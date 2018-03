Inician clases para emprendedores que buscan cómo empezar su propio negocio

NORWALK- La división de (Extended Studies and Workforce Education) Estudios Extendidos y Educación de la Fuerza Laboral de Norwalk Community College ofrecerá un curso de capacitación para nuevos empresarios en el Instituto de Emprendedores, con el fin de ayudar a los participantes a investigar, preparar y lanzar un negocio propio; a partir del 27 de marzo por el lapso de 12 semanas.

El programa fue iniciado por el Grupo de Trabajo de Emprendimiento de Norwalk Community College Foundation que ha venido ofreciendo durante los últimos veranos por la Fundación NCC y ahora está disponible a través de Estudios Extendidos (Extended Studies) por primera vez.

El curso reúne empresarios exitosos y profesionales experimentados para guiar a los participantes en cómo desarrollar y lanzar un negocio sostenible, independientemente de la industria. Aprender los secretos para construir un negocio exitoso mientras evitan las trampas comunes para el fracaso empresarial. Los participantes finalizan el curso con un plan de negocios bien definido, un discurso atractivo y una visión clara del camino a seguir.

Theresa Claire ganó la competencia de Stamford Startup Weekend de 2013, pero no sabía cómo crear un negocio. Se inscribió en el Instituto de emprendedores de NCC en el verano del 2015 para aprender sobre emprendimiento de una manera estructurada. Su instructor, el Dr. Tom Failla, guió la clase a través del currículo de capacitación empresarial Kauffman FastTrac® y oradores expertos brindaron perspectivas sobre temas relacionados con la construcción de un negocio.

“Llegué al curso con una idea comercial bastante establecida, siguiendo el trabajo de formación empresarial y desarrollo de productos, pero necesitaba encontrar un camino para las ventas. El programa me ayudó a responder las preguntas difíciles que tenía miedo de preguntar o que no sabía cómo hacer. Cada semana del curso, me vi obligada a abordar verificaciones de la realidad como el flujo de efectivo para mi negocio, comprender mi mercado y hacer proyecciones de ventas. Los empresarios pueden ser notoriamente optimistas, lo cual es algo bueno, pero este curso también me dio una buena dosis de escepticismo para evitar errores importantes “, explica Theresa. “

Ella agrega que realmente disfrutó la camaradería de los compañeros empresarios en su clase. “Fue divertido escuchar a personas apasionadas contar sus historias, aprender unas de otras y ver el progreso que cada participante hacía cada semana mientras nos alentábamos mutuamente en nuestros viajes”, agrega Theresa.

Hace varios años, Theresa comenzó un negocio de comercio electrónico llamado Mixed Emotions (Emociones mixtas) que ayuda a los niños a sentirse más felices, más sanos y más exitosos utilizando productos como los juegos de cartas que enseñan inteligencia emocional. El juego de cartas es rápido, fácil y divertido y enseña inteligencia emocional a los niños. El juego está disponible en Amazon y en https://www.mixedemotions.co/

Theresa todavía utiliza algunas enseñanzas valiosas del curso de NCC en su negocio de hoy. “Reevalúo mi plan de negocios cada seis a 12 meses y uso los conocimientos adquiridos en el curso del Instituto de Emprendedores para mantener mis objetivos y mi visión en línea con la realidad”, dice.

El curso de 12 semanas de duración de Extended Studies comienza el 27 de marzo y es impartido por Steve Mersereau, CPA y MBA. Las sesiones se llevan a cabo los martes y jueves, de 6-9 p.m. La matrícula es de 399 dólares. La participación es limitada, por lo que aquellos interesados en obtener más información y registrarse pueden visitar https://www.surveymonkey.com/r/N5SLWWD o contactar a Helen Boyke antes del 20 de marzo al (203) 857-7233 o por correo electrónico a hboyke@norwalk.edu.