Hoy hay más adultos mayores, pero existen menos centro de cuidados para ellos

STAMFORD. “Los años dorados”, fue el tema que la Clase 2017 del programa de liderazgo de la Universidad de Connecticut conocido como PLTI, a través del PEW (Personas empoderando personas), ofreció a los adultos mayores, a sus familias y colectivos ciudadanos; que acudieron la tarde del pasado viernes al auditorio del Centro del Senior Center (Adulto Mayor) en donde hablaron sobre estereotipos acerca de la tercera edad, la decadencia de los centros recreativos para envejecientes y la importancia de cuidar de la salud, la espiritualidad y la belleza en esta etapa de la vida.

“Es un estereotipo decir o creer que porque estoy o me veo viejo ya no debo arreglarme ni ponerme guapa (o)”, dijo Beatrice Chodosh, sicóloga de origen argentino, como parte de una terapia colectiva que ofreció a la audiencia, durante el encuentro para hablar sobre los “Años Dorados”, dejando en claro que los adultos mayores deben ser no solo reconocidos por la sociedad sino que ellos mismos deben darse su valor como seres humanos al mantener una actitud positiva sobre sus cuidados de salud y personales y sus relaciones inter-sociales.

La psicóloga aclaró que la sociedad por si misma se ha encargado de crear “estereotipos” que hacen ver a la comunidad adulta mayor como una sociedad de categoría inferior porque ya no la ve en su belleza ni en su etapa de productividad. Por eso advirtió que es necesario que ellos mismos (los adultos mayores) intenten seguir manteniendo una narrativa coherente para que puedan y deban seguir siendo incluidos dentro de los parámetros sociales y dentro de la familia.

“Las etapas de desarrollo de la adultez mayor son ciclos de integración y de superación por eso es que cuando se llega a la Edad de Oro es importante seguir manteniendo una narrativa coherente para poder integrar los aciertos y errores y encontrar un camino de superación en forma integral”, dijo Chodosh.

La importancia de la sociabilización para una vida saludable se pudo entender en su plenitud cuando un grupo de mujeres del Centro del Adulto Mayor de Stamford, que se encuentra ubicado en el segundo piso del Government Center, salió a bailar al puro estilo de la rumba española y cuando todos en forma integral cantaron varios temas en el conocido Gran Coro Comunitario, que esta vez estuvo dirigido por la Sra. Carmen Solórzano de Rodríguez, una maestra peruana que apenas tiene un par de meses de residir en el país.

“Todos los centros sociales de adultos mayores del mundo tienen un Coro Comunitario y ¿cómo en un país tan grande como los Estados Unidos no lo íbamos a tener uno?”, dijo en forma dulce doña Carmen, quien en señal de dirigir el Gran Coro Comunitario alzó sus manos y al conteo de uno, dos, tres; sus compañeros empezaron a cantar.

CONNECTICUT UN ESTADO QUE ENVEJECE

Las cifras que leyó María Antonieta Larrea-Khan, directora del Centro para la población hispana, marcan una perspectiva real sobre cómo se viene trabajando en menor escala con los adultos mayores, aunque ahora existen en mayor número y viven más tiempo.

Por ejemplo, dijo: más de 1/3 de la población de Connecticut es mayor de 50 años y este número continúa creciendo. Para el 2025 el 20 por ciento de los habitantes de Connecticut tendrán 65 años de edad o más. En Connecticut, una persona que nace hoy tiene una expectativa de vida de un promedio de 80.8 años. Es el tercer estado con la más alta taza de expectativa de vida.

El primer senior center (Centro de adulto mayor) se abrió en el Bronx, NY en 1941.En 1980 había 16.000 centros para adultos mayores en USA. Hoy existen 10,000 centros para adultos mayores en el país. En Connecticut hay alrededor de 160 centros. Aproximadamente el 70% de los participantes del senior center son mujeres; la mitad de ellas viven solas.

Comparados con otros adultos mayores, los adultos mayores que son miembros activos de centros como este tienen mejores niveles de salud física y mental, mayor interacción social etc. La edad promedio de nuestros participantes es de 75 años. El 75 por ciento de los participantes visitan el centro de 3 a 4 veces por semana. Pasan aproximadamente 3 horas al día.

El Centro de Stamford ofrece servicios de comidas y programas de nutrición. Información y asistencia. Programas de salud, actividades física y bienestar. Servicio de transportación a las personas que califican. Consejería de los beneficios públicos. Oportunidades de voluntariado y compromisos cívicos. Actividades sociales y recreacionales. Paseos. Programas educacionales y de arte.

Las investigaciones demuestran que los adultos mayores que participan en programas de centro para adultos pueden aprender a manejar y retrasar la aparición de enfermedades crónicas y experimentar mejoras mesurables en su bienestar físico, social, espiritual, emocional, mental y económico.

Los centros para adultos mayores han tenido que reinventarse para satisfacer las necesidades y deseos de la generación de los baby boomer. Los boomers nacidos (1946-1964) constituyen ahora más de 2/3 de la población de más de 50 años.

En Stamford el Centro del Adulto Mayor (Senior Center), fue establecido en 1996 como una una organización sin fines de lucro, funcionando en el edificio del Gobierno Central, sirviendo a unas 800 personas. El 75 por ciento de sus miembros son mujeres y el 25 por ciento son hombres y la comunidad hispana se centra en un 20 por ciento.

La misión principal del Centro de Stamford es proporcionar oportunidades asequibles a los adultos mayores del área para que permanezcan activos y sanos en mente y cuerpo y continúen conectados con la comunidad en un ambiente seguro, diverso y acogedor.

Para mantener el funcionamiento, los centros para personas de la tercera edad deben aprovechar los recursos de una variedad de fuentes. Estos incluyen gobiernos federales, estatales y locales, así como también eventos especiales; subvenciones públicas y privadas, empresas, legados, contribuciones de los participantes, donaciones en especie y horas de voluntariado.

Los adultos mayores de Stamford celebran todas las festividades patrioyicas, civicas y hasta religiosas de sus miembros; incluyendo la fiesta Mexicoamericana del Cinco De Mayo, el Mes de la Herencia afroamericana o el mes de Herencia Hispana; Navidad, Día de la Madre, del Padre, etc.