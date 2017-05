Iniciativas para quien pierde cabellos o vellos, por La Tia Julia

Titi Julia, Conseguí el periódico La Voz Hispana de Connecticut en una tienda de Springfield y allí mismo me pregunté, ¿por qué no consultar con la tía Julia? y me respondí a mí mismo, claro que sí, ella me puede iluminar en mi proyecto de trabajo que me permitirá ser famoso y quizás billonario como Trump e Ivanka.

Resulta tía que comencé a perder mi cabellera cuando tenía 27 años y al principio me paniquié aunque mirándole la cabeza a mi progenitor, o sea mi padre, había notado que le apodaban “bola de billar” o “rodilla,” pero él no hacía caso a estas burlas y tenía muchas amistades que le conocían simplemente como “pelao.”

A mi madre no le agradaba esta forma de tratarle y un día en que un amigo con el cual formaban parte de un club de dominó fue a la casa y saludando a mamá le pregunto, “señora ¿está el pelao?” mi mai se enojó y le dijo que esto de usar apodos era cosa de delincuentes y carcelarios y que por favor dejara de faltarle el respeto. El tipo se disculpó y cuando acabó de pedil peldón, mamá gritó hacia el interior de nuestro hogar ¡Pelao te busca el “mono González.”! ¿Se da usted cuenta?

Cómo a mí esto de ser calvo me mortificaba profundamente, comencé a usar pelucas y bisoñeces, pero en el verano eran una tortura grande ya que me sudaba hasta el cerebro. En mi caso, y puede que haya personas con otros problemas pilíferos; se me cayó el vello de todas las partes, incluso de allí, y por ese motivo las jevas dudaban de mi virilidad y reciedumbre ya que pensaban que me afeitaba.

Pero a grandes males, grandes remedios, como decía el Dr. Franqueasteis y estando en el colegio universitario comencé a estudiar anatomía y fisiología y las teorías acerca de los filamentos pilíferos. Por el camino me asocié con Wuiso, un muchacho que se hizo barbero en la correccional, y hemos diseñado una línea de pelucas y bisoñeces llamativas e innovadoras que no solamente se orientan hacia los hombres sino que también a las féminas.

Tanto las pelucas como los bisoñeces para el cráneo no varían sustancialmente de otros sistemas a los que yo llamaría “tradicionales.” Sin embargo, nuestra modalidad es que se adhieren al cuero cabelludo de un modo casi permanente gracias a un pegamento llamado Guerrilla que usa la NASA para unir las partes de los satélites y permite una adhesión fuerte y permanente que desafía los embates del viento sideral e incluso del agua especialmente en este mes de abril en que llueve mucho de arriba para abajo.

El pegamento permite adherir la peluca o bisoñez por siete días. La peluca incluye un sistema de insolación que contrarresta los rayos Gama, Beta y de los otros que provienen del sol, e incluso ayudan en temperaturas bajo los 40 grados cero y sobre los 120.

En cuanto a estilos las tenemos tipo Elvis, Richard Valens, Prince, y Michael Jackson. Para personas que apoyen al presidente trump, contamos con pelucas amarillas color excretas de canario, y de cobre desteñido. Yendo a las áreas privadas, tenemos un tipo de bisoñez que llamamos PenéLope para esa parte especifica que rodea “lo” de los hombres ¿usted me entiende? Hay otro para las axilas incluso para la parte superior de los hombros que denominamos Zobakus Fatulis.

Hay mujeres a las que les agrada mucho el hombre bien peludo del pecho y los hombros, además de la esparda y las adiciones pilíferas las hemos creado en variedad de colores y espesor.

Tía, deseamos con mis asociados que nos exprese su opinión en relación a esta iniciativa que hará feliz a muchos hombres que ven su hombría menoscabada por esto de las tristes apariencias. También tenemos otros tipos de bisoñeces para damas, aunque con esto de la depilación pareciera innecesario, pero usted sabe cómo son algunos hombres a los que les agradan las mujeres machotas y peludas.

Por favor déjenos saber si los editores del periódico estarían interesados en llevar a cabo un intercambio comercial en los que proveeríamos nuestros productos para quien lo necesite a cambio de publicidad en la portada. El nombre de nuestra compañía (y está ya registrada en el derecho de autor) es “PiloSolutions” y nuestro lema comercial es “No sufras más, jamás te llamarán pelado.”

Gracias por su ayuda y si requiere de nuestros servicios y asesoría, solamente nos llama en confianza.

Bernardo

Respuesta

Bernardo, ¿te molestaría si te llamo Beño?

Un negocio o empresa como la que mencionas realmente es legítima en los Estados Unidos donde una peluca cuesta entre $122 y $227 dólares en casas especializadas que incluso venden para más comodidad y privacidad a través del Internet. Para tu conocimiento, un amigo mío estaba interesado en una peluca tipo Gaga para regalársela a su novia y la consiguió pa’ rápido con caspa adicional y al mismo precio. Las hay también tipo Diana Ross y Cher. Se dice que esta última tenía problemas con el crecimiento del pelo y usó la peluca por más de veinte años hasta para ir a la ducha.

Antes de ir a los detalles de tu negocio y al pegamento Guerrilla que me preocupa mucho demasiado, debemos recordar que la peluca ya se utilizaba en culturas antiguas y la usaban los egipcios, fenicios, los judíos del antiguo Israel, y los nobles romanos. Con la excepción de los egipcios a quienes les agradaba la calvicie femenina y masculina por ser sensual y enervante; la peluca era una protección del intenso sol que en esas regiones pega más fuerte que los reportajes acerca de Trump del New York Times. También era una señal de alcurnia y nobleza.

Curiosamente la peluca no se usó ni en China ni Japón y en Corea se prohibió por razones que desconozco. Definitivamente, Topollillo no la usa.

De todos modos Beño, en siglos posteriores y en el tiempo de Elizabeth Primera de Inglaterra y Luis XVIII, la peluca tuvo mucho auge por dos razones. La primera para evitar el contagio de piojos que por las razones de pobreza pululaban en las cabezas de los londinenses y franceses, y por otra, para señalar casta y distinción. Todavía en Inglaterra los jueces la utilizan y se ven más extraños que un muchacho mormón sin mochila.

Te cuento todo esto, no para desanimarte de tu idea, pero preocupada por el pegamento Guerrilla y eso de la NASA. Entiendo que tu amigo barbero te proporciona el cabello humano que es el material más preciado para fabricar las pelucas, pero cualquier sustancia que se adhiera al cuero cabelludo puede crear infecciones o daños al extremo de que los cráneos llegan a asemejarse a la superficie lunar o de Marte. En este caso es bueno que te acerques al Departamento de Salud del Estado de Massachusetts y hables con algún empleado para que te oriente.

Ahora bien, y para que no creas que la gente me coge de salmona, lo del sistema PenéLope para reemplazar los vellos púbicos y lo de los peluquines para los hombros masculinos al punto que parecieran que hubiesen nacido con las axilas al revés; me parece risible, jocoso y hasta cierto punto un tanto burlesco. Ahora muchos tipos se depilan para no tener vellos allí y no debiera ser un problema sino que por el contrario ya que por allí anda la moda.

Les deseo suerte en el negocio y os dejo con el pensamiento del filósofo hawaiano Kah-itonow que en su libro “Sé natural y feliz como una lombriz” escribió. “Confórmate con lo que se te dio y no te acerques mucho a los volcanes.”

Tía Julia

Nota del Editor:

A partir de esta edición y para mejorar la reacción interactiva con nuestros lectores y lectoras, publicaremos comentarios y opiniones acerca de los Consejos de la Tía Julia. Por ahora se incluye un breve comentario de María en relación al tema de Babo, el muchacho vago que es más flojo que una tuerca.