Foro sobre la “Triste muerte del estado venezolano”

El Dr. Christopher Sabatini, experto en temas latinoamericanos, hablará sobre la crisis de Venezuela este lunes 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la Biblioteca Pública.

Lunes, 13 de noviembre, 7:00PM. Norwalk Public Library

NORWALK.- El World Affairs Forum, dedicado a expandir la comprensión de los asuntos mundiales y el papel de Estados Unidos en el mundo, presenta un evento de la serie “Grandes Decisiones” (Great Decisions) “La triste muerte de un Estado en Venezuela”, este lunes 13 de noviembre de 7:00PM a 8:30PM, en el Auditorio de la Biblioteca Pública ubicada en One Belden Avenue, dictado por el maestro de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Columbus University, Chirstopher Sabatini.

Christopher Sabatini es profesor de relaciones internacionales y política en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) en la Universidad de Columbia, fundador y director ejecutivo de la unidad de investigación, Global Americans.

Con el apoyo de National Endowment for Democracy y Ford Foundation, Global Americans realiza investigaciones sobre inclusión social, política exterior, democracia y derechos humanos. En septiembre de 2015, fue reconocido como el mejor profesor de una clase pequeña en SIPA.

Del 2005 al 2014 fue director sénior de políticas en la Americas Society and Council of the Americas y fundador y editor en jefe de la revista hemisférica de políticas Americas Quarterly. En el AS / COA.

El Dr. Sabatini presidió el grupo de trabajo sobre el Estado de Derecho de la organización, de 1997 a 2005, fue el Director para América Latina y el Caribe en la Fundación Nacional para la Democracia. De 1995 a 1997 fue miembro de Diplomacia de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, trabajando en el Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Ha sido asesor del Banco Mundial y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ha publicado numerosos artículos sobre América Latina, la política exterior de EE. UU., La democratización y el desarrollo económico en la región.

Ha testificado en múltiples ocasiones ante el Senado de EE. UU. Y la Cámara de Representantes de EE. UU. Y es colaborador habitual de Asuntos Exteriores; recientemente publicó un artículo sobre el declive de las ambiciones de política exterior de Venezuela y Brasil titulado “La triste muerte de la izquierda latinoamericana”. Tiene un doctorado. en Políticas de Gobierno de la Universidad de Virginia.

El Foro de Asuntos Mundiales es una organización no partidista, sin fines de lucro, dedicada a expandir la comprensión de los asuntos mundiales y el papel de Estados Unidos en el mundo. El Foro está afiliado a los Consejos de Asuntos Mundiales de América.

Para mayor información puede comunicarse con Wendy Skratt, directora de Comunicaciones y Eventos de la Biblioteca Pública de Norwalk, llamando o con Kay Maxwell, directora ejecutiva del World Affairs Forum (203) 356-0340 o visitando la página: http://www.worldaffairsforum.org