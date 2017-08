Felipe Martins & Sacha Kljestan “La Dupla de Oro” de los New York Red Bulls

Uno nació en Engenheiro Beltrão, Paraná (Brasil), y el otro es oriundo de Huntington Beach, California (Estados Unidos), dos países diferentes, dos idiomas sin igual, dos tradiciones inigualables, pero unidos en solo sentimiento y pasión: el futbol.

El brasileño se llama Felipe Martins, y el norteamericano se llama Sacha Kljestan, la famosa “Dupla de Oro” de los New York Red Bulls, que llevan más de dos temporadas jugando en la zona medular del conjunto toro-rojo, dejando una gran cantidad de asistencias, goles y de buenos resultados. El aporte al conjunto de los New York Red Bulls, en cuanto a futbol es enorme. Se les acredita ese magnífico trabajo que han venido ejerciendo desde la temporada del 2015; allí comenzó ese dialogo futbolístico dentro del terreno de juego. Mientras uno ejercía la marca, el sacrificio y la entrega; el otro le aporta la ayuda, los pases, la colectividad y la creatividad; entre ambos se distribuyen el manejo, el control y la efectividad del equipo.

Sin estos dos hombres, que son la columna de esa zona medular y los hombres de confianza en su totalidad de Jesse Marsh, el equipo no tendría el protagonismo que ha vivido desde el arribo de ambos a esta escuadra neoyorquina.

Se les ve corriendo, quitando y armando. Se acompañan en los tiros libres, tiros de esquina y en las jugadas de laboratorio. Son cómplices de la buena temporada como también de los peores momentos del equipo dentro del gramado. No se entregan tan fácilmente dentro del terreno de juego. Desde el arranque del partido, comienzan a mostrarse, y por supuesto, acompañando a sus colegas de equipo en cada jugada, ya sea como saliendo de su área, como también terminando en el área del conjunto rival. Lo mismo hacen cuando el oponente tiene la esférica, ayudan en la marca, salen a ejercer la presión y son efectivos en el quite de balón.

Esta combinación del futbol brasileño y el norteamericano, deja en claro que mientras exista una “dupla”, “llave” o “compañero”, dentro de un equipo, de un proceso o de un planteamiento táctico, mejores resultados darán. Cuando se unen dos jugadores talentosos y con dos estilos diferentes, el resultado tiene que ser el espectáculo que brindan sobre la cancha, El más beneficiado es el fanático y el mismo futbol.

Me gusta a nivel personal la forma y el estilo de juego de Sacha Kljestan. Es el creador, el cerebro, el hombre de las ideas, es aquel jugador por donde pasan todos los balones, es aquel que distribuye, que hace la pausa, que busca a su compañero con mejor ubicación, y que cuando él está inspirado al equipo le va bien, el equipo gana y produce alegrías. Este espigado jugador, que, con pasos lentos, pero con una sapiencia futbolística para salir con el balón desde su zona media, es el hombre clave en este New York Red Bulls. Cuando se le ahoga, o se la hace una marca asfixiante, el equipo se pierde, no tiene ideas, carece de salida y su futbol es atípico. Es un equipo que no produce resultados y pierde su jerarquía dentro y fuera de su estadio. Es crítico, y muy importante el nivel de Sacha en cada encuentro. Cuando este “Flaco” anda enchufado, el equipo es abundante en futbol, muestra carácter y jerarquía, y además produce confianza y gana partidos. Así de importante es el californiano para el cuadro toro-rojo de la gran manzana.

Por el otro lado, esta su amigo Felipe Martins, que viste la casaca #8, y es el complemento en el medio campo con Sacha Kljestan. Pese a sus 1.71 de estatura, es grande de corazón, aguerrido, recursivo, poli funcional, estratégico y con una técnica impecable para pegarle al balón en los tiros libres. No es el típico jugador brasileño, de jugadas exóticas, de pases milimétricos, de toques mágicos, este señor es totalmente diferente. Le gusta ir al cierre, sabe ejercer una presión asfixiante a su rival, quita y entrega con facilidad, sabe sumarse al ataque, maneja los tiempos en la línea medular y cuando su corazón le dice, que es su día para pegarle a un tiro libre. Mejor dicho “Sáquenla de adentro”, porque sus instintos, el muy bien los conoce.

Aunque muchas veces pasa desapercibido durante los 90 minutos, al final y haciendo el balance del partido, nos dimos cuenta que hubo un hombre taponando las llegadas del rival, que el equipo no perdió el equilibrio en su zona medular, que Kljestan tuvo acompañamiento en sus salidas y en el toque corto, que en los tiros libres o de esquina, estaba alguien acompañando al californiano, y dándole ideas o consejos como terminar la jugada. En fin, en el sistema o planteamiento táctico de Jesse Marsh, siempre estará Felipe, ahí, guiando a sus compañeros de equipo, animándolos, apoyándolos, protegiéndolos y sobre todo echándose el equipo al hombro, cuando hay escasez de líderes o de un “CAPO”, que salve la tarde.

En su forma de ser el brasileño, muestra que es una persona callada, humilde, responsable y sobre todo un padre ejemplar. No le falta su pequeño hijo como acompañante en cada partido. Lo lleva hasta la tribuna para celebrar con los aficionados, lo carga para la foto y le enseña las maravillas, que les da el futbol.

Hoy, los New York Red Bulls gozan de un gran momento futbolístico, ya que llegaron a la final de la Lamar Hunt US Open Cup, final a la cual no llegaba desde el 2003. En la tabla general de la Conferencia Este de la MLS, se sitúa en el 4to puesto con 38 unidades, a nueve del líder, y a solo cinco, de su rival de patio el New York City FC.

Regresa el “Clásico de la Gran Manzana” este viernes 25 de agosto, en el Red Bull Arena New York Red Bull ante el New York City FC. El duelo “Villa-BWP” y la “Dupla de Oro” de los toros-rojos, frente a los azules de Patrick Vieira.