Soñar no Cuesta Mucho …es gratis

Joanna Coloane Ortiz recibió la buena noticia de haber sido seleccionada para un empleo en un prestigioso banco, pionero en conceder préstamos con amplias facilidades de pago. La feliz profesional disfrutaba de los anuncios comerciales por televisión e Internet.

“Podemos darle dinero contante y sonante por un mínimo de $1,000.00 hasta un máximo de $5,000.00 que usted paga en 48 HORAS. Esto es para casos de emergencias tales como funerales, fiestas de matrimonios apresurados, medicinas para los nervios, trabajos dentales, divorcios en Las Vegas o bautizos. Los intereses varían de acuerdo a lo que se especule en Wall Street,” explicaba un joven apuesto con aspecto Florentino a medio afeitar y con unos pantalones más angostos que traje de torero.

El buen mozo añadía, “Postule hoy mismo a la tarjeta de crédito 48 Hours OK y use los chavos para pagar los biles de Infinity, el teléfono, o distracciones legales.”

Joanna averiguó que aunque pareciera increíble, cientos de personas solicitaban estos préstamos relámpagos aunque la condición básica era que aceptaran la implantación de un chip en el dedo gordo del pie, también denominado “kototoimplant,” para asegurar que él cliente, no saliera subrepticiamente del país como los espías rusos, ni desapareciera por las callejuelas de Bridgeport cercanas al misterioso puerto conectado a Long Island.

Ese día, Joanna entró con sus mejores galas a la oficina de Anunzia Falcannio, directora de Recursos Humanos de la respetable institución que la recibió con una sonrisa jovial felicitándola por su logro. “Usted Joanna superó a setenta y tres postulantes deseosos de ingresar a nuestra familia donde el lema es “prestar y cobrar de un modo puntual.” ¿Tiene usted alguna pregunta relacionada con su salario, beneficios y vacaciones?” le pregunto la doña que lucía una llamativa peluca tipo Luis XVI, es decir medio despeinada y descolorida como la Casa Blanca en proceso de embellecimiento y exorcismos.

“No, salvo esto del chip. Mi salario ‘con implante’ es un 15% más alto que el ‘sin implante’ ¿Me puede usted explicar la diferencia?,” preguntó Joanna que aunque adivinaba la respuesta deseaba cerciorarse antes de ingresar a la familia.

“Si, como no,” dijo la matrona que apretó un botón en su computador. La luz menguó como un suspiro orgásmico, y un enorme plasma descendió desde el cielo raso donde de inmediato con una música de jazz liviano, apareció el titulo “Las ventajas del Implante. Salte al Futuro, pero no se caiga.”

Un tipo vestido como si fuera a jugar golf en uno de los resort del presidente, sonriente y viril, comenzó un discurso matizado con imágenes a todo color.

“Nuestro banco está en la vanguardia de la tecnología y los obsoletos trámites bancarios se han reducido de semanas de espera y tedio; a horas y a veces minutos. ¿El secreto? Nuestros empleados y empleadas utilizan voluntariamente el sistema Chip-X582Ultra lo que les permite manejar instantáneamente la información que le envían los chips infiltrados a nuestros clientes informándonos pa’rapido del monto de salarios, pagos de hipoteca, reportes de crédito, bancarrotas, record oficiales, divorcios y carreras políticas. ¿Recuerdan ustedes queridos empleados y empleadas los tiempos en que debían marcar tarjeta o firmar su hora de llegada y salida?

(En el plasma surgió un segmento de la película muda “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin ambientada en una fábrica de producción en serie).

Olvídese de ese trámite humillante. Desde el instante en que su automóvil ingrese a nuestros cómodos estacionamientos, su llegada se registra ya que un pequeño chip implantado en su oreja alertará a nuestros sistemas de seguridad Harkiri-X53. Una ligera vibración en una nalga le dejará saber de un modo discreto y respetuoso que usted ha pasado nuestros estrictos sistemas de seguridad, que no ha bebido, fumado humito, o que porta armas mortales como lanza misiles o granadas de mano.” Joanna escuchaba y la información reafirmaba artículos aparecidos en “FictionMechanicTecno-2002. El viejolo continuó el bla-bla-bla, mientras a sus espaldas en el plasma, aparecía el presidente jugando golf con Putin.

“Con este sistema usted no deberá interactuar con supervisores. Sus asignaciones se le enviarán a través del Chip-X582Ultra, mediante una onda mental y los documentos se presentarán en su mente como imágenes escaneadas. ¿Tiene que ir al baño o a tomar un café? Vaya y no se preocupe, aunque el tiempo que utilice será registrado en nuestro sistema FileTukuTu345. ¿Qué le parece?”

Joanna había leído en el periódico y en OnLine acerca del invento que había recibido críticas por parte de publicaciones tales como PoliticoReview y Humanistarioum que acusaban el sistema del Chip como intrusivo, fisgón, husmeador e inoportuno. “Hubo casos de acoso sexual a través del Chip y algunas empleadas recibieron vibraciones en sus partes privadas. En otro caso, los empleados sufrieron pesadillas y alucinaciones en las que los doce enanitos le golpeaban el hipotálamo con una cuchara…”

“¿Tiene alguna preocupación en especial o algo que se le pueda aclarar?” preguntó la directora cuya tez se veía más tensa que los nervios de un cartero.

“Es que sentir que hay algo dentro de mí me preocupa más que un aviso de atraso de la cuenta del gas. ¿Y que pasa después del trabajo, los fines de semana, o durante vacaciones?” preguntó la nueva empleada que observó como a la directora de Recursos Humanos le tiritaba una oreja, cuestión que le pareció increíble. Debido a su cara de pregunta, Ms. Falcannio se apresuró en aclarar el hecho.

“Perdona Joanna. Ese fue un recordatorio del gerente acerca de una reunión en media hora más. No, no es magia o tic nervioso. Sé que llama la atención pero prefiero esto a una vibración en el cuello. Bueno, bueno, no quiero apresurarte, ¿pero qué piensas? Si eliges el ChipFollowYou-X-75 que usan en la Casa Blanca, tu supervisor puede enviarte mensajes de texto directamente al lóbulo frontal de tu cerebro y podrás sentirlo y responderlo. En estos casos se te asignará un bono anual de $10,000.00 por la molestia,” dijo la directora.

Joanna reflexionaba y no sabía que el hecho de ser soltera atrajo a sus futuros empleadores que tenían en mente otros futuros Chips para transformarla en la WonderEmpleada completamente disponible para las necesidades de la empresa.

En ese momento, la oreja izquierda de la directora de Recursos Humanos se estiró con cierta violencia y de inmediato se levantó de su asiento invitándola a salir debido a un ensayo de alarma. Joanna la siguió uniéndose a cientos de empleados y empleadas que en perfecto orden salían en silencio del edificio. A la primera oportunidad se alejó. Había tomado una decisión.

II

Joanna estaba ahora feliz trabajando en un Day Care de una escuela elemental, pero un lunes observó filas de niños y jóvenes frente a la oficina de Decano de Estudiantes Mr. Heavy Duty. Le contaron que a cada pupilo se le estaba implantando un Chip que permitiría a los guardias de seguridad y a los técnicos de conducta saber exactamente donde estaban y si traían o no sus asignaciones.

¡Y no era un sueño!