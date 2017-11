Inmigrante que buscó santuario en iglesia recibió permiso temporal de estadía en los Estados Unidos

NEW HAVEN.- El inmigrante ecuatoriano Marco Antonio Reyes, quien hace varias semanas buscó asilo en la iglesia episcopal “First & Summerfield Church”, de New Haven, Connecticut, buscando salvarse de ser deportado, finalmente recibió este miércoles pasado, 22 de noviembre en horas de la mañana la noticia que él, su familia, y la comunidad que lo apoyaba, estaban esperando: Le fue suspendida temporalmente su orden de deportación del territorio de los Estados Unidos, lo que le permite tener una nueva oportunidad para que su caso sea revisado por las autoridades de Inmigración.

“Ahora soy libre de nuevo y puedo continuar con mi vida,” decía el inmigrante ecuatoriano en las afueras del templo episcopal donde se llevó a cabo una rueda de prensa a las 4:30 p.m. de este miércoles para dar a conocer la gran noticia.

“Primeramente quiero dar gracias a Dios por este momento, por el cual he estado rezando día y noche sin descansar,”, señalaba Marco Antonio. “A la misma vez quiero agradecerle a mi familia por su apoyo, ya que nunca me han dejado solo. Ese agradecimiento lo hago extensivo a la pastora de este templo que me ha servido de hogar, “First & Summerfield Church”, lo mismo que a Jesús, el popular “Chucho” de Unidad Latina en Acción, lo mismo que a su director, John Jairo Lugo, por su solidaridad conmigo.”

El anuncio de la suspensión de la deportación del residente de Meriden, fue hecho temprano en la mañana por el Senador Richard Blumenthal, quien ha estado luchando fervientemente para que se le concediera a este padre de familia una segunda oportunidad.

El inmigrante ecuatoriano también quiso ofrecerles una voz de aliento a aquellos que han sufrido o que sufren como él, las injusticias de la reforma migratoria, al decirles: “También quisiera hacer un llamado a todas aquellas personas que están igual o peor que yo. Lo único que les quiero decir es que SI SE PUEDE! Y para lograr cosas como éstas, hay que estar en la gracia de El Señor. ”

Marco Antonio Reyes, no ocultaba la dicha de haber recuperado su libertad, con la posibilidad de poder aspirar a legalizar permanentemente su situación. A su lado estaba su esposa Fanny, y su pequeña hija, que ya no lloran de impotencia, sino de esperanza y de felicidad

Esa noticia fue un verdadero regalo de Día de Acción de Gracias para esta gran familia de Meriden, que ahora esperan que el eje principal del hogar pueda legalizar su status para bien de todos en general.

A pesar de ser un residente de la ciudad de Meriden, Marco Antonio Reyes, ponderó el soporte que recibió de la comunidad de New Haven. “También quiero dar las gracias a aquellas otras personas que siempre me estuvieron acompañando en estos momentos de angustia y dolor”.