Estudiantes aprenden acerca de un hombre llamado Bristol o Bristow

HARTFORD.- Un maestro motivó a sus estudiantes a explorar el pasado del pueblo de West Hartford que se estableció en el año 1719 después de ser parte de Hartford.

Aunque visitar cementerios no pareciera ser una actividad agradable, sí lo es desde el punto arqueológico y académico ya que allí hay tumbas, lápidas, nombres y fechas que nos hablan del pasado inglés y de sus habitantes.

El interés del maestro por visitar con sus estudiantes el cementerio Old Center Burying Yard o Cementerio Central localizado en el número 30 de la calle North de West Hartford, se originó con los eventos del Día de los Muertos, pero también porque hay una escuela intermedia que lleva el nombre de Bristow Middle School.

Curiosamente Bristow no es el nombre de una familia connotada fundadoras del pueblo de West Hartford como lo es la familia de Noah Webster y su esposa Mercy cuyas tumbas y lapidas están claramente destacadas en este cementerio.

Bristow o Bristol es el nombre del único esclavo enterrado en ese campo santo lo que constituye una novedad proveniente de un periodo en el que existía plenamente la institución de la esclavitud, el tráfico de africanos, nativos americanos y blancos pobres que eran vendidos en lugares públicos u ofrecidos a través de publicaciones de la época.

En la pequeña lápida aún erguida y localizada en el sector norte del cementerio, se puede leer que allí “está enterrado Bristol nacido en África y fallecido en el año 1814.” Llama la atención que Bristol o Bristow no tuviese un nombre de pila ni otros apellidos lo que indica de acuerdo a los records que conocieron un grupo de padres y estudiantes interesados en historia; que esta persona pudo provenir del oeste u oeste central del continente africano y fue trasladado desde esas costas y en contra de su voluntad a algunos de los puertos donde finalizaba la horrible travesía de los africanos obligados a permanecer acostados y uno pegado al otro en el interior de los barcos negreros que llegaban a Boston, Nueva York, Providencia, New Haven, New London, o el mismo Hartford a través del río Connecticut.

Más de 12 millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños de la raza negra llegaron a pueblos y ciudades de las colonias inglesas, obligados a trabajar en la agricultura, los cultivos de algodón, milicias o servicios domésticos.

Del pasado de Bristol no se sabe mucho, pero se destacó por su conocimiento de la agricultura convirtiéndose en una persona respetada en la comunidad. De acuerdo a documentos de la época, Bristol fue capaz de comprar su libertad por la suma de 60 libras equivalentes a $9,500 dólares de hoy. ¿Cómo adquirió este dinero? Todo es un secreto que se perdió con el paso del tiempo.

Bristol o Bristow sobrevivió hasta la edad de 83 años y debe haber nacido en 1731 lo que es un record de longevidad para alguien que tenía la condición de esclavo.

En la actualidad este antiguo cementerio tiene 155 tumbas y estuvo disponible hasta 1868.

Debido a lo que se sabe de este hombre sobreviviente de la esclavitud, pero que acumuló méritos por sus conocimientos de agricultura y seguramente su personalidad, desde el 27 de septiembre del 2005 una escuela intermedia lleva su nombre Bristow.

Los estudiantes quedaron impresionados por esta clase de historia y fotografiaron la humilde lápida del quizás único esclavo negro enterrado en un cementerio de blancos. En su homenaje, los jóvenes guardaron un minuto de silencio y meditación para recordar a Bristol.