transferencia bancaria, que lo que se hizo fue un traspaso de mi cuenta de ahorros a mi cuenta corriente. Es decir, era mi propio dinero que hábilmente me habían robado”, narra Jesús en tono preocupado.

En eso, regresó a su casa para apagar su computadora y en el transcurso de esos momentos recibió nuevas amenazas en donde le dijeron que de NO devolver el dinero tomarían represarias en su contra y que perdería todo su dinero ahorrado. “Me asusté más cuando me dijeron eso y seguí nuevamente sus instrucciones. Ellos me pidieron que compre tarjetas pre pagadas (gift cards) por un valor de cerca de seis mil dólares. Compra que hice en Best Buy de Norwalk. Inmediatamente envié los códigos y los ladrones desaparecieron de la computadora.

Viéndose estafado, Reyes acudió a la Policía, ahí los oficiales tomaron su denuncia y le informaron que estos casos de robos y estafas son muy difíciles de rastrear y prácticamente le notificaron que “no se podía hacer nada”. Luego, indignado fue a la oficina del abogado Felipe Berns pero él le explicó que no podía tomar el caso legalmente porque NO tiene a quién demandar y le aconsejó que escriba una carta dirigida al banco contándoles que la atención del oficial bancario no fue lo suficientemente competente y que éste le arroyó a los ladrones.

Reyes, que se quedó solo en la investigación empezó a rastrear lo que sucedió con el destino de sus tarjetas de regalos y llegó a informarse que fueron usadas en varias tiendas en Delaware, Portland y New York.

Según la Policía de Norwalk, los crímenes por Internet e insultos en las redes sociales, son más comunes de lo que imaginamos por eso es que desde hace un par de años atrás creó la Unidad Especial de Investigaciones para tratar los crímenes por Internet y el aumento de insultos en las redes sociales que ya ha dado sus detenciones, llamados de atención, querellas y sentencias de cárcel a implicados.

“Tenemos que mantenernos con la tecnología. Hace años atrás dependíamos del Estado para examinar las computadoras, los teléfonos”, dijo el sub-jefe de la Policía de Norwalk, Ashley González, en una entrevista especial a este semanario unos meses atrás para tratar sobre este crimen, quien admitió que las investigaciones se tardaban mucho porque debían pasar por el filtro del Estado.

Pero la presencia del Sargento Nathaniel Paulino, nativo de New York de padres dominicanos, que según el sub Jefe policial, posee habilidades naturales para trabajar en el mundo de las comunicaciones en computadoras, fue una razón para que la Agencia de Servicio Secreto, más otras agencias federales le dieran un entrenamiento especializado que lo convirtieron ,meses después, en Experto en Casos de Investigación Cibernéticas, título avalado por la Corte de Justicia,

Dentro del Departamento de Policía gracias a “grants” (becas) el Sargento Paulino posee un laboratorio sofisticado con tecnología computarizada de punta que le ayuda a emprender investigaciones que ya han logrado capturar a quienes cometen crímenes bajo un computador y que lo catapultó como en un Experto Certificado para operar equipos de alta tecnología avalado por la Corte de Justicia.

El Sargento policial que empezó su carrera dentro de la Uniformada de Norwalk hace doce años, tenía como un entretenimiento el manipular a manera de juego las computadoras cuando aún era estudiante de secundaria.

Pero acorde con González dentro del cuartel de Policía ésta fue una virtud muy notoria cuando era un detective y por ese motivo fue escogido para que realice cursos de entrenamiento a niveles de FBI, en del Departamento de Seguridad Nacional, en servicios de inteligencia y de detectives con estándares sofisticados en el uso de laboratorios y tecnología; que lo convertirían,más tarde, en miembro de la Unidad de Victimas Especiales (Special Victims Unit)

La Policía de Norwalk, con la presencia de Paulino tiene la posibilidad de ir caminando de la mano en el futuro de las comunicaciones cibernéticas y no han demorado en reconocer que la tecnología sigue avanzando y que todos los departamentos de policía deben ir implementando tecnología cada día más complicada para dar paso a la Unidad de Signos y Crímenes, esencial para esta jefatura.

Según Paulino, es muy regular y normal los crímenes por Internet debido a que la mayor parte de la población tiene acceso a un computador. “No es una cuestión racial es universal”, dijo González.

Según González, los crímenes por Internet caen como crímenes de abuso físico, abuso infantil, abuso sexual, abuso verbal, acoso con armas de fuego, armas semiautomáticas, bullying, castigos, por creencias religiosas, crímenes de odio, crímenes inconclusos, crímenes sin resolver. crueldad física, violencia doméstica, explotación sexual, fraude, crímenes urbanos, hostigamiento, tráfico humano, intolerancia, maltrato, muerte, negligencia con niños, perfiles de crimen por pornografía, fraude en negocios, etc.

Si usted cree que es víctima de un crimen por Internet, si cree que alguien lo insulta a través de las redes sociales es hora de que se comunique con el Departamento de Policía para iniciar una investigación que puede ayudar a que estos crímenes se vayan disminuyendo. Puede llamar al: (203) 854-3200 preguntar por el Sargento Paulino que habla español.