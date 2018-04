Inteligencias múltiples, nueva tendencia en el mundial de fútbol

“El fútbol ecuatoriano no tiene identidad”, Alfredo Encalada, director técnico, maestro del Instituto FDF

BRIDGEPORT. En la rueda de prensa para presentar el Primer Seminario Internacional de Fútbol preparado por la Academia y Club Generation Z Soccer, dirigido a entrenadores, alumnos y padres de familia amantes del fútbol (soccer), el ex jugador de la Selección Nacional del Ecuador y director técnico, actual maestro del Instituto de la Federación Deportiva de Fútbol, Alfredo Encalada, aseveró que una de las razones del porqué su país no calificó al Mundial de Fútbol 2018 a celebrarse en Rusia en este junio próximo, no solo fueron por los actos de corrupción que le mantienen bajo arresto a Luis Chiriboba, ex Presidente de la Federación Deportiva; sino la falta de una metodología y técnica uniforme que le de identidad al fútbol ecuatoriano. Usar la inteligencia múltiple (táctica) es la tendencia moderna.

Razón suficiente para entender porqué en este momento los personeros del Instituto de la Federación Deportiva, están buscando alianzas dentro del territorio nacional y fuera de él, para formar personal técnico que logre aprender las nuevas técnicas que se están utilizando a nivel mundial y que han llevado a otros países a clasificar a la Copa Mundial de Fútbol, fruto de un trabajo inter-disciplinado a nivel nacional.

Alfredo Encaldada, quien viene capacitando a los jugadores ecuatorianos desde hace una década también fue director técnico en El Salvador e hizo una temporada en Canadá10 y desde hace tres años es parte de la Federación Deportiva Ecuatoriano como profesor de su plantel técnico.

Según Encalada, el trabajo que viene realizando desde hace varios años como Director Técnico, es una metodología empleada a nivel muncial y a nivel regional por la Comevol (Confederación Suramericana de Fútbol) impuesta ya Chile e implementada en el Instituto de la Federación Deportiva Ecuatoriana, con la esperanza de que se disperse a nivel de su país y pueda de esa manera empoderarse el fútbol para que adquiera identidad nacional.

La técnica, acorde con Encalada es basada en las inteligencias múltiples, principio que en el fútbol lograría en los niños y jóvenes amantes de este deporte, despertar la capacidad cognocitiva y la inteligencia táctica de los jugadores de fútbol

Encalada, que tiene una maestría en Finanzas y una licenciatura en Deportes, más las calificaciones de la Federación Deportiva de su país, preparó para este encuentro internacional, una ponencia teórica y varias prácticas y encuentros deportivos que se llevarán a cabo este fin de semana, incluyendo la participación de la Liga de Quito, agrupación deportiva capitalina, que vino desde la Mitad del Mundo, para jugar con los equipos del Club Generation Z Soccer de Bridgeport y agrupaciones visitantes.

Pablo Carrera, Rector del Instituto de la Federación Deportiva, el centro educativo más importante del Ecuador, que forma futbolistas y directores técnicos para que trabajen en las ligas mayores, anunció que a corto plazo se están haciendo acercamientos internacionales como el logrado con la Academia Generation Z Soccer, y que esperan con este encuentro empezar los trámites ante la SENESCYT) (Instituto de Educación Superior), para lograr –tras la aprobación de la ley de educación a distancia para los ecuatorianos en el exterior- e iniciar cursos semipresenciales para formar futbolistas o directores técnicos de alto nivel profesional en el extranjero.

Los concejales Alfredo Castillo y Ernest E. Newton II, por su parte, se comprometieron a intervenir ante el Departamento de Parques y Recreaciones para que logren extender las horas de alumbrado público dentro del parque Seaside, lugar en donde practican los niños y jóvenes del Club Generation Z Soccer, la segunda liga hispana más grande de la ciudad, que tiene en su seno 130 alumnos en un 97 por ciento niños de origen hispano, principalmente de Centro América, México, Colombia, Ecuador y Perú; más varios afro-americanos.

Marco Constante Sr., y su hijo Marco Jr., ejecutivos de la Academia Generation Z Soccer, explicaron al público porqué decidieron fundar esta institución deportiva: “Es una forma de dar las gracias a Bridgport por abrirnos las puertas a mi hermano y a mí cuando llegamos desde nuestro país a iniciar nuestros estudios”, dijo Marco Constante Jr.

Para finalizar el evento, la Alcaldía de Bridgeport a través de los concejales Ernest Newton y Alfredo Castillo, entregaron a los visitantes ecuatorianos y a la Academia Generation Z Soccer, una Carta de Reconocimiento y una Proclama de Exaltación, destacando la labor deportiva que vienen realizando por varias décadas.