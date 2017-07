Intensifican campaña para prevenir uso creciente de opioides

La Noticia y su Comentario

Las autoridades sanitarias y policiales están enfrentando lo que se ha denominado una “epidemia” en el uso de drogas cuya base es el opio.

HARTFORD.- En el 2016 se produjeron 917 MUERTES debido a sobredosis de heroína lo que ha constituido un llamado de atención para las autoridades y padres. Usualmente los casos fatales se han producido por la combinación de heroína con fentanyl, una poderosa droga sintética cuyos efectos mortales pueden ser contrarrestados si se logran usar a tiempo, con sustancias antídotos utilizados en hospitales, pero también por la policía y servicios paramédicos.

Si bien es cierto, esta sustancia que se extrae de una planta llamada “Adormidera” tiene fines médicos y también “recreativos,” tiene la característica de ser adictiva es decir, una vez consumida en sus variedades de opio y heroína, entre otras formas que se vende en el mercado ilegal; los usuarios necesitan consumirla constantemente para continuar experimentando un estado de bienestar y adormecimiento y evitar los nefastos efectos de abstención del narcótico.

Sobre este tema, Ramón Espinoza, coordinador de enlace con padres del programa Family Life Education, Inc.; ha estado visitando diversas organizaciones en la comunidad y escuelas para informar, entre otros aspectos del tema; acerca del abuso de medicamentos recetados que contiene opioides. Recientemente y acompañado por la estudiante en práctica Camila Negrón, y el voluntario Sammy Vázquez, visitaron a padres y madres de la Iglesia Episcopal de Buen Pastor que preside el Reverendo Irizarry.

En la sesión, Espinoza dio a conocer estadísticas que demuestran como en el 2015 hubo en Connecticut un dramático aumento de sobredosis en opioides y heroína y el hecho de que en las escuelas de nuestro Estado un 3.2% de los estudiantes han usado la heroína.

Sin embargo uno de los temas abordados por Espinoza es el que se refiere al abuso de medicamentos con base de opio y que son recetados por los médicos. Mencionó durante la reunión la Hidrocodona, el Vicodin, la Oxicodona, el Xanax, el Valium, el Adderall y el Ritalín, medicamentos utilizados para lidiar con la depresión, la ansiedad, los déficits de atención y la agitación motora excesiva.

Los efectos de la Adormidera (Papaver Somniferum) eran conocidas en la antigüedad y su descripción y uso aparecen ya mencionados en las tablillas Sumerias, 3,000 años A.C. y también en Egipto. Así, la utilización de la conocida e inofensiva amapola que crece a una altura de un metro y medio, ha sido y es la base de narcóticos y medicamentos, como lo fueron en la antigüedad. Pero también se utilizó como una sustancia recreativa que traducida desde el griego significaba “disfrutar.”

El problema con las sustancias médicas para aliviar el dolor u otros síntomas, es que en exceso o utilizada en forma continua produce el acostumbramiento y la adicción. De acuerdo a la Oficina Nacional para el Control del Uso de Drogas, muchos adictos a drogas ilegales comienzan utilizando drogas prescritas por los médicos.

Es una estadística peligrosa ya que el consumo se ha originado por razones estrictamente médicas, pero puede producir una dependencia y adicciones más profundas.

La adicción tiene características que son comunes en los usuarios. Una vez consumida, se produce un fuerte deseo de consumir la droga sea esta marihuana, alcohol, cocaína o heroína. Posteriormente el organismo humano desarrolla una tolerancia que significa que el usuario requiere cada vez una mayor cantidad y ya no le basta la dosis original. Por otra parte no puede controlar su comportamiento en relación a la droga produciéndose la dependencia. Si no puede conseguirla surgen los síntomas de abstinencia que conllevan la adicción, o una rutina en el consumo. En su desesperación por satisfacer sus deseos de consumirla, la persona gasta más y más dinero para obtenerla, y en casos extremos, las mujeres se prostituyen y los hombres o también mujeres roban o cometen crímenes.

A Carlos un siquiatra le recomendó el uso del Valium para lidiar con problemas de ansiedad. Debido a que en su país la venta de este producto no tenía las restricciones existentes en los Estados Unidos, Carlos fue necesitando tomar las pastillas más a menudo y si no contaba con el medicamento su ansiedad aumentaba y desarrollaba síntomas de abstinencia tales como vómitos, ansiedad, taquicardia, sudor excesivo, y un estado de alerta constante. Carlos no podía ir a la universidad o salir de su casa si es que no llevaba una provisión de píldoras en su bolsillo y le tomó años para controlar y eliminar la dependencia.

Lo interesante en el caso de Carlos es que recuerda haber sido muy activo y “nervioso” cuando niño y en su memoria están vívidas las experiencia de tomar una droga (probablemente Retalín) prescrita para controlar los desórdenes de atención y la hiperactividad que le producía una terrible y pavorosa reacción alérgica con un insoportable picor en el cuerpo. Cree que su agitación la curó su proceso de maduración y un médico que le prescribió yerbas naturales. El problema de alcoholismo en su padre y las tensiones y discusiones entre sus padres fueron estresantes y causa de traumas.

Ya mayor, y debido a una crisis en el trabajo, Carlos cayó en una dependencia al alcohol que le obligaba a beber todos los días. “En un momento dado tenía la necesidad de tener botellas en mi automóvil para beber cuando lo necesitara,” dice agregando que con la ayuda de su esposa y una vez resuelto el problema con el supervisor, fue a un programa de desintoxicación e ingresó a un Club de Abstemios.

“Ahora sé que no puedo beber ni siquiera una copa de alcohol ya que mi tendencia a la dependencia a drogas sean estas o no medicamentos, está siempre presente,” dijo.

De acuerdo a Ramón Espinoza la información acerca de sustancias adictivas y dependencia se debe compartir con los hijos a no más tardar del tercer grado y tiene que ser actualizada constantemente y deben conllevar un intercambio de lo que son las emociones, los efectos del estrés, y los peligros que existe de ser expuestos a temprana edad al cigarrillo, el alcohol o la marihuana.

Por su parte los padres deben estar alertas acerca de la prescripción de drogas para controlar los déficits de atención y la hiperactividad ya que como en el caso de Carlos; es un primer paso peligroso hacia la dependencia.

El encuentro y conversación entre los padres y madres y Ramón continuará y si su organización, congregación religiosa u organización de padres lo requiere en alguna escuela, usted se puede comunicar con él al 860-233-9700, extensión 15.

En los sistemas escolares hay casos de niños afectados por dificultades severas de atención, agitación e hiperactividad extremas que son referidos en reuniones con los padres y personal de apoyo a agencias de la comunidad para que los médicos siquiatras puedan determinar si el estudiante está afectado por estas condiciones siquiátricas. En muchos casos los padres se niegan a que sus hijos tomen medicamentos tales como Adderall o Ritalin ya que la conducta de sus hijos cambia y parecen, en las palabras de algunos padres, “zombis.”

Como el problema de comportamiento existe, estos estudiantes requieren más sistemas de apoyo tales como asistentes de maestro y consejería que no siempre están disponible por la escasez de recursos humanos en escuelas de la comunidad.

“Esta situación no está aún resuelta y si bien los padres tienen todo el derecho a rechazar drogas para controlar el comportamiento de sus hijos en la escuela y puedan aprender, los sistemas escolares no siempre están proveyendo servicios de apoyo extra para los estudiantes en los mismos salones de clases,” dijo Marta, una abogada de padres.

Definitivamente, el trabajo de Ramón y su equipo es muy importante y las conversaciones deben continuar a lo largo y ancho de la ciudad de Hartford.