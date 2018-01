Jóvenes indocumentados irán a Washington a presionar por el “Dream Act”

Caravana saldrá este martes 16 de enero

STAMFORD. Con el fallo del juez William Alsup, del tribunal de distrito de los Estados Unidos con sede en San Francisco, quien ordenara a la administración que reanude la aceptación de solicitudes de renovación para el programa de acción diferida para llegadas infantiles, los Soñadores de Connecticut (C4D), pidieron seguir vigilante y acompañar a la caravana que saldrá del Estado este 16 de enero para presionar al Congreso que deberá tener una primera respuesta sobre su caso el 19 a más tardar.

Camila Bortolleto, directora de campaña de C4D, dijo: “El fallo, aunque solo sea temporal, muestra lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo: poner fin a DACA fue una decisión inmoral y arbitraria que no tenía fundamento legal”.

“No sabemos qué sucederá con el fallo en este momento y lo vigilaremos de cerca a medida que avanza en los tribunales. El fallo no cambia nada – DACA todavía está muerta – ya es demasiado tarde para los más de 11.000 jóvenes inmigrantes que ya perdieron su estatus, no se aceptan nuevas solicitudes de DACA – nuestra comunidad todavía necesita protección permanente y no podemos permitir que esto sea una distracción en esa pelea “, sostuvo la joven Bortolleto.

“Continuaremos luchando más que nunca por una solución permanente, como la Ley Clean DREAM. El Congreso debe poner fin a este caos en el que nuestras vidas han sido arrojadas. La próxima oportunidad que tiene el Congreso de aprobar el Dream Act es con el Spending Bill que debe presentarse antes del 19 de enero.

CT Students for a Dream está presionando por un Acta de Sueño Limpio para el 19 de enero y se movilizará a DC el 16 de enero para responsabilizar a nuestros funcionarios electos de que lo hagan ahora mismo.

Después de que el juez de California ordenara a la Administración que continúe aceptando las solicitudes de renovación de DACA, la elección es más clara que nunca: el Congreso debe actuar ahora para aprobar una Ley de sueño limpio

Connecticut Students for a Dream (Estudiantes por un Sueño), es una red estatal liderada por jóvenes que lucha por los derechos de los jóvenes indocumentados y sus familias.