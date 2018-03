Inquilinos desalojados de edificios entre enero del 2010 y septiembre del 2015 recibirán compensación monetaria

La ciudad de Hartford acordó pagar $ 2.75 millones a aproximadamente 1,700 hogares que fueron desalojados de edificios sin recibir la asistencia de reubicación o vivienda temporal requerida por la ley estatal.

En 2014, un juez de un tribunal de viviendas encontró a Hartford en desacato a la Ley de Asistencia de Reubicación Uniforme del estado, que requiere que las ciudades sufraguen los costos de mudarse y la vivienda a corto plazo cuando los residentes son desplazados de edificios cerrados.

El juez del Tribunal Superior Glenn Woods ordenó a la ciudad en 2016 pagar $ 6.25 millones a 1,690 familias de Hartford que fueron desplazadas entre enero de 2010 y septiembre de 2015 por incendios, o expulsadas de edificios que habían violado los códigos de vivienda de la ciudad. Los abogados de la ciudad apelaron el fallo y han estado negociando durante el último año con abogados de Greater Hartford Legal Aid (GHLA), que representan a los residentes desplazados, para reducir el monto en dólares. El miércoles, las dos partes presentaron un acuerdo en el Tribunal Superior de Middletown por $ 2,75 millones después de que el Concejo Municipal de Hartford lo aprobó por unanimidad la semana pasada. La ciudad también pagará alrededor de $ 300,000 para cubrir los honorarios legales de GHLA.

Howard Rifkin, consejero de corporaciones de Hartford, calificó el acuerdo como “otro ejemplo de los costos heredados que esta administración tuvo que abordar”.

“Este acuerdo de $ 3.1 millones alcanzado con Greater Hartford Legal Aid es justo para muchos residentes de Hartford que no recibieron asistencia de reubicación antes de 2016 y equitativo para una ciudad cuyos desafíos financieros son bien conocidos”, dijo Rifkin en un comunicado.

Rifkin dijo que la ciudad había representado el acuerdo multimillonario en su presupuesto. En su presupuesto para 2018, Hartford reservó $ 3.8 millones para acuerdos y honorarios legales.

Cecil J. Thomas, uno de los dos abogados de GHLA involucrados en el caso, dijo que las familias que se beneficiarían de la demanda fueron desalojadas por factores que escapaban a su control: propietarios que cortaron sus pérdidas y detuvieron edificios o incendios y fueron denegados. asistencia que les corresponde por ley estatal “en un momento tan inquietante y estresante”.

“Algunos simplemente vivían en condiciones terribles; algunos fueron desplazados por los incendios “, dijo Thomas.

“Pero el factor subyacente, el factor universal, fue que todos ellos vivían en edificios con problemas graves, y esos problemas no fueron su culpa”.

El acuerdo es solo el último giro en un caso de décadas conocido como Serrano v. Gaitor, que data de 1981. En la demanda colectiva presentada contra el ex gerente de la ciudad de Hartford Woodrow Wilson Gaitor, el abogado de GHLA David Pels acusó a la ciudad de negar beneficios para cuatro inquilinos expulsados ​​de un edificio de Broad Street. Los abogados de la ciudad argumentaron que no se puede esperar que Hartford cumpla con las leyes estatales que les exigen que paguen los gastos de mudanza y vivienda cuando el estado no proporcionó fondos para hacerlo. Un juez de un tribunal de viviendas se puso del lado de Pels, y la ciudad comenzó a pagar los reclamos de reubicación en 1985.

Pero en 2013, Pels -quien aún trabaja en GHLA y negoció el acuerdo más reciente con Thomas- demandó a la ciudad por desacato a la resolución Serrano v. Gaitor.

Los $ 2.75 millones están sujeto a revisión por parte del juez Woods. Si Woods acepta el monto, las 1,690 familias desplazadas entre 2010 y 2015 pueden comenzar a solicitar pagos retroactivos de hasta $ 4,500 por hogar después del 22 de junio.