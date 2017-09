Excluyen a líderes de Connecticut en reunión con presidente del Ecuador

El gran ausente al diálogo con el Presidente Lenin Moreno fue Wilson Hernández, presidente del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury, quien días antes recibió el “American Dream Award”, galardón dado a personalidades de la ciudad por sus contribuciones a la paz y equidad ciudadana.

STAMFORD. En la reunión que mantuvo el Presidente Lenin Moreno con los activistas de la comunidad los grandes ausentes fueron las organizaciones comunitarias ecuatorianas de Connecticut, a cambio de esto, estuvieron cuatro ecuatorianos que residen en Danbury, Stamford, New Haven y Bridgeport; a quienes se les pidió que inviten a sus compatriotas, pero aquellos que simpaticen con el Presidente Moreno y el movimiento Alianza País, partido político gobernante.

Desacatando las órdenes del Presidente Moreno, quien pidió que sean invitados todos los representantes de los movimientos ecuatorianos en la diáspora sin importar la tendencia política, los Consulados de New York, New Jersey y Ximena Peña, Asambleísta por EEUU y Canadá, más los funcionarios que organizaron la agenda del encuentro comunitario, dejaron afuera a instituciones de Connecticut que vienen trabajando en todos los aspectos del convivir diario por sus compatriotas.

Los grandes ausentes fueron: el Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury, el Comité Cívico ecuatoriano de Stamford, la Comunidad Virgen del Cisne de New Haven, las ligas deportivas ecuatorianas de Bridgeport y Stamford, las Cámaras de Comercio Hispana y de Cosmetología liderada por ecuatorianos; la Comunidad Ecuatoriana de la parroquia San Benito de Stamford, Entre Amigos Ecuatorianos de Bridgeport; a quienes, a excepción del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury, nunca se los invitó ni se les notificó sobre este encuentro con el Presidente.

Pero si fue invitada una amiga de la hija del Presidente Lenin Moreno que reside en Bridgeport, que trabajó con ella en las Naciones Unidas y que en forma ingenua le dijo a este semanario: “Yo no represento a ninguna organización comunitaria. Se que existen algunas pero no tengo tiempo para participar en ninguna. Me invitó directamente la hija del Presidente”.

La prensa de Connecticut tampoco fue invitada. Días antes del encuentro Presidencial, Maricarmen Godoy, editora regional de noticias de esta casa editorial, envió un correo electrónico dirigido a Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en New York, pidiendo ser incluida en esta asignación, recibiendo como respuesta por parte de la Srta. Jocelyn Gavilánez, asistente de la Cónsul, que la prensa no estaría acreditada a esta reunión; aunque a este diálogo si llegó gran parte de los medios hispanos y ecuatorianos de New York y New Jeresey.

No obstante, la Periodista ingresó a la reunión invitada directamente por el maestro Julio Bueno, asesor del Presidente de la República, quien le pidió a la comunicadora social que prestara su piano para acompañar las canciones que suele cantar el Presidente en las reuniones comunitarias. Una fuente oficial del Consulado de Connecticut, que no quiso ser identificada, aseguró que la Srta. Gavilánez llamó a esa oficina e investigó quien era la periodista y a que medio de comunicación representa.

La Asambleísta Ximena Peña, invitó a Wilson Hernández, presidente del Centro Cívico de Danbury, pero pocas horas antes de que se de el encuentro presidencial le llamó para decirle: “que hizo todo lo posible porque sea incluido pero que fue sacado de la lista porque representa a la oposición del partido político Alianza País,

En el encuentro presidencial, segundos después que salió el Presidente de la sala de reuniones del hotel Westin de New York, Maricarmen Godoy le dijo a la Asambleísta: “Ximena, vine porque quería escuchar el mensaje de Wilson Hernández y lo que él tenía que decirle a nombre de los ecuatorianos de Danbury”, a este cuestionamiento la Asambleísta a manera de respuesta lo único que hizo fue encoger los hombros y sonreir.

Brenda Cerezo, Presidenta del Comité Cívico Ecuatoriano de Stamford, informó que un miembro de esta institución envió un mensaje electrónico diciendo: “Estimados miembros del Comité, les mando este email para dejarles saber que fui invitado a la ONU a presenciar la xrfnt n t0 ntyintervencion del Presidente Lenin Moreno; después tendré la oportunidad de charlar con él. Les invito a extender cualquier tema de diálogo al Sr. Presidente de la República que tenga que ver con la comunidad migrante en CT y se lo entragaré directamente”.

En contraste a esta negligencia de no invitar a los líderes de Connecticut, Jorge Merchán, Presidente del Centro Cívico Ecuatoriano de Westchester, New York, contó a este semanario que a él le notificaron con varios días de anticipación, le llamaron varias ocasiones para ratificarle que está en la lista “VIP” y que lo esperaban a las 5:30PM del viernes en el Consulado de New York.

Lo mismo narró Luis Yumbla, residente de Stamford y activista pro-inmigante, a quien por varias ocasiones le contactaron desde la oficina consular de New York y hasta recibió una llamada telefónica de Linda Machuca, la Cónsul General, quien a última hora dio el visto bueno para que ingresara su esposa, a pesar de NO estar en la lista oficial de invitados.

En cuanto a la prensa ecuanewyorkina, Marcelo Arboleda, director del Ecuador News, sostuvo que le notificaron sobre el encuentro presidencial pero que nunca aclararon si es que era una invitación personal o periodística. Joel Farfán, del semanario Orgullo Ecuatoriano, en cambio, indicó que se encontraba dentro de los invitados el Sr. Franco Galecio, director de su rotativo y sería él quien se encargaría de escribir la nota. Angel Villagómez, de Telemundo, dijo: “Yo estoy aquí como un ecuatoriano más, como un manaba que dice: ¡presente! al nuevo Presidente”.