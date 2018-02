Jaime Bayly tilda de “tontos” a los peruanos que hostigan a los venezolanos

El comunicador peruano defendió a los venezolanos que han llegado al Perú huyendo de la crisis que atraviesa su país

AGENCIAS.- Jaime Bayly, a través de su programa que se transmite por la Mega TV de Miami, se pronunció sobre los miles de inmigrantes venezolanos que han llegado al Perú en los últimos meses huyendo de la crisis social y económica que atraviesa su país bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro.

El presentador nacional se refirió específicamente a los casos de xenofobia que han tenido que afrontar algunos ciudadanos venezolanos en el país.

“Los jóvenes de Venezuela que llegan al Perú, a veces, creo que son ocasiones muy excepcionales, tienen que enfrentarse con la xenofobia de los tontos que dicen: ‘ah los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo’”, señaló el comunicador, quien recordó cuando un muchacho en Huacho rompió en llano al momento en que trabajadores municipales intentaron confiscarle las arepas que vendía.

En otro momento del programa, Jaime Bayly dijo, que “en Lima, hay también algunos tontos, algunos peruanos tontos, que hostigan a los venezolanos”.

Por otro lado, se refirió a la próxima visita de Nicolás Maduro al Perú con motivo de la Cumbre de las Américas en Lima.

“Estoy profundamente entristecido y avergonzado, no han debido invitarlo. Pero lo bueno es que los venezolanos en Lima ya se están organizando para marchar y repudiarlo. Que no sea tan pacífica la protesta. Que le tiren unos huevos, unos tomates. Dos o tres huevos bien tirados, bien apuntados a la cabeza o los bigotes del dictador, yo creo que daño no le hará”. Diariocorreo.com