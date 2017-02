La Voz Hispana

Análisis de teléfono celular permite descubrimiento de robo

Andrew Oreckinto de 52 años residente en Mantawan, Nueva Jersey y un conocido felón; creyó cometer el robo perfecto cuando hace seis años ingresó a los almacenes de New Britain Candy Co., procediendo a robar 8,000 cartones de paquetes de cigarrillo cuyo valor aproximado era de $500,000. En el robo, el ladrón no dejo huellas digitales, había cortado las conexiones de las cámaras de vigilancia, e interrumpió el sistema de alarmas.

Sin embargo y de acuerdo a lo manifestado en Corte; Oreckinto no había interrumpido el funcionamiento de todas las cámaras y aunque la imagen del ladrón no estaba clara ya que usaba una mascara, el detective Chris Morris del Departamento de la Policía de Wethersfield, notó que el delincuente usaba un celular y consiguió establecer la hora de la llamada.

Finalmente y después de años de investigaciones, el detective consiguió el número del celular del ladrón, pero éste era uno pre pagado lo que hizo más difícil la búsqueda. Aún así, Morris consiguió vincular el teléfono del felón con otros robos en Nueva York, Pensilvania y Connecticut y el felón enfrentó a la justicia.

Oreckinto había dejado huellas de otros delitos entre ellos el robo de cables de cobre de un valor en la calle de $100,000 y en la actualidad sirve cinco años por la comisión de este robo. Durante la investigación fue posible encontrar en la casa del ladrón evidencias que llevaron finalmente a identificarlo como el ladrón de los 8,000 cartones de paquetes de cigarrillo en New Britain.

Un jurado encontró que Oreckinto era culpable de las nuevas acusaciones y será sentenciado el 8 de mayo por parte del Juez Jeffrey Meyer.

Juez determinó “no ha lugar” a reclamo por arresto

Harry Francois se presentó en la Corte Superior de Norwalk reclamando una indemnización por 2.5 millones de dólares por lo que el describía como arresto y encarcelación injustos y violación a sus derechos civiles en un hecho sucedido el 11 de octubre del 2012, después de una disputa doméstica con su madre.

De acuerdo a testigos, Francois rezaba las oraciones matinales con su progenitora cuando el sujeto cogió a ésta por el suéter y comenzó a zamarrearla alrededor de la habitación provocándole problemas para respirar.

La policía procedió a arrestar a Francois acusándole de conducta desordenada.

Francois presentó entonces una demanda en contra del Departamento de la Policía de Norwalk el 14 de abril del 2015.

Finalmente el Juez Kenneth Povodator de la Corte Superior de Stamford descartó la petición de Francois, dando la razón a la acción policial.

Acusan a tres sujetos de severa y cruel negligencia de niños

Los investigadores notaron que las mascotas de un hogar en la sección de Danielson, eran mejor tratados que tres menores cuyas edades fluctúan entre los seis y los tres años. Las mascotas tenían sus vacunas al día al igual que las visitas al veterinario. Es más, funcionarios del Departamento de Niños y Familias creen que en este caso, existe suficiente evidencia para que en los tribunales tres sospechosos puedan ser acusados de abuso sexual y explotación dos niñas, una de cinco, otra de tres años y un niño de seis.

Estas dos criaturas y el niño mayor de seis estaban desnutridos, deshidratados y emocional y físicamente bajo los niveles de desarrollo esperados para sus edades. Los menores que aún tenían que usar pañales, son incapaces de hablar y al momento de su hallazgo requirieron auxilio médico inmediato.

En este caso, tres sujetos enfrentan acusaciones de posesión de pornografía ilegal de niños, crueldad negligente y riesgo de provocar heridas físicas y morales a menores.

De este modo James Kyle Emory de 33 años, Nicholas Emory de 24, y Jason Emory de 39, todos ellos provenientes de Bullhead City, Arizona; fueron arrestados y en la Corte Superior de Danielson, se les fijó una fianza de $175,000 a cada uno.

La primera persona en ser arrestada en este caso fue Donna Rodeheffer, acusada de crueldad negligente hacia personas y riesgo de poner en peligro la vida de menores. Los niños que son hijos de Rodeheffer y Nicholas Emory habían sido removidos del hogar de estos en julio del año pasado.

La policía había llegado al lugar donde se encontraban los menores a investigar un posible caso de posesión de pornografía infantil, pero se encontraron con un lugar insalubre, oscuro y los tres niños en severas condiciones de negligencia. La dentadura de los menores estaba en pésimo estado, sus uñas descoloridas, no eran enviados a la escuela, no se les permitía salir de la casa y no tenían atención médica desde el momento de su nacimiento.

La madre de los menores deberá presentarse a los tribunales este 17 de febrero y los tres individuos comparecerán nuevamente en la Corte Superior de Danielson el próximo 10 de marzo.

Conductor condenado a cinco años de cárcel por atropello fatal

Gregory L. Burnett de 49 años que se había sido declarado culpable el pasado 23 de enero por el atropello y muerte de Carolina “Carla” Parente de 88 años; recibió una sentencia de cinco años de prisión y dos de probatoria.

La Juez Julia D. Dewey le prohibió además que conduzca nuevamente un vehículo de motor.

La victima era una mujer vital y trabajadora que se había desempeñado por 55 años como empleada de la compañía Travelers, primero a cargo del aseo, pero posteriormente como Jefa del Departamento de limpieza.

En la mañana del 19 de abril del 2014, la mujer caminaba y en un momento dado fue atropellada por Burnett que de acuerdo a las autoridades estaba sufriendo una emergencia diabética y perdía la conciencia.

El sujeto había sido acusado originalmente de cuasi homicidio pero finalmente y de acuerdo a una negociación entre su abogada Sara Swallen con el fiscal. Swallen dijo en Corte a la juez Dewey que su cliente lamentaba profundamente lo ocurrido, pero que se encontraba en un episodio de baja de insulina y que no había recibido atención medica apropiada ya que rehusaba el tratamiento.

De acuerdo a testigos, Burnett fue visto guiando a una velocidad de 90 millas por hora cuando se estrelló contra un poste de alumbrado público, impactando una curva y atropellando finalmente a Parente.

Se declara culpable de apuñalamiento fatal

Leshawn-Anthony Davis de 29 años esperaba su día en Corte donde sería juzgado por acuchillar a Jonathan Lamont Cox de 34 años durante una disputa acerca de un teléfono celular.

Finalmente el acusado optó por acogerse a la Doctrina Alford que significa que disputa algunas de las evidencias de la fiscalía, pero que en caso de ir a un juicio podría recibir una sentencia de prisión más prolongada.

De acuerdo a lo presentado en los tribunales ante la Juez Julia D. Dewey, la policía llegó alrededor de las 10 de la mañana del 13 de diciembre del 2014 a la calle Benton número 165 encontrando a Lamont Cox desangrándose a través de una herida punzante en el pecho. La víctima falleció poco después en el Hospital de Hartford.

De acuerdo al fiscal David Zagaja, dos testigos afirmaron presenciar la disputa entre los dos hombres e implicaron a Davis quien en un principio dijo que había acuchillado a Lamont Cox en defensa propia ya que la victima le había amenazado con un martillo. Uno de los testigos declaró que en realidad era la víctima quien intentaba protegerse del ataque de Davis.

El autor del asesinato podría recibir una sentencia de 15 años de prisión cuando retorne a la Corte el próximo 17 de abril.

Padre de infante de tres meses acusado de negligencia criminal

Howard Therriault de 32 años con domicilio en la calle Webster en Plainville; fue formalmente acusado de arriesgar la vida de un infante de tres meses.

De acuerdo a los documentos que llevaron a su detención el 16 de enero pasado, Therriault dejó sola a la criatura en la bañera por un lapso que fluctuó entre tres y cinco minutos. A su regreso, el padre encontró al infante flotando boca arriba, casi sin pulso y de color azul. Cuando la llevaron al Centro Médico del Hospital de los Niños de Connecticut, la niña revivió y no se le encontraron magulladuras o hematomas que pudiesen configurar un cuadro de abuso premeditado.

De acuerdo a los facultativos, se espera que la niñita logre una completa recuperación.

El padre fue dejado en libertad y tendrá que comparecer nuevamente en Corte el próximo 21 de febrero.