Exitoso inicio de celebraciones musicales en el Parque Elizabeth con Grupo “Goza”

HARTFORD.- Más de 1,000 personas asistieron al primer evento de los ‘Conciertos de los Miércoles” que se llevan a cabo en el hermoso oasis de árboles, laguitos, fuentes y flores que ofrece este parque localizado entre el pueblo de West Hartford y nuestra ciudad.

Con un marco impresionante de público integrado por familias y fanáticos de la música Latina, incluida la puertorriqueña, brasileña, y colombiana; el legendario guitarrista David Giardina y el conjunto “Goza,” hicieron bailar, aplaudir y cantar al público que desde las seis de la tarde buscaron un espacio para instalar sus sillas portátiles y acomodar sus refrigerios para ver y escuchar a este grupo musical muy conocido en la región de la Nueva Inglaterra.

El grupo cuya solista es Ingrid Santana, estuvo integrado por percusionistas, saxofonistas, violinistas, trompetistas y la versátil guitarra de Giardina quienes se lucieron con interpretaciones de Carlos Santana, y del amplio repertorio bailable puertorriqueño y brasileño.

“Fue una excelente ocasión para dar la bienvenida al verano aunque el evento programado para el pasado miércoles 19 de junio se tuvo que cancelar debido a la amenaza de una tormenta veraniega que nunca llegó,” dijo Carmen Vélez que estaba acompañada de su esposo Reynaldo y su mascota Minnie.

Sin inhibiciones de ningún tipo, residentes estadounidenses y latinos, jóvenes y adultos de la tercera edad bailaron en la improvisada pista de baile localizada frente al escenario; muchos de ellos tomando fotos o videos y saludando a los populares músicos que son un ejemplo de diversidad ya que incluyen a artistas puertorriqueños, colombianos, de origen italiano y afroamericano.

El concierto se inició a las seis y media y se extendió hasta más allá de las ocho de la noche ya que el público deseaba bailar y disfrutar de una hermosa noche veraniega donde en su cielo se veía la hermosa luna nueva, presagio de buenas noticias.

Todos los eventos se llevan a cabo entre las seis y media de la tarde y las ocho de la noche y los organizadores nos informaron de las próximas actuaciones.

Miércoles 5 de julio, noche de swing; Miércoles 19 de julio Latanya Farrell, Miércoles 26 de julio, Rock Solid Alibi; Miércoles 2 de agosto, Mass-Conn-Fusion br; Miércoles 9 de agosto, Mightly Soul Divers; Miércoles 16 de agosto, Eight to the Bar.

La entrada a ests conciertos es gratuita.

Además de los conciertos, está la exhibición de películas en el área Este del parque. El jueves 6 de julio se presentará Raiders of the Lost Arc, y el jueves 24 de agosto, West Side Story.

La idea de establecer este parque surge en 1897 gracias a una donación de 101 acres de terreno. Un comité contrató a Theodore Wirth, arquitecto y experto en diseño de jardines que usó modelos londinenses y parisienses. El parque se inauguró en 1904 y desde ese tiempo es conocido como “el Parque de las Flores de la Nueva Inglaterra,” o “el Jardín de las Rosas.”

Actualmente además de ofrecer un verdadero oasis vegetal y floral para los residentes, el parque Elizabeth cuenta con un hermoso lago, fuentes, y senderos para caminar. Es realmente un recurso ecológico de la comunidad que tiene además un restaurante llamado “Pond House” y salones para bodas y otros eventos especiales.

El parque, especialmente el arco de rosas se utiliza frecuentemente para bodas.