Jóvenes soñadores piden que a Trump no invalide DACA

DANBURY. La Acción diferida para jóvenes indocumentados (DACA) está temporalmente segura pero nuestras comunidades de inmigrantes siguen en riesgo bajo las políticas de inmigración de Trump, dicen los jóvenes Soñadores ante la decisión de suspender DAPA para los padres indocumentados que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos.

La protección de la administración de DACA suena hueca a los jóvenes indocumentados que ven a sus padres y a toda su comunidad viviendo todavía con miedo, resienten los jóvenes, quienes en el quinto aniversario de DACA, enviaron su protesta al Ejecutivo, aceptando que el programa ha protegido a más de 800.000 personas en todo el condado y a más de 5.000 personas de Connecticut de la deportación; luego de que la administración Trump anunciara que no habrá ningún permiso de trabajo y que DACA será terminado antes de su fecha de caducidad actual.

El Departamento de Seguridad Nacional también anunció que está invalidando el memorándum para la Acción Diferida para Padres de niños estadounidenses y residentes permanentes legales (DAPA), cuyo objetivo era otorgar las protecciones de DACA a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses.

DAPA se anunció en 2014, pero nunca entró en vigor debido a un mandato judicial

Lucas Codognolla, beneficiario de DACA, director ejecutivo de CT Students for a Dream, dijo: “El anuncio de que DACA está seguro por ahora es un testimonio de la organización y el poder del movimiento de la juventud inmigrante. Este anuncio destaca el claro imperativo moral y económico que nuestros líderes tienen que proteger. Pero no se equivoquen, este anuncio en DACA no es simbólico de esta administración dando vuelta una nueva hoja. Desde la inauguración, las aplicaciones DACA está en su punto más bajo. Nunca hemos visto a jóvenes DACA acosados y enviados a centros de detención. Ahora los jóvenes de la DACA son deportados y los jóvenes de DACA son revocados debido a las infracciones de tránsito. Y esta semana, Thomas D. Homan, el principal agente de inmigración de Trump emitió un mensaje de terror a toda la gente indocumentada diciendo: Usted debe mirar sobre su hombro. “DAPA y DACA, que habría protegido a nuestros padres inmigrantes, también fueron rescindidos. La protección de Trump de DACA suena hueca, porque se ve a la comunidad viviendo en el miedo todos los días”

Anghy Idrovo, Organizadora de Campañas de los inmigrantes sin documentos, dijo: “CT Students for a Dream, “Millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo a mi familia que no califica para DACA, seguirán viviendo con temor y riesgo de deportación a pesar de DACA. Un sueño se compromete no sólo con la protección de la DACA, sino también con la deportación masiva, la militarización de nuestra frontera y otras atroces políticas que pretenden criminalizar a las comunidades de color.Los jóvenes inmigrantes seguirán luchando para proteger las victorias que hemos ganado Y seguiremos organizándonos hasta que ganemos, seguiremos trabajando para educar a nuestra comunidad Ya hemos visto a muchas personas contactando con nosotros, temerosos de que DACA ya no esté en vigor, una vez que escuchen las noticias de que el memorándum de DAPA fue rescindido “.

Connecticut Students for a Dream es una red dirigida por jóvenes que luchan por los derechos de los jóvenes indocumentados y sus familias.