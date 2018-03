IRS tiene mil millones de dólares en reembolsos para quienes no presentaron una declaración de impuestos en 2014

WASHINGTON.- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció esta semana que un total de mil millones de dólares en reembolsos que nunca fueron reclamados podrían estar en espera de un millón de contribuyentes que no presentaron una declaración de impuestos en 2014.

Para recolectar su reembolso, el contribuyente debe presentar una declaración de impuestos al IRS de 2014 antes de la fecha límite del martes, 17 de abril.

“Intentamos conectar a un millón de personas con su parte de los mil millones de dólares que hay por reembolsos que nunca se reclamaron para el año 2014,” dijo David Kautter, Comisionado Interino del IRS. “Personas a través del país no han presentado declaraciones de impuestos para reclamar estos reembolsos y su ventana de oportunidad cerrará pronto. Estudiantes y muchas otras personas quizás no estén conscientes de que se les debe un reembolso. Recuerde, no hay multa por presentar una declaración de impuestos tarde si el IRS le debe un reembolso.”

El IRS calcula que el punto medio de los reembolsos de 2014 será de $847; es decir, la mitad de los reembolsos serán mayor de $847 y la otra mitad, menor de $847.

En casos donde no se haya presentado una declaración federal de impuestos, la ley ofrece a la mayoría de los contribuyentes una ventana de oportunidad para reclamar el reembolso. Si no presentan una declaración durante tres años, el dinero se convierte propiedad del Departamento del Tesoro. Para las declaraciones federales de 2014, esa ventana cierra el 17 de abril de 2018. La ley requiere que los contribuyentes envíen por correo la declaración con el domicilio correcto y que la oficina postal marque la fecha de envío para comprobar que se hizo a tiempo.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que solicitan un reembolso de 2014, que sus cheques podrían retenerse no han presentado declaraciones de 2015 y 2016. Además, el reembolso se podría aplicar a cualquier cantidad adeudada al IRS o a agencias estatales, y se podría aplicar hacia un pago de manutención de hijos u otras deudas atrasadas, tales como préstamos estudiantiles.

Al no presentar una declaración de impuestos, el contribuyente podría perder más que un reembolso de impuestos de 2014. Muchos trabajadores de ingresos bajos o moderados podrían ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Para el 2014, el crédito tiene un valor de hasta $6,143. El EITC ayuda a individuos y familias cuyos ingresos fueron menos de ciertos umbrales. Los umbrales de 2014 fueron de:

$46,997 ($52,427 casado presentando en conjunto) si tiene tres o más hijos calificados;

$43,756 ($49,186 casado presentando en conjunto) si tiene dos o más hijos calificados;

$38,511 ($43,941 casado presentando en conjunto) para personas con un hijo, y;

$14,590 ($20,020 casado presentando en conjunto) para personas sin hijos calificados.

Formularios actuales y de años anteriores (tales como el Formulario 1040, 1040A, y 1040EZ para el año tributario 2014) y las instrucciones están disponibles en la página IRS.gov Forms and Publications o a través del 800-829-3676.

Los contribuyentes que no tienen sus formularios W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2014, 2015 o 2016, deben solicitar copias del empleador, banco u otro pagador. Los contribuyentes que no pueden obtener formularios de su empleador u otro pagador pueden ordenar una transcripción gratis de sueldos e ingresos visitando IRS.gov y usando la herramienta “Obtenga una transcripción en línea”. Los contribuyentes también pueden presentar el Formulario 4506-T para pedir una transcripción de sus ingresos de 2014. Una transcripción de sueldos e ingresos muestra información de las declaraciones de información que ha recibido el IRS, tales como formularios W-2, 1099, 1098 y el Formulario 5498, e información sobre sus contribuciones a cuentas de retiro IRA. Los contribuyentes pueden usar la información en la transcripción para presentar la declaración de impuestos.