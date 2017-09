Growing Up Gonzáles, el teatro latino en cartelera en Broadway

Una pieza teatral que nos ubica a los latinoamericanos en el mundo de las bellas artes a nivel internacional. Growing Up Gonzáles, es un híbrido de amor fraternal entrelazado en la cultura popular puertorriqueña que le da plena identidad hispana a la Unión Americana.

NEW YORK. Después de la exitosa temporada en el teatro de la obra sobre Gloria Estefan, llega a Off Broadway, una de las obras teatrales más sobresalientes del mundo latino: llega a las tablas de Broadway la aclamada obra latina: Growing Up Gonzáles, escrita, dirigida y producida por manos hispanas para el mundo, actualmente en cartelera los sábados a las 8PM, en el teatro “The Actors Temple Theatre”, ubicado en 339West 47 Street, NY.

Growing Up Gonzáles, en este momento en cartelera, es el único show latino que está presentándose en el distrito de los teatros de Nueva York en el mundialmente conocido universo de Broadway, un sector especializado en presentar teatro en la categoría de bellas artes por las regulaciones y el nivel artístico de sus actores y de su producción.

“Y está haciendo mucho ruido”, dice la crítica especializada de New York, que por razones obvias, Growing UP Gonzáles deja en sus espectadores el aroma de un New York entrelazado con el sabor puertorriqueño que se mezcla entre la “chancleta y la pela” de una madre y la “frescura” de un padre querendón

Growing Up Gonzáles, la nueva comedia de Off Broadway, escrita y dirigida por Félix Rojas, protagonizada por Andrés “Chulisi” Rodríguez, entra en su 12ava., semana en el teatro (The Actors Temple Theatre).

Cuando el escritor Felix Rojas dio la bienvenida a la audiencia al comienzo de la serie, dijo algo que todos sabemos pero que nunca escuchamos. “Un latino exitoso en Off-Broadway es una de las tareas más difíciles.

El distrito del teatro de NYC conocido como Broadway,, funciona desde la calle 41st Street hasta la calle 56 y desde la 6th Avenue hasta la 8th Avenue.

“De los más de 100 espectáculos en la zona se pueden contar los de Latino Off-Broadway con un solo dedo. Sólo esperamos que los latinos salgan y nos levanten sobre los hombros”, dice Félxi Rojas, el escritor, director y productor ejecutivo de la obra

“Hay tantos latinos en el área de New York, New Jersey y Connecticut, que creemos que estamos en nuestro camino, pero también los Gonzáles pueden llegar tanto a negros, blancos, asiáticos. ¡Es un gran espéctaculo!. Seguro que todos se quedarán gratamente sorprendidos.

Growing Up Gonzales es la historia de dos hermanos. Cuando el hermano menor fallece es la responsabilidad del mayor limpiar el apartamento del hermanos menor. Mientras limpia encuentra una caja de zapatos llena de páginas y páginas de memorias de sus hermanos. El resultado es un viaje hilarante pero emocionalmente cargado de familia, amor y perdón.

La historia trasciende la cultura y la etnicidad, es como ver a Goodfellas (clásica pieza de cine). No se tienes que ser italiano para disfrutar de la obra, lo mismo pasa con Gonzáles, no importa que sea una obra de cultura latina de comprensión y contexto familiar.

El tema de la familia y el perdón es emotivo y la relación entre los dos hermanos penetra en el alma. Cualquiera que haya perdido un miembro de la familia o un ser querido está seguro de salir del teatro un poco cambiado.

El aclamado actor puertorriqueño, Andrés “Chulisi” Rodríguez, pone una actuación sobresaliente e impecable. Maneja el guión con gracia y facilidad. Su representación de los muchos personajes que confronta es inspirador. Esta obra es una obra obligada para todo el público latino, inspirada en nuestras vivencias e idionsicracia.

GROWING UP GONZALES

THE ACTORS TEMPLE THEATER

339 W. 47TH STREET (entre 8th y 9th)

Cada sábado.

Tiquetes: 45 dólares General y 60 Primeras sillas

Tiquetes e información en: www.growingupgonzales.com.