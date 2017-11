Harry Rilling por tercera vez se lleva la alcaldía de Norwalk

NORWALK. Rilling, quien publicó el mensaje: “Moviendo a Norwalk hacia adelante”, declaró la victoria alrededor de las 10 de la noche, en medio de unos 100 simpatizantes en el Hilton Garden Inn Norwalk en Main Avenue.

“Tomamos el camino correcto”, dijo Rilling, junto con su esposa y poco después al lado de toda su familia, a quienes llamó al podio para agradecer a los votantes que por tercera vez lo eligieron como su alcalde.

Ante las críticas, nos aseguramos de mantenernos firmes en los problemas. Hablamos con la gente sobre lo que es importante para Norwalk y ellos respondieron”, indicó.

Los números finales fueron publicados mostrando a Rilling con el 54 por ciento de los votos con 7.796 votos en comparación con los 2.195 del candidato republicano Andrew Conroy. La candidata candidata Lisa Brinton hizo una presentación impresionante con 3.238 votos seguidos por Bruce Morris en 914.

El líder de la mayoría del Senado estatal, Bob Duff, D-Norwalk, dijo que a Rilling le habían enviado “un gran mandato de la gente de Norwalk por el trabajo que ha hecho para todos aquí”.

“Alguien, como sabemos, que nació y se crió aquí, que lleva su corazón en la manga, alguien que está afuera día tras día asegurándose de que mejoremos las vidas de la gente de Norwalk”, dijo Duff.

Las urnas cerraron a las 8:00PM. y los resultados extraoficiales mostraron a Rilling con aproximadamente el 56.3 por ciento de los votos, muy por delante de Lisa Brinton (22.6 por ciento), el republicano Andrew Conroy (16 por ciento) y el demócrata Bruce Morris (4.8 por ciento).

Rilling agradeció a sus seguidores al recordarles que casi la mitad del electorado de Norwalk, la sexta ciudad más grande de Connecticut, no votó por él.

“No olvidemos que el 45 por ciento de la gente votó en contra de nosotros, y tenemos que atender sus problemas y asegurarnos de que los escuchamos y nos aseguramos de que nos ocupemos de sus preocupaciones, porque son un bloque de votantes en esta comunidad “, dijo Rilling.

Quizás la lluvia limitó la participación ciudadana que se rezagó con respecto a las pasadas elecciones municipales en Norwalk, con un 23.4 por ciento de los 50.615 votantes registrados que votaron antes de las 6:00PM., según la Oficina del Registro de Votantes de Norwalk.

Rilling formó un comité de campaña en otoño de 2016, anunció su oferta de reelección en enero y recaudó 154.595 dólares hasta finales de octubre. Cuatro veces más que Brinton, su rival más cercano en la recaudación de fondos.

El Demócrata de Norwalk mantuvo que la ciudad ha estado en movimiento desde que asumió el cargo por primera vez en noviembre de 2013.

Rilling citó proyectos de remodelación, incluyendo el centro comercial The SoNo Collection construido a lo largo de West Avenue, inversiones en educación y construcción de escuelas, bajos incrementos en las fábricas y una sólida calificación crediticia como razones para que los votantes mantengan el rumbo.

Lisa Brinton, una residente de Rowayton y ex gerente de AT & T que cofundó la organización de reforma educativa Red Apples y encabezó el cargo contra extender el término municipal de dos a cuatro años, mantuvo que la política partidista y el amiguismo perjudicaban a Norwalk y sus residentes. Ella corrió como una votante no afiliada.

“No gané, pero me siento alentada por la cantidad de votantes que expresaron su deseo de ver a Norwalk avanzar en una dirección menos partidista y más profesional”, dijo Brinton tras aceptar su derrota. “Espero continuar trabajando para la ciudad y colaborar con el alcalde Rilling. Felicidades a él y a todos nuestros representantes de la ciudad recién elegidos “, anotó.

Brinton expresó la esperanza de que las nuevas autoridades municipales consideren las reformas que ella propuso como parte de su plataforma. Incluyendo la revisión de estatutos, planificación y zonificación para proteger los intereses económicos de la ciudad y los residentes. También presionó para contratar a un administrador de la ciudad, defendiendo a los vecindarios del ruido, las plagas y la vivienda ilegal y alentando un “desarrollo comercial inteligente”.

Conroy, ex presidente del Concejo Municipal de Norwalk, hizo hincapié en la experiencia de su gobierno de la ciudad como su calificación más importante. Sirvió cinco términos en el concejo, finalmente como presidente, y presidió los comités de finanzas y obras públicas.

El republicano describió la administración de Rilling como “sin timón y “sin visión”. Pidió una moratoria temporal en los proyectos de desarrollo a la espera de una mejor comprensión de sus impactos en los servicios de la ciudad e instó al Estado a reemplazar el puente peatonal con una estructura .

Morris, quien representa al Distrito 140 en la Cámara de Representantes del Estado desde 2006, hizo campaña con el lema “Norwalk Primero (Smart Growth Economic Development). Se comprometió a priorizar el tránsito de Norwalk. “Los resultados son decepcionantes, pero no desalentadores”, dijo Morris, quien recibió los resultados de las elecciones entre familiares y amigos en la sede de su campaña en Wall Street.

Felicitó al alcalde Rilling “por lo que parece ser una victoria en su nombre y por todos los demás colegas que participaron en esta carrera”, dijo Morris, un residente de South Norwalk, que promovió las asociaciones público-privadas, como la reconstrucción de Washington Village, como una forma de revitalizar la ciudad en medio de los problemas fiscales del Estado y la disminución de la ayuda estatal a los municipios.