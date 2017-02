La Voz Hispana

O, “El Rey defiende los negocios de la princesa Ivanka”

Por Don Felo Vizacarrondo, su amigo leal

En el futuro ¿se aprobará también la venta legal de la cocaína?

Todas estas cosas que están pasando en la Casa Extremadamente Blanca en Washington nos llevan a la reflexión de que la cosa en el Reino de los Estados Juntos va cada vez más para abajo y que algunos estados de la nación están perdiendo el sentido de las proporciones y la decencia.

Haciendo historia, aunque la historia no se hace sino que la hacemos los imperfectos humanos; en la década de los años 70, es cosa de sacar ganancias de las adicciones comenzó con legalizar y ampliar los juegos al azar.

Hasta ese momento los casinos estaban localizados en Atlanta controlados por la mafia y jugar al póker e incluso los juegos de dados en parques de Hartford era ilegal. Lo que más se jugaba era el bingo con chivitos negros.

Con la cantinela de conseguir más dinero en Conencticut a través de impuestos a estos nuevos negocios, y a pesar de la oposición furibunda de iglesias y personas que no aceptaban la legalización de los juegos de azar que promueven la adicción; comenzó la construcción de casinos donde los adictos y jubilados van a botar sus chavitos y tragar el humo de segunda mano de esos antros de perdición.

Ahora la legislatura de Connecticut piensa legalizar el uso de la marihuana de modo que ésta se convierta en un negocio legítimo y satisfaga a aquellos a los que les gusta saborear el humito, comenzar a reírse como idiotas y hablar baboserías.

La excusa para justificar esta ignominia es traer 30 millones a las arcas fiscales por concepto de impuestos a los negocios que vendan la yerba de la buena en cualquier gasolinera y quizás, ¿porque no? en los CVS y en El Mercado.

En este momento Connecticut ha abierto las puertas a la venta y uso sin límites del alcohol permitiendo que los package store vendan botellas y botellones de vino rojo, rosado y blanco, Vodka marca Trump, Tequila, entre otras cosas; y satisfagan las necesidades de cientos de miles de adictos.

Aunque muchos legisladores consideran que la venta legal de la yerba no es saludable ni para los sujetos que la consumen con fines recreativos ni para mujeres, jóvenes que están engendrando nenes; la idea de que el gobierno estatal pueda aumentar sus ingresos para tapar los hoyos financieros; está nuevamente en la agenda de la legislatura de Connecticut.

“Pero mire usted, en el segundo año de legalización de la yerba buena y el humito, Massachusetts ha obtenido no 10, 30 o 35 millones extras en ganancias por los impuestos, no, ahora ha aumentado a 45.9 millones y el estado de Colorado donde yo no guiaría de noche no por las cataratas, sino que por temor a aquellos que guían bajo los efectos del humito; las ganancias llegarían a $104.6 millones,” dijo un legislador a quien llaman el “cabeza de fumarola.”

De seguir así, se podría también legalizar la venta de la heroína, cocaína, la prostitución y otras cosas que a algunas gentes les gusta.

¡Oh My God!

Consejo para el alcalde Bronin

Luke, te hablamos con el corazón en la mano.

Te agradecemos las visitas y charlitas a otros pueblos para que compartan los problemas de Hartford y entendemos que para ti es como una cruzada personal que trata de compensar lo que no has mejorado ná ya que la economía está peor que en los tiempos de Pedro como Eddie que espera sus múltiples Días en Corte asesorado por Santos que no es tan santo.

No sigas con estas cantaletas que son más bien para las fotos del Courant pero que no llevarán a nada ya que los suburbios tienen sus propios líos y no quieren saben nada de los atados y rollos de la Capital del Estado donde cualquier charlatán embauca a los burócratas de la ciudad con estadios y cosas que no se ven ni verán.

Vete a observar lo que sucede en las escuelas de los vecindarios a las que prometiste ayudar.

Ahora bien.Sabemos que quieres a tu esposa, una mujer respetada por sus conocimientos e inteligencia que continúa no como integrante sino que como PRESIDENTA de la crucial comisión de Zoning donde se cortan cosas importantes y delicadas.

Dale las gracias con un besito y déjala ir ya que esto es un caso de conflicto de intereses como lo es el caso del Rey.¿Nos entiendes?Danos una llamadita para conversar a calzón quitado acerca de la cruzada y el nepotismo.

Es que “esto no tiene nombre,” aunque…

Así decía mi abuelita cuando le dolía la muela del juicio y es que Trump está rompiendo los records de movidas flojas, descaro, y sus ínfulas para convertirse en un dictador como su papi Putín, el espía.

“Vamos a comenzar por el principio,” como decía Jack el Destripador, experto en autopsias sin anestesia.

Ustedes saben que a Donald Primero y a sus hijitos e hijitas les gustan los negocio$$$.De este modo su hijita preferida, la Princesa Ivanka es ya millonaria y tiene un negocito de ropa, perfumes, pantis, joyas y chucherías que pensaba aumentarían la clientela ya que Ivanka es la princesita.

Pero miren como son las cosas en este mundo cruel.

Una cadena de tiendas en las que vendían las mercaderías de Ivanka, decidieron que ya no deseaban tener negocios con la princesa y le dijeron que mandara a buscar las cositas que incluían sostenes, babi dolos, desodorantes, faldas, chaquetitas,perfumes, collares, pulseritas, y otras menudencias de las que no vale la pena gastar tinta.

La princesita con tristeza le contó el hecho a su papi quien se enojo mucho demasiado y ha comenzado a atacar a través del famoso twiter, a los vasallos que cometieron el delito de enfogonar a Ivankita.

Es que a Trump no le importa mezclar los negocios con su puesto de presidente de los Estados Unidos y como decía Mamerto, esto es igual que si un director de escuela vendiera a sus maestros y personal productos de belleza o los días viernes flanes o, y poniéndolo más fácil; que un alcalde aproveche su puesto para vender propiedades en Hartford.

Para Trump el cara dura, no hay límites entre los intereses públicos y privados y se ha rodeado de un gabinete en los que los billonarios blanquitos continuarán sosteniendo sus negocios.

El ignorante nombró a otra ignorante para ministro de educación

En esto de los nombramientos hay dos dialécticas.

Una de ellas y las mas simple: es el asombro que ha provocado el nombramiento por parte de su majestad Donald Primero y el Último a los Ministerios de la Casa cada vez más Blanca; de individuos sin experiencia en departamentos vitales para el país, pero con muchooooos chavos.

Como decían en las news, el gabinete del Rey donde el 98% son caras pálidas, rubios y de ascendencia aria con la excepción del médico confundido; más de la mitad millonarios confesos y sospechosamente no hay en algunos casos personas expertas en los respectivos ministerios.

En una dialéctica simple, uno diría que eso es entendible en un régimen plutocrático y crecientemente despótico, plutocrático y autocrático, el Rey esta pagando los favores políticos de personas como las descará de la Linda McMohon que compró por seis millones el puesto grandioso de encargada del Ministerio que lidia con los Pequeños Negocios. La mujer es experta en el negocio de la lucha libre, los tacles, las llaves de Nelson y otras tretas donde los luchadores se rompen los huesos y las vertebras y ella no les pagaba seguro medico.

La segunda dialéctica según nuestros asesores, es más tétrica y siniestra, funesta, infausta, nefasta, malhadada y desastrosa.

Esas personas no son idiotas ná y saben lo que tienen que hacer.Para mejor ejemplo tenemos el caso de la billonaria Betsy DeVos (pero que no es de “vos” sino que de Trump) a quien el Rey nominó como ¡Ministro de Educación!

La mujer sabe tanto de didáctica, teorías educativas, evaluaciones académicas o programas educativos, el filosofo Dewey, Aristóteles, o Bushnell; como yo del idioma javanés o de la mitología de los nativos karakas de las amazonas.

¿No le sorprendió a usted lo cara dura que era la tipa cuando admitía su ignorancia en las entrevistas en el Congreso y juraba ocupar el puesto que le queda más grande que la tanga de King Kong?

Es que el trabajo de esta socia del Rey no es construir, mejorar, optimizar, modernizar, arreglar, o perfeccionar la educación pública en los Estados Unidos, ¡NO!Su labor es achicar el ministerio, desentenderse de los sistemas públicos de educación, ayudar a hundirlos e imponer las escuelas Charter que son apoyadas de un modo entusiasta por los piratas que buscan hacerse millonarios con el dinero público.

El mismo sucede según Mamerto con el Ministerio de Energía que dirigirá Rick Perry ex gobernador de Texas y que no dio pie con bola en los debates presidenciales ya que hablaba con un corcho de botella de vino en la boca.Este sujeto con claras limitaciones en la mente, no viene para aumentar y mejorar el reemplazo de la energía nuclear, el aceite y contaminantes para calentarnos en invierno o refrescarnos en verano, ¡NO!

Perry viene a expandir la búsqueda del petróleo en Alaska, darle cuerda a la energía nuclear y olvidarse del calentamiento global.

En conclusión, no importa que la gente a la que ha nombrado el Rey aparezcan como ignorantes, iletrados, inexpertos, incultos, borrachones, o incompetentes.Su labor es demoler al gobierno y dar mano libre a las compañías y empresas multinacionales cuyos CEO ven con los ojos inyectados en codicia, voracidad y ambición, los negocios que pueden emprender bajo el alero protector del Rey.