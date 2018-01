Gobernador cancela proyectos de carreteras inter-ciudades

Desafían a Malloy pidiéndole que ponga peajes y cree Autoridad de Transporte

NORWALK. El gobernador Dannel P. Malloy ha frenado los proyectos de transporte planeados por 4.3 billones de dólares, incluyendo el inter-cambiador de la Ruta 7-Merritt Parkway y la construcción de la estación de tren en Merritt 7, la ampliación de la I-95, entre otros proyectos; mientras el Senador Bob Duff le exige que NO posponga la construcción sino que coloque peajes y cree la Autoridad de Transporte Terrestre, una dependencia ajena a la política, dedicada a la infraestructura de transporte.

El anuncio de Malloy y el comisionado del Departamento de Transporte de Connecticut, James Redeker, obtuvo una respuesta inmediata de los funcionarios locales. El alcalde de Norwalk, Harry Rilling dijo estar muy decepcionado por todos los proyectos que se suspenden en la ciudad de Norwalk. “Entiendo el razonamiento detrás de esto: si el Fondo Especial de Transporte no es sostenible o no tiene dinero, no sabemos de dónde vendrá el dinero (pero espero que todos se den cuenta cómo podemos avanzar algunos de estos proyectos” .

Localmente, los proyectos pospuestos incluyen la ampliación de la Interestatal 95 desde Bridgeport a Stamford, la construcción de una nueva estación de tren Merritt 7, la reparación de la Ruta 136 / Puente Stroffolino sobre el río Norwalk, repavimentación y mejoras de puentes y seguridad en Merritt Parkway desde Ruta 124 en Darien a Newtown Turnpike, y la reconstrucción del intercambiador de la Main Avenue.

Detenida primero por una demanda y más tarde por la recesión de 2008, la reforma del intercambio volvió a la normalidad hace varios años con los dólares asignados para la planificación. El proyecto está destinado a mejorar el flujo de tráfico y crear las cuatro conexiones que faltan entre la ruta verde, el Conector de la Ruta 7 y la Main Avenue.

Los recortes anunciados son generales e impactan a las comunidades en todo el Estado e incluyen posponer el trabajo para ampliar la I-95 entre Bridgeport y Greenwich para aliviar la congestión y agregar carriles en la I-84 en Danbury.

Un plan de 200 millones para mejorar el túnel West Rock en la ruta 15 en New Haven está fuera de la mesa, junto con mejoras a la estación de tren Merritt 7 en Norwalk, eliminar señales de tráfico en la ruta 9 en Middletown y construir una nueva estación de tren en Bridgeport.

Incluso el mantenimiento rutinario de la carretera y la ayuda de transporte a ciudades y pueblos están en peligro. El estado a principios de semana propuso elevar las tarifas de Metro-North en un 10 por ciento este año y recortar las líneas de sucursales y otros servicios

La representante estatal Gail Lavielle por Wilton, dijo que no estar sorprendida por la acción de Malloy dado que Redeker predijo el pasado otoño “armagedóon” si el Estado no encontraba dinero para proyectos de transporte.

“No estoy sorprendido, pero la infraestructura de transporte es una prioridad fundamental para el estado”, dijo Lavielle, miembro del Comité de Transporte de la Asamblea General. “Pero debe decidir dentro de esta área qué es lo más importante, qué es esencial para la seguridad y para mantener operativos los sistemas que ya tenemos”.

El representante estatal Jonathan Steinberg, D-Westport, también miembro del Comité de Transporte, dijo que el impulso sostenido en la inversión en infraestructura será difícil dado el anuncio de Malloy y el plan de Redeker para lidiar con los recortes del estado.

Steinberg señaló que el aumento en el tráfico y la infraestructura están haciendo que el condado de Fairfield sea menos atractivo para los residentes potenciales. “Me gustaría que mis colegas del otro lado del pasillo supieran lo importante que es invertir en infraestructura”.

La primera mujer elegida de Darien, Jayme Stevenson, luego de hablar con una agencia de planificación regional, describió la declaración de Malloy como dirigida a lograr que los legisladores actúen e indicó que el proyecto de 6.5 millones de dólares catalogado como “Renóvate Darien Maintenance & Repair”, programado para comenzar en el año fiscal 2019 y ahora pospuesto indefinidamente, parece estar relacionado con el edificio DOT District 3 en Darien, pero agregó que todavía estaba revisando la lista de proyectos.

El líder de la mayoría del Senado Bob Duff, representante deNorwalk, expresó que favorece la creación de una Autoridad de Transporte independiente que se concentre en arreglar las carreteras y los puentes estatales. La Autoridad podría vender bonos e instalar peajes si fuera necesario. “Esto se remonta a décadas de negligencia en nuestro sistema de transporte. Hay que quitar la política del transporte”, indicó Duff.

El Representante Estatal Tony Guerrera, co-presidente del Comité de Transporte de la legislatura, dijo que el “armario está desnudo” e instó a sus colegas a financiar el transporte autorizando los peajes de las autopistas.