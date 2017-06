Ex-abogado de New Haven admite haberse apropiado de $3.4 millones de sus clientes

NEW HAVEN.- Oficiales federales dijeron que un ex-abogado de Connecticut quien tenía una práctica de bancarrotas en la ciudad de New Haven, esta semana se declaró culpable de apropiarse de millones de dólares de sus clientes.

La Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos expresó que Peter Ressler, de 70 años de edad, se declare culpable el pasado miércoles 7 de Junio/2017 de fraude en transferencias y otros cargos. El ex-abogado enfrenta en estos momentos una condena de 35 años en prisión…

Las autoridades dijeron que Ressler apropió ilegalmente de por lo menos $ 3.4 millones de clientes en su oficina de práctica con base en New Haven, y que usó esos dineros para gastos personales y de familia.

Las autoridades dijeron que Ressler, quien tiene como residencia oficial la ciudad de Woodbridge, tomó depositos de por lo menos 30 clientes, diciéndoles que él iba a aguantar esas sumas de dinero en un fondo de créditos hasta que él pudiera proveer los servicios legales. Lo cual no fue así, ya que de otro lado usó el dinero en otros gastos.

Ressler renunció a la Asociación de Abogados (Connecticut Bar) en marzo del 2016, y un mes después fue arrestado.

“La Voz Hispana de Connecticut” tuvo la oportunidad de entrevistar a una señora de avanzada edad, residente en el Gran Condado de New Haven, ex-clienta de Ressler, quien pidiendo que no reveláramos su identidad, nos habló acerca de los problemas que confrontó con la oficina del ex-abogado por el año del 2015 cuando acudió así para buscar asesoría legal en una bancarrota.

“En un momento cualquiera de mi litigio, yo los llamé a ellos para saber porque se estaban tomando tanto tiempo en mi caso, ya que inicialmente me indicaron que una bancarrota tan simple como la mía se tomaría un poco más de seis meses, y yo ya llevaba ya un año esperando resultados”, señalaba la denunciante. “Yo les había pagado completamente lo que me habían cobrado por iniciar mi bancarrota, y cuando los llamé a reclamarles por la tardanza en mi caso, lo que me dijeron fue que dejara de llamar.”

“No sé por qué la secretaria, o la persona que tomó el teléfono, me contestó de esa manera, porque lo único que yo hice fue preguntar por mi caso y hablar muy respetuosamente con ellos. Sentí como si la secretaria se quisiera librar de mí,” explicaba nuestra entrevistada.

“Si no hubiera sido por mi ex-esposo quien se presentó dos o tres veces en la oficina de Ressler para indagar acerca del status de mi caso, otra cosa estuviera yo contando hoy. Seguramente también él hubiera usado mi dinero para sus gastos personales o familiares,” señalaba la señora.

“Especialmente nosotra slas mujeres y las personas de edad, somos las más vulnerables a caer en las garras de personas de esta calaña…”